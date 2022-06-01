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فيديو صادم.. شاب تركي يشعل النار في نفسه بينما السياح يلتقطون “السيلفي” وهو يحترق!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
شاب يحرق نفسه اسطنبول watanserb.com
شاب تركي يحرق نفسه في اسطنبول

وطن – في واقعة صادمة ومرعبة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إشعال شاب تركي النار في نفسه في منطقة برج “جالاتا” السياحية في إسطنبول.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد تفاجأ السياح بشاب يرتدي زيا أسودا يرمز إلى عزرائيل “مَلَك الموت” ليقوم فجأة بإحراق نفسه أمام الجميع.

وبحسب ما هو متداول، فقد ردد أثناء احتراقه بكلمة “الله أكبر”.

المثير في الفيديو هو استمرار السياح بالتقاط صور “السيلفي” مع الشاب وهو يحترق، دون ان يبادر أحد من المتواجدين إلى إنقاذه على وجه السرعة.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر الشاب وهو يحترق وكأنه يقدم عرضا، حيث قام برفع يديه وكأنه يقول “انظروا” قبل أن يسقط في الأرض وينهض ثم يسقط مجددا.

ولاحقا، أقدم أحد العاملين في أحد المطاعم في المكان على إحضار “إطفائية حريق” وفتحها نحو الشاب حتى أطفأ النيران المشتعلة به.

من جانبه، أصدر والي إسطنبول، علي يرلي كايا، بيانا حول الحادثة، أكد فيه بأنه تم التعرف على هوية الشخص، وأنه تم نقله إلى المستشفى، وتم فتح تحقيق في أسباب الواقعة.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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