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صحة محمود عباس .. ما حقيقة الأنباء عن تدهورها وتكليفه حسين الشيخ ببعض مهامه الجوهرية!

باسل النجار
كتب باسل النجار
حسين الشيخ ومحمود عباس watanserb.com
حسين الشيخ ومحمود عباس

وطن – قالت قناة BBC عربي إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبسبب الظروف الصحية التي يمر بها، كلف أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ بأداء بعض المهام الجوهرية الخاصة بالرئيس.

محمود عباس يبلغ من العمر 87 عاماً watanserb.com
محمود عباس يبلغ من العمر 87 عاماً

ولم يصدر -حتّى الآن- أي تعليق من الرئاسة الفلسطينة على أوردته BBC .

وفي السادس والعشرين من أيار/ مايو الماضي، أصدر محمود عباس،  قرارا بتعيين حسين الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلفا للقيادي الفلسطيني الراحل صائب عريقات.

وتولى الشيخ في السابق منصب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، وهو مسؤول عن الاتصالات بين السلطة وإسرائيل.

حسين الشيخ كلف من قبل عباس بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
حسين الشيخ كلف من قبل عباس بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

كما انّه عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى جانب كونه كبير مستشاري عباس.

ومحمو عباس، المكنّى “أبومازن”، هو الرئيس الثاني للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ 15 يناير 2005، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

ولا يزال “عباس” في ذات المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 9 يناير 2009.

ويرى محللون أنّ خطوة عباس، بتعيين حسين الشيخ في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تقرّبه كثيراً من خلافته في رئاسة السلطة الفلسطينية .

عباس يتحدث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي 

وكان آخر حديث للرئيس الفلسطيني، السبت، باتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا

وقالت الوكالة إنه جرى خلال الإتصال بحث آخر المستجدات والوضع الخطير الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات بين فرنسا وفلسطين، وكذلك مع الاتحاد الاوروبي في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد.

ونقلت “وفا” عن “عباس” قوله في الاتصال أن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الافق السياسي، والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان.

وأكد عباس، للرئيس الفرنسي، أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الاجرامية والاحتلالية وما تقوم به من اجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري، وفي ظل عدم وجود تحرك أميركي فاعل يؤدي إلى وقف هذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي.

المصدرBBC - وفا - وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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