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فيديو جديد .. شاهد ماذا يفعل نجل الوزيرة نبيلة مكرم في هذا المقطع!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
رامي هاني فهيم نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم watanserb.com
رامي هاني فهيم نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم

وطن – انتشر مقطع فيديو جديد لرامي هاني فهيم، نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم والمتهم بقتل اثنين من أصدقائه، مما أثار الشكوك حول صحته النفسية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر نجل الوزيرة وهو يرقص في غرفته في أمريكا على أنغام أغنية غربية كما كان يقوم بتصوير نفسه. فيما أكد المغردون أن الشاب يبدو أنه كان يحاول الخروج من حالة نفسية لازمته بالرقص والإحساس بالسعادة.

وتزامن ذلك مع ما كشفته وسائل إعلام مصرية من أن نجل الوزيرة وكما كتب في تدوينات سابقة له على موقع تويتر كان يعاني من الفراغ والوحدة وأنه كان يبحث عن فتاة تحبه وتشعر به وتتفهم مشاعره. مضيفة أن الشاب رامي أعلن تعرضه للتنمر في طفولته من جانب اصدقائه ومن دائرة أقاربه.

وسبق أن رصدت “وطن” تغريدات من حساب رامي هاني، نجل وزيرة الهجرة المصرية، يتحدث فيها عن تعرضه للتنمر في مصر وإيطاليا قبل عام.

وروى هاني في تغريداته التي رصدتها “وطن” معاناته منذ سنة قبل ارتكابه لحادث القتل في أمريكا.

وقال إنه عانى من صدمات في حياته ووجد للشجاعة للحديث والكتابة عنها. خاصة في فترة دراسته ما بين الصف السادس والصف العاشر “لأنهما كانا مؤثرين جدًا بالنسبة لي.”

وأوضح نجل وزيرة الهجرة المصرية، أنه في الصف السادس، كان قد انتقل للتو إلى القاهرة، بعد أن أمضى 4 سنوات في الولايات المتحدة.

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وتابع: “لم أكن أتقن اللغة العربية بعد أن أمضيت حياتي في أمريكا. وتمت السخرية مني لأنني لم أتمكن من نطق اسمي باللغة العربية.”

وأكمل هاني أن ذلك أثر في جعله منطويا ومنغلقا على نفسه، ولم يكن له أصدقاء كثر.

“كان يتعاطى المخدرات”

وأضاف رامي أنه رغم كل ذلك، فإنه كون أصدقاء، وكان يتعاطى المخدرات ويشرب الكحول معهم في الحفلات.

واستطرد نجل الوزيرة نبيلة مكرم في تغريداته قبل عام: “كان لدي صديقة سويدية جميلة. وكنا نخرج في منازل مهجورة ومتنزهات عامة؟ كان لدي صديقة أخرى، وكانت لاعبة جيدة في فرق كرة السلة والكرة الطائرة.”

وأوضح رامي هاني: “كل هذه الأشياء السيئة التي حدثت كان لها آثار سلبية كبيرة على المدى القصير والطويل. ومنها أعراض الاكتئاب واضطرابات القلق والتأثير على نفسيتي.”

واختتم رامي تغريداته بالتشديد على أن ما حدث له أخطاء لا تحتمل وغير مقبولة. لكنه سيغفر ويسامح “ليس من أجلهم بل لي، لأن التسامح هو مفتاح المضي قدمًا. لأنه كما تقول هانا أرندت:”الغفران هو مفتاح العمل والحرية.”

المصدروطن + رصد توتير + وسائل إعلام مصرية
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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2 تعليقات

  1. تصرفات مخنث خواجة وهذا ليس بغريب عن مسيح مصر . كنت التقيت بشخص في امريكا في محل كهربائي سيارات اسمه سامح وكان يتصرف مثل مخنث سئلت مابه وقالو انه مخنث حال حال كثير من مسيح مصر

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