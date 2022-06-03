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الهدهد

دعم “دبلوماسية” كويتية للمثليين يثير جدلاً .. والخارجية ترد ببيان (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
المثلية في الكويت watanserb.com
أريام معرفي زعمت أن المثليين يستحقون حقوقهم الإنسانية

وطن – أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا علقت فيه على ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من تعليق لإحدى الفتيات تدّعي أنها تنتمي إلى الوسط الدبلوماسي الكويتي وإنها تدعم المثليين.

وقالت الوزارة في بيانها المنشور على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” أن الفتاة المشار إليها لا تنتمي إلى السلك الدبلوماسي الكويتي وليست موظفة في وزارة الخارجية .

وأشار البيان إلى أن “الجواز الدبلوماسي الذي تحمله منتهي الصلاحية. وحصلت عليه عندما كان والدها يعمل في أحد المكاتب الفنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية والملحقة بالسفارة. وانتهت مهامه وتم إلغاء صلاحية جواز سفره وأسرته”.

دبلوماسية كويتية تدعم المثليين

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو لفتاة تدعى أريام معرفي، قالت فيه انها مؤمنة بأن كل إنسان يستحق حقوقه الإنسانية الأساسية وأن يعيش بسلام.

كما قامت الفتاة برفع علم المثليين، زاعمة أن المثليين يستحقون حقوقهم الإنسانية.

علم المثلية
علم المثلية

وكشفت الفتاة أنها تحمل جواز سفر دبلوماسي. مخاطبة متابعيها بأنها ستتحدث عن حقوق الجميع.

السفارة الأمريكية تثير غضب الكويتيين

ويأتي هذا التفاعل مع قضية المثليين في الكويت، بعد تغريدة اطلقتها السفارة الأمريكية لدى الكويت، أثارت غضبًا عارمًا؛ على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت السفارة تغريدة وأرفقتها بصورة ترمز إلى المثليين، وقالت: “دفاعًا عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم. قال الرئيس بايدن: يستحق كلّ الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف. بغض النظر عمن هم أو من يحبون”.

تغريدة السفارة الأمريكية أثارت العديد من المطالب من قبل الكويتيين بين مواطنين وساسة، بضرورة التحرك الدبلوماسي في مواجهة ما قالوا إنها أدوار مشبوهة تستهدف فرض أجندة مشبوهة على المجتمع الكويتي.

المصدروطن + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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