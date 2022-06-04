رونالدو يستثمر أمواله من جديد بالشراكة هذه المرة مع الشيف بوراك

وطن – لم يشبع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الاستثمار في قطاع الفنادق والعقارات، ليتجه هذه المرة إلى استثمار أمواله بالشراكة مع الشيف التركي الشهير بوراك في بريطانيا.

رونالدو شريك الشيف بوراك

وأفاد موقع “جوول” العالمي، بأن الشيف التركي الشهير بوراك أوزديمير، هو شريك رونالدو الجديد، في افتتاح أحد المطاعم في شهر نوفمبر القادم في العاصمة البريطانية (لندن).

وبين الموقع، بأن الشيف بوراك، قد كشف عن شراكته الجديدة مع صاروخ ماديرا رونالدو بنفسه، إلا أنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن نوع الاستثمار المشترك بينهما.

الطاهي التركي بوراك أوزديمير هو شريك رونالدو الجديد، وهو من كشف بنفسه عن تلك الشراكة لكنه لم يفصح عن الكثير من التفاصيل عنها. نجاح ذلك المطعم شبه مضمون، لأنه سيبدأ بقوة كبيرة بشهرة رونالدو وبوراك وخبرة الأخير في عالم المطاعم، حيث لا يعد ذلك هو الأول له أيضًا.#GOALInsider pic.twitter.com/20l4o43Wef — GOAL Arabia (@GoalAR) June 3, 2022

اقرأ أيضاً:

الشهرة العالمية

ونال الطهي الشهير بوراك، الذي يعرفه الصغار قبل الكبار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الشعبية الواسعة في أرجاء أنحاء دول العالم، من خلال مهاراته العالية والطرق المبتكرة التي يتقنها ببراعة في تحضير المأكولات والحلوى وغيرها.

وقد وصلت عدد المتابعين له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، أكثر من 34 مليون متابع. كما ويتابعه نحو 57 مليون متابع من كافة أنحاء دول العالم على موقع منصة (التيك توك).

اقرأ أيضاً:

الخبرة والنجاح المضمون

وفي ذات السياق، قالت صحيفة “ديلي صباح” التركية، بأن الشيف بوراك سيقوم بافتتاح مطعم في العاصمة البريطانية (لندن)، بالشراكة مع نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو. في ال11 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري.

أعلن الشيف بوراك أنه سيفتتح مطعمه الأول في لندن بنهاية هذه السنة وأن المطعم سيكون بالشراكة مع كريستيانو رونالدو ورونالدو له شراكة مع مطعم ياباني في كوفنت جاردن في ٢٠١٨ اسمه Zela لكنه أغلق بعد سنتين ولم ينجح فهل تتوقعون نجاح هذه الشراكة 🍽 pic.twitter.com/oTS9wpTpt4 — عبدالرحمن الجابري 🇬🇧 (رحال لندن) (@V9va) April 1, 2022

ويمتلك بوراك سلسلة من المطاعم في أرجاء العالم، من أبرزها تركيا ودبي، كما أنه يتمتع بالخبرة والشهرة الواسعة في عالم الطبخ والمطاعم، إلى جانب الشهرة التي يحظى بها شريكه الجديد رونالدو على مستوى العالم.

اقرأ أيضاً:

كما أن التركي بوراك يمتلك بالفعل مطعماً في العاصمة (لندن)، متخصص في أكلة “الهامبرغر”. أمريكية الأصل والشهيرة في أنحاء دول العالم.

يبدو أن منافسة ميسي ورونالدو لن تنتهِ في أرض الملعب فقط، بل ستذهب أبعد من ذلك .. بعد الإعلان عن إمكانية رونالدو والشيف التركي بوراك فتح مطعم في لندن، ميسي يُعلن عن برغر 🍔 خاص بإسمه، فهل نشهد برغر 🍔 خاص ب رونالدو ايضاً وتشتعل المنافسة 🔥😁 pic.twitter.com/8ZqcLRz4YC — Mahmoud Fahd (@mahmoudfahd87) April 14, 2022

ومن المرجح وفق تلك التقارير ضمان شبه نجاح الشراكة بين رونالدو وبوراك في افتتاح المطعم الجديد، نظراً للشهرة لكليهما. والخبرة الذي يتمتع بها الأخير في قطاع المطاعم وإدراتها.

قد يهمك أيضاً: