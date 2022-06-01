نجل نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.. قناة عربية تصور من مسرح الجريمة لأول مرة

وطن- تمكنت قناة “العربية” السعودية من الوصول لمسرح جريمة القتل المتهم بها، نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، رامي هاني فهيم، وإعداد تقرير عن الجريمة كشف معلومات جديدة.

“العربية” السعودية داخل مسرح الجريمة

وكانت جريمة قتل نجل نبيلة مكرم، لمواطنين أمريكيين بالسكين، قد أحدث ضجة واسعة عربيا وعالميا بعدما تم التكتم عليها منذ أبريل، إلا أنها خرجت للعلن أواخر مايو بسبب تسريبات الصحافة الأمريكية.

وقال مراسل قناة “العربية” في التقرير الذي أعده من ولاية كاليفورنيا الأمريكية للقناة السعودية:”وصلنا إلى مكان الحادث في أناهايم في مهمة استقصائية.”

ودخلت كاميرات “العربية” إلى داخل المبنى السكني حيث وقعت الجريمة، كما أجرت حوارا مع عناصر من مخفر الشرطة معنيين بالتحقيق.

وقال المراسل:”نتجه حاليا إلى مغفر الشرطة للوقوف على أحدث المعلومات الرسمية للقضية، علما أن أبرز ما تم تداوله مؤخرا هو فيديو للمتهم رامي فهيم داخل هذا المبنى السكني قبل ساعات من وقوع الجريمة.”

وأوضح:”حيث بدا واضحا أنه كان مضطربا ويبحث عن أمر ما، وربما عن الضحايا كما حللت وسائل إعلام أمريكية.”

تفاصيل جريمة نجل وزيرة الهجرة المصرية

من جانبه ذكر عنصر أمني بمخفر الشرطة لمراسل “العربية”، أنه في التاسع عشر من أبريل تلقى مركز الاتصالات في قسم شرطة “أناهيم” اتصالا حول اعتداء يحدث في “البلوك 2100″ شرق كاتيلا.

وكشف أنه حين وصل رجال الشرطة وجدوا رجلين متوفين بعمر 23 عاما، داخل شقة.

وبالإضافة إلى ذلك كان هناك رجل ثالث ـ السيد فهيم ـ وعندما وصلوا اعتقدوا أولا أن فيهم كان ضحية لأنه كان يعاني من بعض الإصابات، يقول عنصر الشرطة.

وتابع:”ونقلناه إلى المستشفى المحلي ليتلقى بعض العلاج الطبي لكن خلال تحقيقنا في جريمة القتل، علمنا لاحقا أنه كان مشتبها به في الجريمة المزدوجة لهذين الشابين.”

وأكد مراسل العربية أنه حتى الآن “لم يكشف عن سبب النزاع الذي أدى إلى الجريمة وأحيل المتهم إلى المحاكمة.”

وكشف أنه “كان قد عثر عليه ـ يقصد رامي فهيم نجل وزيرة الهجرة المصرية ـ في الشقة التي غطتها الدماء مصابا بجروحا طفيفة.”

الضحيتان رفيقه بالعمل وزميله بالسكن وأداة الجريمة “سكين كبيرة”

أما الضحيتان ـ بحسب المراسل ـ فهما زميل رامي في العمل جريفين كومو، ورفيقه في السكن جونثان بام، وكلاهما يبلغان من العمر 23 عاما.

وقد عثرت الشرطة على سكينا كبيرا في مكان الحادث، يقول مراسل العربية، بحسب التقرير الذي فرغته (وطن).

رجل الشرطة الذي حاوره المراسل والمعني بالتحقيقات، كشف أيضا أن هذه القضية وضعت أمام مكتب محامي مقاطعة “أورانج” حيث قدموا تهمتين بالقتل ذات ظروف خاصة.

من المحتمل أن يعاقب بالإعدام

مؤكدا أن سياق التحقيقات يشير إلى إمكانية معاقبة نجل نبيلة مكرم بعقوبة الإعدام:”لذا هذا يجعل منه مؤهلا محتملا لعقوبة الإعدام تلك الظروف الخاصة كانت سابقة لاختباء والانتظار بجانب الجريمة المزدوجة.”

ربما تكون لدى الشرطة معطيات تتكتم عليها

وفي ختام التقرير ذكر مراسل “العربية”:” قد تطول فصول المحاكمة وربما تكون لدى الشرطة معطيات تتكتم عليها.”

مضيفا:”الأكيد أنها جريمة بشعة هزت منطقة آمنة نسبيا في “أناهايم” التي وصفها بأنها “أكثر أمانا بنسبة 15% من باقي المدن الأمريكية.

ووفقا لتقارير الشرطة فإن أناهيم أحد أكثر المجتمعات أمانا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تسريبات عن ميول نجل الوزيرة المثلية وأنها وراء الجريمة

وكانت منصات سوشيال ميديا أمريكية تسببت بجدل واسع، بعد زعمها وجود ميول مثلية لرامي فهيم نجل الوزيرة المصرية نبيلة مكرم، وأنه شاذ جنسيا.

تلك التقارير تحدثت عن “مثلث حب مثلي” كان وراء هذه الجريمة البشعة التي هزت أمريكا ومصر.

حيث تزعم أن رامي فيهم كان على علاقة شاذة بصديقه في العمل، وعندما هجره لصديق آخر ثار جنون رامي ليقدم على جريمته المروعة ويقتلهما الاثنين.

وكانت نبيلة مكرم اعترفت بالجريمة قبل أيام، في منشور على صفحتها بفيسبوك، بعد صمت طويل.

وأكدت وزيرة الهجرة المصرية أن قضية نجلها لا تزال أمام القضاء الأمريكي، ولم يتم إصدار حكم نهائي بشأنه بعد.