الأربعاء, يونيو 1, 2022
الرئيسيةرياضةموعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية والقناة الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023
رياضة

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية والقناة الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات دوري أمم أفريقيا 2023 watanserb.com
موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – يستضيف الملعب الأولمبي برادس، مباراة تونس وغينا الاستوائية، الخميس، في تصفيات دور المجموعات من منافسات دوري أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق صافرة انطلاق المباراة بين كلا المنتخبين الأفريقيين، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ” مكة المكرمة”، كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

بينما بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة تونس والمغرب والجزائر فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات دوري أمم أفريقيا 2023، عبر شبكة قنوات “Bein sport“، الرياضة القطرية، الناقل الحصري لكافة مباريات البطولة في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضاً: 

كما وستنقل أحداث المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD”، عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة تونس وغينيا الاستوائية

وسيعلق على أحداث المباراة القوية والمثيرة بين منتخب تونس ” نسور قرطاج”، ونظيره غينيا الاستوائية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

اقرأ أيضاً: 

تشكيلة منتخب تونس

ومن المتوقع أن يدخل المدرب جلال القادري المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام الضيف غينيا الاستوائية، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد، فاروق بن مصطفى، معز حسن.

مركز الدفاع: علي معلول، منتصر الطالبي، محمد دراغر، نادر غندري.

خط الوسط: محمد بن رمضان، نعيم السيلتي، غيلان الشعلالي.

مركز الهجوم: يوسف مساكني، سيف الدين الجزيري، وهبي خزري.

يشار إلى أن التصفيات للبطولة الأفريقية، ستأهل 24 منتخباً لخوض نهائيات دوري أمم أفريقيا ، المقرر استضافتها في دولة ساح العاج (كوت ديفوار)، في شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

جدول مواعيد مباريات الأربعاء في تصفيات أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

رياضة

عودة مزرواي وغياب زياش .. تشكيلة منتخب المغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2023

رياضة

رسمياً: الإعلان عن تشكيل الجهاز الفني المعاون لمدرب منتخب مصر إيهاب جلال

رياضة

المنتخبات العربية تنعش آمالها بنتائج إيجابية في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

رياضة

منتخب تونس يُودع بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة أمام نظيره بوركينا فاسو (فيديو)

رياضة

المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى دور الربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا ومواجهات القمة المنتظرة

رياضة

شاهد كيف احتفل “أبو تريكة” وطاقم تحليل “بي إن سبورت” بتأهل تونس للدور ربع النهائي في أمم أفريقيا

رياضة

جدول مواعيد مباريات يوم الخميس القوية والحاسمة في كأس أمم أفريقيا 2022

رياضة

منتخب تونس يُكشر عن أنيابه ويضرب موريتانيا بالرباعية في أمم أفريقيا (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC