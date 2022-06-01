كاتب سعودي يحمل سلمان العودة وسعد الجبري مسؤولية ارتفاع الأسعار!

وطن – في واقعة أثارت موجة سخرية عارمة، اتهم الكاتب الصحفي السعودي، علي المالكي، المسؤول الأمني الهارب سعد الجبري ومؤيدي الداعية المعتقل سلمان العودة بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار في المملكة، والتي كوت جيوب السعوديين ودفعتهم لإطلاق حملات مقاطعة للعديد من الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “المالكي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلا: “هل بقايا زبالة الإرهابي سلمان العودة والحرامي الجاسوس الهارب سعد الجبري لهم علاقة في غلاء الخضروات و الفواكه و الألبان و الاجبان والبيض واللحوم وما إلى ذلك .”

وأضاف: “أنا بكل أمانة بدأت أشك أن هناك من يحرك رفع الأسعار ضد الدولة والمواطن لأهداف خبيثة”.

🔻سؤال :

هل بقايا زبالة الإرهابي سلمان العودة والحرامي الجاسوس الهارب سعد الجبري لهم علاقة في غلاء الخضروات و الفواكه و الألبان و الاجبان والبيض واللحوم وما إلى ذلك .

انا بكل أمانة بدأت أشك أن هناك من يحرك رفع الأسعار ضد الدولة و المواطن لأهداف خبيثة .

🔻عيونكم يانشاما عليهم 👁️👁️ — علي المالكي / رماح المنايا (@AA_S_AA1) May 30, 2022

تغريدة “المالكي” تسبب بموجة سخرية عارمة، حيث انهالت الردود بكثرة عليها، مؤكدين أن ما ورد على لسانه لا يتحدث به عاقل.

وفي رده عليه، قال المغرد “ابن جازان”: “والله لو انك نهقت انه ابرك لك من ذي التغريدة”.

والله لو انك نهقت انه ابرك لك من ذي التغريده — ابن جيزان (@romansijazan) May 31, 2022

وسخر مغرد يحمل اسم “em3zm” من التغريدة بالقول: “هذي نتيجة اللي يتعاطى شرابات”.

هذي نتيجة اللي يتعاطى شرابات — ME (@EM3ZM) May 31, 2022

وقال حساب يحمل اسم “صامت”: “سبحان من عطاك عقلك هذا يعني تشوف العالم في ازمه وتشوف وضعنا اصلاً من فتره كيف صاير ووش رايح له خصوصاً ان كل شيء عندنا اغلى من باقي العالم وكل شيء موجود فمالهم دخل السبب انه مضحوك علينا وقاعدين نستنزف بكل الطرق”.

سبحان من عطاك عقلك هذا يعني تشوف العالم في ازمه وتشوف وضعنا اصلاً من فتره كيف صاير ووش رايح له خصوصاً ان كل شيء عندنا اغلى من باقي العالم وكل شيء موجود فمالهم دخل السبب انه مضحوك علينا وقاعدين نستنزف بكل الطرق — صامت (@Omg_072) May 31, 2022

كما سخر المغرد “أبو سالم” من تغريدة “المالكي” بالقول: “حتى إبليس استغرب يقول لو تنهق احسن”.

حتى إبليس استغرب

يقول لو تنهق احسن — Abo Salem (@AboSale00769863) May 31, 2022

وسخر آخر بالقول: “كان باقي في راسي شعرتين وطارو بعد تغريدتك الذكيه! ياخي ايش خليت لكونان وشرلوك هولمز! انت المفورض تكون لواء في مباحث الخضار والبنزين والبيض! وانت كنز لازم البلد تحافظ عليك ويحطونك في قفص حمام فوق السطوح عشان الاعداء لا يخطفوك مننا ويستفيدو من قدراتك الفذه! انت سوبرمان ياخي”.

كان باقي في راسي شعرتين وطارو بعد تغريدتك الذكيه!

ياخي ايش خليت لكونان وشرلوك هولمز! انت المفورض تكون لواء في مباحث الخضار والبنزين والبيض! انت كنز لازم البلد تحافظ عليك ويحطونك في قفص حمام فوق السطوح عشان الاعداء لا يخطفوك مننا ويستفيدو من قدراتك الفذه! انت سوبرمان ياخي 😁 — hypocrisy free (@RRidecks) May 31, 2022

حماية المستهلك تؤكد ارتفاع 80 سلعة من أصل 89

وكانت جمعية حماية المستهلك في السعودية قد أعلنت قبل أيام عن رصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر أبريل/نيسان 2021، وقارنتها مع أسعار شهر أبريل/نيسان 2022، لافتة إلى ارتفاع أسعار 80 سلعة منها.

وفي بيان لها، أوضحت الجمعية قائلة: “ضمن جهود جمعية حماية المستهلك المستمرة في رصد ومقارنة أسعار السلع والمنتجات المختلفة، قامت الجمعية برصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر إبريل 2021 ومقارنتها مع أسعار شهر إبريل 2022”.

وأوضحت الجمعية أن أسعار 80 سلعة غذائية (حسب تقرير متوسط أسعار السلع الصادر عن هيئة الإحصاء) من أصل 89 ما يعادل (89.8%) من السلع ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021).

ضمن جهود جمعية حماية المستهلك المستمرة في رصد ومقارنة أسعار السلع والمنتجات المختلفة.

قامت الجمعية برصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر ابريل 2021 ومقارنتها مع أسعار شهر ابريل 2022؛ رابط الخبر⬇️:https://t.co/GmdzR0nXNk pic.twitter.com/acPfZctkGx — جمعية حماية المستهلك (@cpaksa) May 24, 2022

السعوديون يشكون ارتفاع الأسعار

وكانت “وطن” قد رصدت مجموعة من الوسوم على موقع التدوين المصغر “تويتر” تصدرت قائمة الأكثر تداولا في المملكة، عبر من خلالها المغردون عن غضبهم من ارتفاع أسعار كثير من المنتجات بشكل كبير لا يقوون عليه.

وبحسب ما تم رصده، فقد تفاعل السعوديون بشكل كبير جدا مع ثلاثة وسوم: “ #قاطعوهم_ادبوهم و”#مقاطعةالمراعي” و”#مقاطعة_البيض”، لتحتل هذه الوسوم صدارة الوسوم المتداولة على “تويتر”.

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