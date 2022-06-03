لماذا طُردت كيم كارداشيان وحبيبها من حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية باليوبيل البلاتيني!

وطن – رفض قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية لندن، تقديم تذكرة لنجمة تلفزيون الواقع الامريكية، كيم كارداشيان، وحبيبها بيت ديفيدسون، لحضور مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية باليوبيل البلاتيني.بحسب “ديلي ميل”

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن “كارداشيان” قد وصلت إلى لندن مع حبيبها الجديد بيت ديفيدسون، معتقدة أنه سيتم الترحيب بها، وهو ما لم يحدث.

وأوضحت وسائل الإعلام أن “كارداشيان” حاولت مستميتة الحصول على تذكرة ولو لصغار الشخصيات، إلا أنها لم توفق.

وأكدت بأن القصر عاملها بازدراء ورفض حضورها بشكل مطلق وبات.

الملايين بدأوا الاحتفال يوم الخميس

وبدأ الملايين الخميس، الاحتفال في جميع أنحاء بريطانيا والعالم بمناسبة اليوبيل البلاتيني الذي يتزامن مع عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الرسمي.

كما انطلقت سلسلة من الفعاليات الرسمية التي من المقرّر أن تستمر لغاية يوم الأحد.

والاحتفال باليوبيل البلاتيني ليس حدثاً معهوداً في بريطانيا أو حتى في العالم. بل هو الأوّل من نوعه في تاريخ هذه البلاد، حيث لم يتربّع أي ملك إنكليزي على العرش لمدّة 70 عاماً. ولم تشهد أي فترة حكم كمّ الأحداث التي تخلّلت عهد الملكة إليزابيث الثانية.

غداء اليوبيل الكبير

وسيقام غداء اليوبيل الكبير يوم الأحد 5 يونيو/حزيران، للمرة الثالثة.

حيث تم تنظيم أول غداء كبير في عام 2009 للاحتفال باليوبيل الذهبي للملكة إليزابيث الثانية، والثاني أقيم لليوبيل الماسي في عام 2012. والهدف من هذا الحدث هو التقريب بين الجيران والمجتمعات.

وقد تهيّأت دول في جميع أنحاء الكومنولث وبقية العالم، لما يزيد عن 600 غداء لليوبيل الكبير في أكثر من 80 دولة، تمتد من غرينلاند إلى نيوزيلندا.

ومن المتوقّع أن يحضره الملايين، مع التخطيط لما يزيد عن 200 ألف حدث محلي، بما في ذلك العروض وحفلات الشوارع ووجبات الغداء.

استمرار الاحتفالات على مدى أربعة أيام

وتتوزع الاحتفالات الرسمية على أربعة أيام، أوّلها بدأ الخميس مع موكب الألوان التقليدي الذي يتضمّن أكثر من 1500 ضابط وجندي و350 حصاناً. إضافة إلى طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، كما تم إضاءة آلاف المنارات في المملكة المتحدة ودول الكومنولث.

ويوم الجمعة من المقرر أن يحضر أفراد العائلة المالكة الخدمة الوطنية لعيد الشكر، في كاتدرائية القديس بولس في لندن.

ويمكن للعامة مشاهدة الخدمة بأنفسهم من خارج الكاتدرائية أو يمكن مشاهدتها في المنزل على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أو “سكاي نيوز” أو “آي تي في”.

وتعدّ هذه الخدمة إحدى أهمّ الفعاليات في عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالحفلات.