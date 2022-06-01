الأرجنتين يقسو على إيطاليا ويتوج بكأس فيناليسيما 2022 (فيديو)

وطن – توج منتخب الأرجنتين بكأس الأبطال (فيناليسيما 2022)، بعد هزيمة إيطاليا بثلاثية نظيفة دون رد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية (لندن).

مباراة إيطاليا والأرجنتين

وسجل اللاعب لاوتارو مارتينيز الهدف الأول لصالح منتخب الأرجنتين “راقصي التانغو”، في الدقيقة ال28 بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي.

وعزز الأرجنتين التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني مع نهاية أحداث الشوط الثاني من المباراة، من توقيع أنخيل دي ماريا. سددها من هجمة مرتدة سريعة على يسار شباك الحارس الإيطالي دوناروما.

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كما وأحرز راقصي التانغو الهدف الثالث في الرابعة من الوقت القاتل على نهاية المباراة، عن طريق اللاعب باولو ديبالا.

وشهدت المباراة التفوق الواضح لمنتخب الأرجنتين على إيطاليا، طيلة مجريات دقائق المباراة على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 17 تسديدة والاستحواذ بنسبة 56%.

على عكس منتخب إيطاليا الذي قدم المستوى الباهت في المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 7 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى، كما وكانت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 44%.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ولعب المدرب ليونيل سكالوني المباراة بتشكيلة أساسية أمام منتخب إيطاليا، حيث كان في حراسة المرمى داميان مارتينيز.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، أوتامندي، نيكولاس تاجليافيكو، ولكن في وسط الفريق جاء كلاً من: رودريغو دي بول، غويدو رودريجيز، جيوفاني لو سيلسو.

كما واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، ليونيل ميسي، دي ماريا، لاوتارو مارتينيز.

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تشكيلة منتخب إيطاليا

ودخل المدرب روبرتو مانشيني مباراة كأس فيناليسيما 2022، بتشكيلة أساسية أمام منتخب الأرجنتين، فقد جاء في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

كما وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: إيمرسون، كيلليني، ليوناردو بونوتشي، جيوفاني دي لورينزو، بينما في وسط الفريق آتي كلاً من اللاعبين، نيكولو باريلا، جورجينهو، ماتيو بيسينا.

لوتارو مارتينيز يفتتح النتيجة للتانغو بعد مجهود رائع من الساحر ليونيل ميسي 💫⚽️#فيناليسيما #إيطاليا_الارجنتين pic.twitter.com/wHGAEPoKRB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1, 2022

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب في التشكيلة على الثلاثي، أندريا بيلوتي، بيرنارديسكي، راسبادوري.

ومن الجدير بالذكر، فإن منتخب الأرجنتين يحصد اللقب الثاني في تاريخ بطولة كأس الأبطال (فيناليسيما)، حيث توج في المرة الأولى عام 1993 بعد فوزه على الدنمارك بركلات الترجيح.

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