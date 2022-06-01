جوني ديب ينتصر على آمبر هيرد وحكم نهائي يسدل الستار على قضيتهما

وطن- توصلت هيئة محلفين مؤلفة من7 أعضاء، الأربعاء، إلى حكم نهائي بشأن دعوى التشهير التي رفعها “جوني ديب“، ضد زوجته السابقة “أمبر هيرد”.

ورفع جوني ديب، الذي لم يكن في المحكمة، الأربعاء، بسبب التزام عمل مجدول سابقًا لديه، دعوى قضائية ضد أمبر هيرد للحصول على تعويضات قدرها 50 مليون دولار.

وذلك بسبب مقال افتتاحي للرأي نُشر عام 2018 في صحيفة “واشنطن بوست“، قالت فيد “هيرد” إنها أصبحت “شخصية عامة تمثل المعنفين من أزاجهم”.

وبحسب “nbcnews” فإنه على الرغم من أن المقال لم يذكر ديب بالاسم، قال محاموه إنه أشار بشكل غير مباشر إلى المزاعم التي وجهتها ضده أثناء طلاقهما عام 2016.

الهيئة خلصت في حكمها الصادر بعد مداولات استغرقت 13 ساعة داخل محكمة “فيرفاكس”، إلى قرار نهائي بفوز جوني ديب وإدانة آمبر هيرد بتهمة التشهير.

وحُكم بـ 15 مليون دولار لصالح جوني ديب في القضية التي رفعها ضد طليقته أمبر هيرد.

وتوصلت اللجنة، التي بدأت مداولاتها، الجمعة، إلى قرارها بعد قرابة 13 ساعة على مدار ثلاثة أيام.

وتم بث المحاكمة رفيعة المستوى، التي جرت على مدى 6 أسابيع في مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، في جميع أنحاء البلاد وتصدرت العديد من العناوين الرئيسية.

اهتزت مصداقية آمبر

وعاش العالم في الأسابيع الأخيرة على وقع جلسات المحاكمة بين جوني ديب وآمبر هيرد. وقام الممثل بمقاضاة زوجته السابقة بتهمة التشهير ومنذ ذلك الحين تواصلت الجلسات وارتبطت الأحداث ببعضها البعض.

وأصبحت أسرار وحياة الزوجين الشخصية تحت أنظار العالم فالكل يتابع حيثيات القضية، بينما تم استدعاء بعض أقاربهم للشهادة.

وفي الحقيقة تلقى جوني ديب الدعم في الوقت الذي شعرت فيه آمبر بالاستياء طيلة جلسات المحاكمة، فقد اهتزت مصداقيتها.