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الهدهد

كاتب سعودي يحمل سلمان العودة وسعد الجبري مسؤولية ارتفاع الأسعار!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سلمان العودة سعد الجبري ارتفاع الأسعار watanserb.com
سلمان العودة - سعد الجبري

وطن – في واقعة أثارت موجة سخرية عارمة، اتهم الكاتب الصحفي السعودي، علي المالكي، المسؤول الأمني الهارب سعد الجبري ومؤيدي الداعية المعتقل سلمان العودة بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار في المملكة، والتي كوت جيوب السعوديين ودفعتهم لإطلاق حملات مقاطعة للعديد من الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “المالكي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلا: “هل بقايا زبالة الإرهابي سلمان العودة والحرامي الجاسوس الهارب سعد الجبري لهم علاقة في غلاء الخضروات و الفواكه و الألبان و الاجبان والبيض واللحوم وما إلى ذلك .”

وأضاف: “أنا بكل أمانة بدأت أشك أن هناك من يحرك رفع الأسعار ضد الدولة والمواطن لأهداف خبيثة”.

تغريدة “المالكي” تسبب بموجة سخرية عارمة، حيث انهالت الردود بكثرة عليها، مؤكدين أن ما ورد على لسانه لا يتحدث به عاقل.

وفي رده عليه، قال المغرد “ابن جازان”: “والله لو انك نهقت انه ابرك لك من ذي التغريدة”.

وسخر مغرد يحمل اسم “em3zm” من التغريدة بالقول: “هذي نتيجة اللي يتعاطى شرابات”.

وقال حساب يحمل اسم “صامت”: “سبحان من عطاك عقلك هذا يعني تشوف العالم في ازمه وتشوف وضعنا اصلاً من فتره كيف صاير ووش رايح له خصوصاً ان كل شيء عندنا اغلى من باقي العالم وكل شيء موجود فمالهم دخل السبب انه مضحوك علينا وقاعدين نستنزف بكل الطرق”.

كما سخر المغرد “أبو سالم” من تغريدة “المالكي” بالقول: “حتى إبليس استغرب يقول لو تنهق احسن”.

وسخر آخر بالقول: “كان باقي في راسي شعرتين وطارو بعد تغريدتك الذكيه! ياخي ايش خليت لكونان وشرلوك هولمز! انت المفورض تكون لواء في مباحث الخضار والبنزين والبيض! وانت كنز لازم البلد تحافظ عليك ويحطونك في قفص حمام فوق السطوح عشان الاعداء لا يخطفوك مننا ويستفيدو من قدراتك الفذه! انت سوبرمان ياخي”.

حماية المستهلك تؤكد ارتفاع 80 سلعة من أصل 89

وكانت جمعية حماية المستهلك في السعودية قد أعلنت قبل أيام عن رصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر أبريل/نيسان 2021، وقارنتها مع أسعار شهر أبريل/نيسان 2022، لافتة إلى ارتفاع أسعار 80 سلعة منها.

وفي بيان لها، أوضحت الجمعية قائلة: “ضمن جهود جمعية حماية المستهلك المستمرة في رصد ومقارنة أسعار السلع والمنتجات المختلفة، قامت الجمعية برصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر إبريل 2021 ومقارنتها مع أسعار شهر إبريل 2022”.

وأوضحت الجمعية أن أسعار 80 سلعة غذائية (حسب تقرير متوسط أسعار السلع الصادر عن هيئة الإحصاء) من أصل 89 ما يعادل (89.8%) من السلع ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021).

السعوديون يشكون ارتفاع الأسعار

وكانت “وطن” قد رصدت مجموعة من الوسوم على موقع التدوين المصغر “تويتر” تصدرت قائمة الأكثر تداولا في المملكة، عبر من خلالها المغردون عن غضبهم من ارتفاع أسعار كثير من المنتجات بشكل كبير لا يقوون عليه.

وبحسب ما تم رصده، فقد تفاعل السعوديون بشكل كبير جدا مع ثلاثة وسوم: “ #قاطعوهم_ادبوهم و”#مقاطعةالمراعي” و”#مقاطعة_البيض”، لتحتل هذه الوسوم صدارة الوسوم المتداولة على “تويتر”.

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المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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