صحة محمود عباس .. ما حقيقة الأنباء عن تدهورها وتكليفه حسين الشيخ ببعض مهامه الجوهرية!

وطن – قالت قناة BBC عربي إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبسبب الظروف الصحية التي يمر بها، كلف أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ بأداء بعض المهام الجوهرية الخاصة بالرئيس.

ولم يصدر -حتّى الآن- أي تعليق من الرئاسة الفلسطينة على أوردته BBC .

وفي السادس والعشرين من أيار/ مايو الماضي، أصدر محمود عباس، قرارا بتعيين حسين الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلفا للقيادي الفلسطيني الراحل صائب عريقات.

وتولى الشيخ في السابق منصب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، وهو مسؤول عن الاتصالات بين السلطة وإسرائيل.

كما انّه عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى جانب كونه كبير مستشاري عباس.

ومحمو عباس، المكنّى “أبومازن”، هو الرئيس الثاني للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ 15 يناير 2005، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

ولا يزال “عباس” في ذات المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 9 يناير 2009.

ويرى محللون أنّ خطوة عباس، بتعيين حسين الشيخ في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تقرّبه كثيراً من خلافته في رئاسة السلطة الفلسطينية .

عباس يتحدث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي

وكان آخر حديث للرئيس الفلسطيني، السبت، باتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”

وقالت الوكالة إنه جرى خلال الإتصال بحث آخر المستجدات والوضع الخطير الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات بين فرنسا وفلسطين، وكذلك مع الاتحاد الاوروبي في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد.

ونقلت “وفا” عن “عباس” قوله في الاتصال أن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الافق السياسي، والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان.

وأكد عباس، للرئيس الفرنسي، أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الاجرامية والاحتلالية وما تقوم به من اجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري، وفي ظل عدم وجود تحرك أميركي فاعل يؤدي إلى وقف هذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي.