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لماذا لا يجب عليك التبول أثناء الإستحمام؟ .. طبيبة تجيب

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
التبول أثناء الإستحمام watanserb.com
لا ينصح بالتبول أثناء الإستحمام

وطن- التبول جزء طبيعي من الحياة، لكن الخبراء يقولون إن التبول مكانه المرحاض وليس في الحمام.

كثيراً ما يقوم الناس بالتبول أثناء الأستحمام، ولئن كانت هذه العادة مريحة بالنسبة للبعض، إلا أن العديد من الأطباء يحذرون منها لما تسببه من أضرار على الجسم، وفقا لما أوردته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

لماذا لا يجب عليك التبول أثناء الاستحمام؟

من خلال مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك“، قالت الدكتورة تيريزا إيروين وهي أخصائية في أمراض المسالك البولية “في كل مرة تسمع فيها صوت الماء ستريد مثانتك التبول، لأنها معتادة على سماع صوت الماء في الحمام.”

وأضافت تيريزا “عندما تغسل يديك أو حتى الأطباق، فإن مثانتك سوف تتهيأ للتبول”.

عادة خطيرة !

بدورها، كشفت الدكتورة أليسيا جيفري توماس، طبيبة مختصة في المسالك البولية في بوسطن بالولايات المتحدة، من خلال مقطع فيديو على تيك توك، عن مخاطر هذه العادة حيث يمكن أن تؤثر حسب قولها على كل من لياقة المثانة وقاع الحوض.

هذه العادة يمكن أن تؤثر على كل من لياقة المثانة وقاع الحوض
هذه العادة يمكن أن تؤثر على كل من لياقة المثانة وقاع الحوض

وأوضحت من خلال الفيديو، “إذا تبولت في الحمام، أو فتحت الصنبور، أو الاستحمام أثناء جريان الماء

فأنت تنشئ ارتباطًا في دماغك، بين صوت المياه الجارية والاضطرار إلى التبول”.

متابعة “عندما تجمع بين ذلك، فمن المحتمل أن يؤدي إلى بعض مشاكل تسرب المثانة عندما تسمع مياه جارية خارج الحمام”.

كما قالت توماس “هذا قد يحدث عندما تغسل يديك، وعندما تسمع ماءً جارياً أثناء غسل الأطباق وعندما تذهب للسباحة.”

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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