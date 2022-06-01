موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية والقناة الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – يستضيف الملعب الأولمبي برادس، مباراة تونس وغينا الاستوائية، الخميس، في تصفيات دور المجموعات من منافسات دوري أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق صافرة انطلاق المباراة بين كلا المنتخبين الأفريقيين، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ” مكة المكرمة”، كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

بينما بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة تونس والمغرب والجزائر فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات دوري أمم أفريقيا 2023، عبر شبكة قنوات “Bein sport“، الرياضة القطرية، الناقل الحصري لكافة مباريات البطولة في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وستنقل أحداث المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD”، عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة تونس وغينيا الاستوائية

وسيعلق على أحداث المباراة القوية والمثيرة بين منتخب تونس ” نسور قرطاج”، ونظيره غينيا الاستوائية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

🔴⚪ Début du stage de préparation pour la sélection nationale. (📸 FTF)#Tunisie 🇹🇳 pic.twitter.com/ptBSC4qwSM — Tunisie Football (@tunisiefootball) May 27, 2022

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تشكيلة منتخب تونس

ومن المتوقع أن يدخل المدرب جلال القادري المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام الضيف غينيا الاستوائية، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد، فاروق بن مصطفى، معز حسن.

مركز الدفاع: علي معلول، منتصر الطالبي، محمد دراغر، نادر غندري.

🔴⚪ OFFICIEL : La liste des joueurs sélectionnés pour les 2 premiers matchs de qualification à la CAN 2023 et le tournoi de préparation à la CM 2022.#Tunisie 🇹🇳 #CM2022 #CAN2023 pic.twitter.com/2RsYhn5RT3 — Tunisie Football (@tunisiefootball) May 26, 2022

خط الوسط: محمد بن رمضان، نعيم السيلتي، غيلان الشعلالي.

مركز الهجوم: يوسف مساكني، سيف الدين الجزيري، وهبي خزري.

يشار إلى أن التصفيات للبطولة الأفريقية، ستأهل 24 منتخباً لخوض نهائيات دوري أمم أفريقيا ، المقرر استضافتها في دولة ساح العاج (كوت ديفوار)، في شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

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