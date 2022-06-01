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نجل سمير صبري.. هل سماح أنور والدته؟ الفنانة تحسم الجدل!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نجل سمير صبري.. هل سماح أنور والدته؟ الفنانة تحسم الجدل! watanserb.com
لمح الماكيير محمد عشوب إلى وجود ابن للفنان الراحل من سماح أنور

وطن- لا تزال أزمة ظهور ابن للفنان المصري الراحل سمير صبري، تثير ضجة واسعة في الوسط الفني. خاصة بعدما لمح الماكيير محمد عشوب إلى وجود ابن له من الفنانة سماح أنور.

زوج سماح أنور ووالد ابنها

وتزامناً مع هذه الأنباء، ورداً على عشوب، نشر الإعلامي عمرو الليثي لقاءً سابقاً عبر حسابه على “فيسبوك”، للفنانة سماح أنور.

وتقول سماح في اللقاء ببرنامج الليثي «واحد من الناس»: “اتجوزت مرة واحدة أبو أدهم عاطف فوزي. والله مكانتش قصة حب ولكن في الوقت ده كان في حب وتوفي عاطف فوزي وأدهم عمره سنتين”.

وتابعت: “كنا في 1997، وأدهم داخل على 20 سنة، وبعد وفاة زوجي مفكرتش أتجوز تاني.  ووجود أدهم في حياتي ممنعنيش من الجواز، وشايفة إنه أنسب إني أكون أم لابني وخلاص. وأنا حابة أعيش لحد وأقوم الصبح علشانه، لكن لو علشاني مش هقوم من على السرير”.

هناك صداقة فقط

وحول الشائعات المستمرة عن ارتباطها بالفنان الراحل سمير صبري، قالت: “كنت أتمنى أتجوزه ومكانش مناسب إننا نتجوز سنًا. وأيا كان إيه السبب عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي، وعمرنا ما قولنا لبعض كلام حب”.

وتابعت: “الناس فاكرة إن فيه علاقة بجد بس مفيش علاقة بجد ولا حاجة. فيه صداقة بجد بس مفيش كلام في الموضوع ده”.

حسن يوسف: “عشوب كذاب جدا”

وفي ذات السياق، رد الفنان حسن يوسف على تصريحات عشوب أيضاً بالقول: “الحديث عن زواج سمير صبري من فنانة معروفة وإنجابه منها هري وكلام فاضي. ولا يصح الحديث عن شخص متوفي ونقول عنده عيال ولا لا ونقعد نخمن دا حرام”.

وتابع في حديث لصحيفة “القاهرة 24”: “الناس لو تعرف حرمانية الكلام على شخص ميت مكنش حد هيجيب في سيرته”.

وأردف: “محمد عشوب كذاب جدا، وهو يعرف منين سمير صبري له ابن ولا لا؟ ويعرف منين قرب علاقتي بسمير صبري وأني بروح له البيت؟ وعمومًا المفروض كل اللي نعمله أننا نقرأ لسمير الفاتحة ونترحم عليه”.

نسخة عن أبيه!

وكان عشوب قد كتب منشوراً عبر صفحته على “فيسبوك”، قال فيه: “للمرحوم ابنا آخرا من نجمة صديقتنا وهو نسخة طبق الأصل من أبيه، سمير صبري.”

ولفت إلى أن النجمة المشارة إليها سبق أن اعترفت بهذا، وأكدت بأنه ابنه ومسجل باسمه.

وأكمل موضحا: ”ولكنه طلب منها ألا تعلن هذا الأمر إلا بعد وفاته”

واختتم محمد عشوب منشوره بالقول داعيا لتحري الدقة قبل الحديث عن حياة الفنان الراحل: ”أقول للجميع ليتنا لا نفتي في أشياء لا يعلمها إلا أصحابها والله عز وجل، رحم الله سمير صبري وأنزل الصبر على قلوب أبنائه وزوجاته.”

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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