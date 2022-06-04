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حياتنا

فستان أصالة في دبي بفتحات أعلى الفخذين تكشف الكثير.. كيف تصرفت؟ (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
فستان أصالة في دبي بفتحات أعلى الفخذين تكشف الكثير.. كيف تصرفت؟ (شاهد) watanserb.com
أصالة

وطن- أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلاً غنائياً ناجحاً في دبي، وخطفت الأضواء بإطلالتها.

تلك الإطلالة التي تبين أن أصالة قامت بالتعديل عليها، حتى تستر الكثير من الأجزاء المكشوفة.

فستان أصالة

وارتدت أصالة فستان ساتان باللون الفوشي، تميز بالكشكشة من منطقة الكتف والوسط وحتى الأرداف.

وتم تزيين الفستان بأزرار مكشكشة أيضًا تحت منطقة الصدر.

وصففت أصالة نصري شعرها بتسريحة مموجة واستكملت إطلالتها بعقد وأقراط ماسية، واعتمدت مكياج زهري هادئ.

التصميم الأصلي

وعلى الرغم من أن فستان أصالة محتشم، إلا أن التصميم الأصلي له عكس ذلك تماما. وهو لمصمم الأزياء نيكولا جبران.

وكان مصممًا بفتحة هوليوود الشهيرة من الأمام، ومفتوحًا حتى أعلى الفخذين بطريقة تكشف الأرداف بشكل فاضح.

ويتميز الفستان بنسخته الأصلية بفتحة كبيرة من منطقة الصدر. لكن أصالة أجرت تعديلات على الفستان وأغلقت كافة الفتحات التي كانت ستكشف جسدها بطريقة فاضحة.

زوج أصالة

هذا وقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل أصالة، وقد ظهرت فيه مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن الذي اصطحبها إلى المسرح.

 

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وبعد انتهاء حفلتها، عبّرت أصالة عن فرحتها الكبيرة بنجاح الحفلة وبجمهورها في العربي في الإمارات.

ونشرت الفنانة السورية صوراً من إطلالتها في الحفلة عبر “انستجرام”. وعلقت قائلةً: “شكراً يا حبايبي في دبي على هالسّعادة الخالصة اللي غمرتوني فيها.. شكراً على شعور ما بعده شعور وإحساس ما مثله مثيل.. الله يجمعنا دائماً عالموسيقى المليانة حُبّ ووفا.”

وفي سياق متصل، كشفت أصالة موعد طرح ألبومها المصري. والأغنيات التي تعمل عليها.

دويتو مغربي ومصري

وقالت أصالة في تصريحات صحفية: “لدي دويتو مع المطربة أسماء لمنور، أغنية مغربية انتهيت من تسجيلها لكن حتى الآن لا أعرف متى سيتم طرحها. ولدي دويتو آخر مع المطرب رامي صبري”.

كما كشفت الفنانة السورية في ذات اللقاء عن اتباعها طقوس جديدة في حفلاتها. وهي تقديمها لأغاني لمطربين آخرين سواء موجودين أو رحلوا عن عالمنا.

وقالت أًصالة: “أي أغنية أكون أغنيها قبل حفلي سأقدمها خلال الحفل. سواء كانت لفنانين معاصرين أو مبتدئين المهم أكون أحبها واسمعها في الفترة الأخيرة”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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