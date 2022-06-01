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نرمين عادل تهدد محمد بن سلمان وتزعم تصفية “ريجيني” لعلاقته بأميرة سعودية

باسل النجار
كتب باسل النجار
نرمين عادل تهدد محمد بن سلمان watanserb.com
نرمين عادل تهدد محمد بن سلمان

وطن- خرجت المواطنة المصرية “نرمين عادل” والمقيمة بكندا، بتصريحات جديدة وما تزعم أنها تسريبات تخص النظام المصري بقيادة عبدالفتاح السيسي، تسببت بجدل واسع بين النشطاء، حيث أقحمت بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

نرمين عادل تتهم ابن سلمان بتصفية جوليو ريجيني

وكانت نرمين عادل، راج اسمها قبل شهرين فجأة في مصر، بعد ظهورها في مقطع فيديو روت فيه قصتها وما تعرضت له من إيذاء في مصر من قبل ضباط تابعين للنظام، وتوعدت بكشف العديد من الأسرار والفضائح بالوثائق والأدلة بعدما سافرت لكندا.

لكن هذه المرة وفي فيديو لاقى تفاعلا واسعا بعد بثه، أقحمت نرمين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حديثها ووجهت له تهم مزعومة.

وكانت المواطنة المصرية التي كشفت سابقا عن فضائح جنسية لمحمود، نجل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، تتحدث عن قضية مقتل الباحث الإيطالي في مصر جوليو ريجيني ودور النظام في تصفيته، لتربط الأمر فجأة بمحمد بن سلمان، وفق مزاعمها.

ويشار إلى أن قضية مقتل “جوليو ريجيني” في مصر عام 2016، تسببت بأزمة كبيرة جدا للنظام المصري وقتها وإلى اليوم.

وريجيني هو باحث إيطالي كان يجري أبحاثا بمصر، واختفى فجأة في يناير من العام المذكور، لتظهر جثته بعدها بشهر في منطقة صحراوية.

وبعد أزمة كبيرة بين مصر وإيطاليا اتضح وقوف النظام المصري وراء اغتياله، رغم نفي هذا أكثر من مرة من قبل السلطات المصرية.

نرمين تزعم: كان على علاقة بأميرة سعودية

نرمين عادل، زعمت أن نظام السيسي قام بتصفية جوليو ريجيني، لصالح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ـ حاكم المملكة الفعلي ـ، لأن الشاب الإيطالي كان على علاقة بأميرة سعودية، لم تذكر اسمها.

كما زعمت المواطنة المصرية التي خرجت من مصر إلى كندا وتوعدت بكشف أسرار خطيرة، أن السيسي تلقى مبالغ طائلة من ابن سلمان لأجل تنفيذ هذه الجريمة.

وفيما لم تنشر نرمين عادل أي دليل أو مستند يثبت صحة مزاعمها، ادعت أن لقاء تم بين عبدالفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، في شرم الشيخ تم الاتفاق فيه على اغتيال الباحث الإيطالي.

اللقاء تم في شرم الشيخ

وقالت نرمين مخاطبة السيسي بحسب نص الفيديو الذي تابعته (وطن):”محمد بن سلمان في شرم الشيخ حولك مبالغ كام على البنوك الخارجية.. المليارات اللي انت لهفتها انت وابنك عشان تخلصوا على الواد ريجيني.”.

وأرجعت سبب ذلك:”عشان خاطر كان ماشي مع أميرة سعودية، ومحمد بن سلمان اتورط بعدها تاني في موضوع خاشقجي.”

وتابعت نرمين عادل من مقر إقامتها في كندا:”معرفش ايه اللي حصل للحكام العرب.. الفرقة الجديدة دي كلهم أنتن من بعض.”

نرمين عادل: وصلتني تهديدات من أرقام سعودية

وزعمت أيضا أنه وردها تهديدات من أرقام هواتف سعودية، وتابعت مخاطبة ولي العهد السعودي:”محمد بن سلمان متلعبش اللعبة دي معايا، بدل ما أحطك في نفس الباسكت انت وحودة ـ تقصد محمود عبدالفتاح السيسي ـ وخليه ينفعك.”

وأضافت:”دا أنا هقلب عليك إيطاليا وبالوثائق والتحويلات اللي حصلت في نفس الوقت.”

وتسببت تصريحات نرمين عادل المزعومة، في جدل كبير على مواقع التواصل وبدأ النشطاء في تداولها وسط هجوم على النظامين المصري والسعودي.

نرمين عادل وفضائح السيسي وأسرته

ويشار إلى أن نرمين بدأت منذ مدة بنشر عدة مقاطع بكشل دوري كشفت فيها بالأسماء والأدلة عن فضائح فساد كبيرة، للسيسي وعائلته، وعدد من الضباط والمسؤولين المقربين منه.

وركزت معلومات نرمين على فساد مالي كبير لعائلة السيسي. وكذلك فضائح جنسية لنجله محمود السيسي، الذي يشغل منصب نائب رئيس المخابرات العامة المصرية ويحمل رتبة عميد.

وكشفت عن حياة البذخ التي تعيشها زوجة السيسي السيدة انتصار وبناتها. والعائلة والمقربين منهم، فضلا عن تورط مسؤولين وضباط كبار ـ ذكرت بعض أسمائهم ـ بعمليات تهريب الآثار المصرية والاتجار بها.

قصة نرمين عادل

وزعمت نرمين في مقاطعها أنهها كانت على علاقة قوية مع مسؤولين كبار بالدولة بحكم عمل زوجها السابق بجهة سيادية وبحكم عملها ـ كما تقول ـ، قبل أن يتم الطلاق بينهما وتحدث خلافات كبيرة على حضانة الأبناء التي لم ترهم منذ 9 سنوات.

وتزعم المواطنة المصرية التي باتت حديث مواقع التواصل، أنها تعرضت لانتهاكات عدة داخل مصر وتم اختطافها واقتيادها لجهة أمنية.

حيث استغل طليقها منصبه وسلطاته، حتى اضطرت للخروج من البلاد إلى كندا.

“وطن” تنشر قصة نرمين عادل .. كشفت فساد أسرة السيسي ومزاعم فضائح جنسية لنجله (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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