فيديو صادم.. شاب تركي يشعل النار في نفسه بينما السياح يلتقطون “السيلفي” وهو يحترق!

وطن – في واقعة صادمة ومرعبة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إشعال شاب تركي النار في نفسه في منطقة برج “جالاتا” السياحية في إسطنبول.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد تفاجأ السياح بشاب يرتدي زيا أسودا يرمز إلى عزرائيل “مَلَك الموت” ليقوم فجأة بإحراق نفسه أمام الجميع.

وبحسب ما هو متداول، فقد ردد أثناء احتراقه بكلمة “الله أكبر”.

المثير في الفيديو هو استمرار السياح بالتقاط صور “السيلفي” مع الشاب وهو يحترق، دون ان يبادر أحد من المتواجدين إلى إنقاذه على وجه السرعة.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر الشاب وهو يحترق وكأنه يقدم عرضا، حيث قام برفع يديه وكأنه يقول “انظروا” قبل أن يسقط في الأرض وينهض ثم يسقط مجددا.

ولاحقا، أقدم أحد العاملين في أحد المطاعم في المكان على إحضار “إطفائية حريق” وفتحها نحو الشاب حتى أطفأ النيران المشتعلة به.

Galata Kulesi‘nin önünde bir şahıs kendisini yaktı. pic.twitter.com/ceDvT26MFm — Gezegen ve İnsan (@gezegenveinsan) May 31, 2022

من جانبه، أصدر والي إسطنبول، علي يرلي كايا، بيانا حول الحادثة، أكد فيه بأنه تم التعرف على هوية الشخص، وأنه تم نقله إلى المستشفى، وتم فتح تحقيق في أسباب الواقعة.

New post in تركيا عاجل: #عاجل مكتب والي اسطنبول بشأن الشخص الذي حرق نفسه: تم التعرف على هوية الشخص وهو يعالج الآن في المشفى وجرى فتح تحقيق بالحادثة. https://t.co/ic6hcfCgHL — تركيا عاجل – أخبار تركيا العاجلة (@turkey_breaking) May 31, 2022

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