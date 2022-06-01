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كلمة “مُبكية” لمحمود الحسنات عن المسنة السورية بغازي عنتاب

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
watanserb.com

وطن- علق الداعية والشيخ الفلسطيني البارز “محمود حسنات” على حادثة الاعتداء التي طالت المسنة السورية ” ليلى محمد” في مدينة “غازي عنتاب” منذ يومين.

كلمة مؤثرة لمحمود الحسنات عن المسنة السورية بغازي عنتاب

وتساءل “الحسنات” في مقطع مصور له راج بين النشطاء، عما فعله الشعب السوري بالعرب والمسلمين ليهينوهم، “وماذا فعلت سوريا ليتفرج العرب والمسلمين على مآسيها ومآسي أطفالها؟” حسب وصفه.

وبنبرة مؤثرة قال محمود الحسنات، متحدثاً عن حال العرب والمسلمين: “أتراها ضاقت علينا وحدنا”، واستدرك: “نوم العوافي.. نوم العوافي يا مشايخ .. نوم العوافي أيها العلماء.. وأيها الحكام ويا أيها العرب”.

وأضاف الداعية الفلسطيني الذي يقيم بإسطنبول: “والله إذا العالم لم يتعلم من كورونا ولم يصحوا منها بعد وهم يسمعون ذلك الطفل السوري وهو يبكي ويصيح سأخبر الله كل شيء.”

السوريون ليسوا نفطاً وبترولاً لينتفض لهم العالم

وتابع الحسنات محذراً العرب والعالم من كارثة قادمة إن بقيت الشام على حالها وإن بقي أطفال سوريا يموتون من الجوع.

وأردف:”لو كانت دماء أطفال سوريا تسيل نفطاً وبترولاً لانتفض لهم العرب وشكلوا عاصفة الحزم وأنقذوهم في إشارة إلى الحرب السعودية في اليمن.”

وأضاف: “لم يمر على كورونا إلا ثلاثة أشهر ووجدوا لها لقاحاً وسوريا 10 سنوات من الألم والقهر والجوع والتشريد لم يجدوا لها لقاحاً ينقذ هؤلاء الأطفال.”

وختم ببيت من الشعر قال فيه: “ونبيت يجلدنا الشتاء بسوطه.. جلداً فما يخشى العيون رقاد”.

لحظة القبض على الرجل التركي الذي ركل المسنة السورية ليلى محمد في وجهها

انتفاضة بمواقع التواصل لأجل المسنة السورية بغازي عنتاب

ودشن نشطاء على موقع التدوينات الصغيرة وسماً تضامنيا مع المسنة السورية ليلى محمد، التي تم الاعتداء عليها ركلاً بالقدم من قبل شاب تركي من أصحاب السوابق على مرأى أتراك آخرين في مدينة غازي عنتاب.

وطالب النشطاء بمحاسبة الجاني عبر آلاف التغريدات والمنشورات، وغرد ناشط في هذا السياق بقوله:”هذه الركلة أصابت رؤوسنا جميعاً ، حطّمت بقايا القوة فينا، زادت عجزنا عجزاً وقهراً ألماً ووجعاً ”

“هذا ما جنيناه من الوطنجية والعلمانية”

وقال صاحب حساب باسم “أندلُسي” متسائلاً :”أي انهزامية وذل وصلنا إليه.. مات المعتصم.. فكبلت أيدينا عن نصرة الحق.”

وتابع :”هذا ما جنيناه من الوطنجية والعلمانية والتفرقة بين المسلمين والابتعاد عن تعاليم الله” وأردف “كثيراً من بني جلدتنا يتراقصون على أنغام موسيقية تنسيهم تاريخ أسلم تسلم”.

وفيما طالب مغردون بمحاسبة الجاني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث دعا “محمد عطية”، إلى التروي كي يخرج الحدث من الفردية إلى التعميم رغم أن إخواننا الأتراك-كما قال- لم يتركوا الأمر يمر بدون عقاب.

وأردف أن في تركيا تيار قومي عارم لا يريد السوريين “فلا تكونوا كالذي قتل القطار أخاه، فوقف على شريط القطار ليؤدبه.”

من جانبها تساءلت صاحبة حساب باسم “بركان الشوق”: “أي قلب يحمله هذا العنصري المجرم وكم هناك من أمثال المسنة ليلى محمد تتعرض للإهانة.”

واستطردت :” حتى وأن تم القبض على الجاني ومحاكمته فإن الكرامة قد نزفت والشعب التركي-حسب قولها- ينام ويصبح على حقد دفين للعرب”.

وأطلق صحفيون وناشطون أتراك وعرب حملة تضامن واسعة مع السيدة السورية” “ليلى محمد”.

وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين بمحاسبة المعتدي ونبذ العنصرية، مطلقين وسم “Irkçılığahayır” أي؛ لا للعنصرية والذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

ركل تركي لوجه مسنة سورية بقدمه في غازي عنتاب يستنفر تركيا والمجرم بات “عبرة”

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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