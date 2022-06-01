لماذا لا يجب عليك التبول أثناء الإستحمام؟ .. طبيبة تجيب

وطن- التبول جزء طبيعي من الحياة، لكن الخبراء يقولون إن التبول مكانه المرحاض وليس في الحمام.

كثيراً ما يقوم الناس بالتبول أثناء الأستحمام، ولئن كانت هذه العادة مريحة بالنسبة للبعض، إلا أن العديد من الأطباء يحذرون منها لما تسببه من أضرار على الجسم، وفقا لما أوردته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

لماذا لا يجب عليك التبول أثناء الاستحمام؟

من خلال مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك“، قالت الدكتورة تيريزا إيروين وهي أخصائية في أمراض المسالك البولية “في كل مرة تسمع فيها صوت الماء ستريد مثانتك التبول، لأنها معتادة على سماع صوت الماء في الحمام.”

وأضافت تيريزا “عندما تغسل يديك أو حتى الأطباق، فإن مثانتك سوف تتهيأ للتبول”.

عادة خطيرة !

بدورها، كشفت الدكتورة أليسيا جيفري توماس، طبيبة مختصة في المسالك البولية في بوسطن بالولايات المتحدة، من خلال مقطع فيديو على تيك توك، عن مخاطر هذه العادة حيث يمكن أن تؤثر حسب قولها على كل من لياقة المثانة وقاع الحوض.

وأوضحت من خلال الفيديو، “إذا تبولت في الحمام، أو فتحت الصنبور، أو الاستحمام أثناء جريان الماء

فأنت تنشئ ارتباطًا في دماغك، بين صوت المياه الجارية والاضطرار إلى التبول”.

متابعة “عندما تجمع بين ذلك، فمن المحتمل أن يؤدي إلى بعض مشاكل تسرب المثانة عندما تسمع مياه جارية خارج الحمام”.

كما قالت توماس “هذا قد يحدث عندما تغسل يديك، وعندما تسمع ماءً جارياً أثناء غسل الأطباق وعندما تذهب للسباحة.”