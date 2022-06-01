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الشيف نصرت يجري محادثات مع صندوق الثروة القطري لبيع حصته مقابل مبلغ كبير

في مجموعة D.ream التي تمتلك مطاعم بما في ذلك مطعم الشيف التركي

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
الشيف نصرت يدرس بيع حصته إلى صندوق الثروة القطري watanserb.com
الشيف نصرت

وطن – يجري الشيف التركي نصرت المالك لمطعم Nusr-Et حاليًا محادثات لبيع حصته في مجموعة D.ream التي تمتلك مطاعم بما في ذلك مطعم الشيف التركي إلى صندوق الثروة القطري مقابل 300 مليون دولار.

الشيف نصرت
الشيف نصرت

وأفادت بلومبرج أن مجموعة D.ream، المملوكة للملياردير التركي Ferit Sahenk’s Dogus Holding AS، قد تبيع حصة 20 في المائة إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل حوالي 300 مليون دولار. مؤكدة تقارير سابقة لوسائل الإعلام التركية.

وأشار التقرير إلى أن السعر يعني أن الشركة تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار.

وأكد دوجوس لـ Bloomberg أنه يناقش البيع مع جهاز قطر للاستثمار، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

نصرت
نصرت

وأبرمت هيئة الاستثمار القطرية في نهاية عام 2020 صفقات استثمارية بمليارات الدولارات للاقتصاد التركي. بما في ذلك شراء مركز تجاري فاخر وشراء جزء كبير من الأسهم في بورصة اسطنبول. حسبما ذكرت ميدل إيست آي في ذلك الوقت.

من بين الاستثمارات، استحوذت قطر على 10 في المائة من الأسهم في بورصة اسطنبول من صندوق الثروة التركي، الذي سيطر على أكثر من 90 في المائة من إجمالي الأسهم.

كما اشترت الدوحة التي ترتبط بعلاقات قوية مع تركيا، 42 في المائة من Istinye Park ، وهو مركز تسوق في إسطنبول، مقابل مليار دولار من شركة Dogus Holding التركية، التي تمتلك الحصة المتبقية البالغة 58 في المائة.

المصدرميدل ايست اي - بلومبرج
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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