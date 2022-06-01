5 فوائد صحية لا تصدق للفلفل الأسود

وطن- يعد الفلفل الأسود من التوابل السحرية، التي لها العديد من الفوائد الصحية، والتي يمكن أن تعزز صحة الإنسان بطرق مختلفة.

ويعد أيضا أحد أكثر البهارات استهلاكََا في جميع أنحاء العالم، يتم صنعه عن طريق طحن حبوب الفلفل.

وتساعد إضافته إلى الطعام على فقدان الوزن، تحسين الهضم، والتحكم في نسبة السكر في الدم، فضلا عن تخفيف البرد والسعال، وزيادة التمثيل الغذائي، وعلاج العديد من مشاكل الجلد.

باعتباره “ملك التوابل“، تم استخدم الفلفل لسنوات عديدة في الطب الهندي القديم نظرا لتركيزه العالي من المركبات النباتية القوية والمفيدة.

وفيما يلي 5 فوائد صحية للفلفل الأسود، حسب موقع”swirlster.ndtv“

غني بمضادات الأكسدة

يمكن أن يساعد الفلفل الأسود المطحون ومكملاته في محاربة الجذور الحرة.

يمكن أن تتكون الجذور الحرة المفرطة من التعرض لأشياء مثل التلوث ودخان السجائر وأشعة الشمس

وقد يؤدي الضرر المفرط للجذور الحرة إلى مشاكل صحية كبيرة مثل الالتهاب والشيخوخة المبكرة وأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

إن احتواء الفلفل الأسود على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، قد يساعد في منع أو تأخير الآثار الضارة للجذور الحرة.

له خصائص مضادة للإلتهابات

يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الحالات الصحية، مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري والسرطان.

والمركب النشط الرئيسي في الفلفل الأسود (البيبرين)، معروف بقدرته على محاربة الالتهاب بشكل فعال.

يعزز امتصاص العناصر الغذائية

قد يزيد الفلفل الأسود من امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والسيلينيوم، وكذلك بعض المركبات النباتية المفيدة مثل تلك الموجودة في الشاي الأخضر والكركم.

يعزز صحة الأمعاء

يساعد الفلفل الأسود النيء على زيادة إفراز حمض الهيدروكلوريك من المعدة وبالتالي يساعد على الهضم.

يساعد حمض الهيدروكلوريك في الحفاظ على الأمعاء نظيفة ويساهم في حل اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

تعمل هذه العملية أيضًا على تطهير أمعائك من السموم، وتبقيها خالية من المشاكل مثل الحموضة.

يحسن البشرة

من المعروف أن الفلفل الأسود يساعد في علاج البهاق، وهي حالة يفقد فيها الجلد التصبغ ويخلق بقع بيضاء.

وعلى الرغم من وجود العديد من الأدوية المتاحة في الأسواق والمتاجر، لاستعادة لون بشرتك، لا يعرف الكثيرون أن الفلفل الأسود، يمكن أن يحمي بشرتك من أي نوع من تصبغ الجلد.

ويساعد في الاحتفاظ باللون الأصلي لبشرتك.

ولتقشير البشرة، يمكن استخدام الفلفل الأسود عن طريق مزجه مع القليل من العسل، أو اللبن الرائب، أو الكريمة الطازجة.