دعم “دبلوماسية” كويتية للمثليين يثير جدلاً .. والخارجية ترد ببيان (شاهد)

وطن – أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا علقت فيه على ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من تعليق لإحدى الفتيات تدّعي أنها تنتمي إلى الوسط الدبلوماسي الكويتي وإنها تدعم المثليين.

وقالت الوزارة في بيانها المنشور على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” أن الفتاة المشار إليها لا تنتمي إلى السلك الدبلوماسي الكويتي وليست موظفة في وزارة الخارجية .

وأشار البيان إلى أن “الجواز الدبلوماسي الذي تحمله منتهي الصلاحية. وحصلت عليه عندما كان والدها يعمل في أحد المكاتب الفنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية والملحقة بالسفارة. وانتهت مهامه وتم إلغاء صلاحية جواز سفره وأسرته”.

بيان وزارة الخارجية حيال ما يتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي بشأن تعليق إحدى الفتيات التي تدعي إنتمائها إلى الوسط الدبلوماسي الكويتي. البيان: https://t.co/mSghnRSf0n pic.twitter.com/wcFAwitmtE — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) June 3, 2022

دبلوماسية كويتية تدعم المثليين

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو لفتاة تدعى أريام معرفي، قالت فيه انها مؤمنة بأن كل إنسان يستحق حقوقه الإنسانية الأساسية وأن يعيش بسلام.

كما قامت الفتاة برفع علم المثليين، زاعمة أن المثليين يستحقون حقوقهم الإنسانية.

وكشفت الفتاة أنها تحمل جواز سفر دبلوماسي. مخاطبة متابعيها بأنها ستتحدث عن حقوق الجميع.

اشرايكم

لي وين رايحين وهذا انتي متحجبة

ما ابي اكمل علشان ما ادخل بالطوفة

الحمدالله والشكر على نعمة العقل pic.twitter.com/beL11CeEoN — بوفهد ولد الشامية 2 (@hR0ayormJU56B7B) June 3, 2022

السفارة الأمريكية تثير غضب الكويتيين

ويأتي هذا التفاعل مع قضية المثليين في الكويت، بعد تغريدة اطلقتها السفارة الأمريكية لدى الكويت، أثارت غضبًا عارمًا؛ على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت السفارة تغريدة وأرفقتها بصورة ترمز إلى المثليين، وقالت: “دفاعًا عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم. قال الرئيس بايدن: يستحق كلّ الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف. بغض النظر عمن هم أو من يحبون”.

دفاعاً عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: "يستحق كلّ الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون." pic.twitter.com/YptuptZJE6 — U.S. Embassy Kuwait (@USEmbassyQ8) June 2, 2022

تغريدة السفارة الأمريكية أثارت العديد من المطالب من قبل الكويتيين بين مواطنين وساسة، بضرورة التحرك الدبلوماسي في مواجهة ما قالوا إنها أدوار مشبوهة تستهدف فرض أجندة مشبوهة على المجتمع الكويتي.