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رياضة

رونالدو يستثمر أمواله من جديد بالشراكة هذه المرة مع الشيف بوراك

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رونالدو والشيف التركي الشهير بوراك watanserb.com
رونالدو شريك الشيف بوراك في أحد المطاعم الجديدة في بريطانيا

وطن – لم يشبع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الاستثمار في قطاع الفنادق والعقارات، ليتجه هذه المرة إلى استثمار أمواله بالشراكة مع الشيف التركي الشهير بوراك في بريطانيا.

رونالدو شريك الشيف بوراك

وأفاد موقع “جوول” العالمي، بأن الشيف التركي الشهير بوراك أوزديمير، هو شريك رونالدو الجديد، في افتتاح أحد المطاعم في شهر نوفمبر القادم في العاصمة البريطانية (لندن).

وبين الموقع، بأن الشيف بوراك، قد كشف عن شراكته الجديدة مع صاروخ ماديرا رونالدو بنفسه، إلا أنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن نوع الاستثمار المشترك بينهما.

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الشهرة العالمية

ونال الطهي الشهير بوراك، الذي يعرفه الصغار قبل الكبار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الشعبية الواسعة في أرجاء أنحاء دول العالم، من خلال مهاراته العالية والطرق المبتكرة التي يتقنها ببراعة في تحضير المأكولات والحلوى وغيرها.

وقد وصلت عدد المتابعين له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، أكثر من 34 مليون متابع. كما ويتابعه نحو 57 مليون متابع من كافة أنحاء دول العالم على موقع منصة (التيك توك).

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الخبرة والنجاح المضمون

وفي ذات السياق، قالت صحيفة “ديلي صباح” التركية، بأن الشيف بوراك سيقوم بافتتاح مطعم في العاصمة البريطانية (لندن)، بالشراكة مع نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو. في ال11 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري.

ويمتلك بوراك سلسلة من المطاعم في أرجاء العالم، من أبرزها تركيا ودبي، كما أنه يتمتع بالخبرة والشهرة الواسعة في عالم الطبخ والمطاعم، إلى جانب الشهرة التي يحظى بها شريكه الجديد رونالدو على مستوى العالم.

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كما أن التركي بوراك يمتلك بالفعل مطعماً في العاصمة (لندن)، متخصص في أكلة “الهامبرغر”. أمريكية الأصل والشهيرة في أنحاء دول العالم.

ومن المرجح وفق تلك التقارير ضمان شبه نجاح الشراكة بين رونالدو وبوراك في افتتاح المطعم الجديد، نظراً للشهرة لكليهما. والخبرة الذي يتمتع بها الأخير في قطاع المطاعم وإدراتها.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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