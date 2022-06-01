أستون فيلا يعرض تريزيجيه للبيع .. وهذا النادي قريب من التوقيع معه

وطن – أكدت العديد من التقارير الإنجليزية والتركية، بأن نادي أستون فيلا يخطط في بيع اللاعب محمود تريزيجيه 27 عاماً، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة “سكاي سبورت” البريطانية، بأن أستون فيلا الإنجليزي يستعد لسماع العديد من العروض من أجل السماح برحيل نجم المنتخب المصري تريزيجيه، بجانب العديد من اللاعبين مورجان سانسون. أنور الغازي، برتران تراوري.

انتقال تريزيجيه إلى الدوري التركي

وكان المصري تريزيجيه قد انتقل على سبيل الإعارة، إلى صفوف نادي باشاك شهير التركي الموسم المنصرم. بعد غيابه عن الملاعب لأشهر طويلة بسبب الإصابة.

🔴سكاي سبورتس أستون فيلا متفتح لسماع العروض المقدمة لمحمود حسن تريزيجيه pic.twitter.com/0NnY3x6eZi — FilGoal (@FilGoal) May 31, 2022

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وأوضحت صحيفة “fanatik” التركية، بأن نادي فنربخشة مهتم بشدة في التعاقد مع نجم أستون فيلا محمود تريزيجيه هذا الصيف، بعد التألق الذي ظهر به اللاعب مع فريق باشاك شهير المعار إليه الموسم الماضي.

وأردفت الصحيفة، ” نادي فنربخشة قد دخل في مفاوضات مع إدارة أستون فيلا، من أجل التعاقد مع المصري تريزيجيه، الذي يتنهي عقده مع النادي الإنجليزي في صيف عام 2023. كما وتبلغ القيمة التسويقية للاعب نحو 10 مليون يورو”.

مفاوضات فنربخشة مع أستون فيلا

كما وأضافت، ” فنربخشة قطع الشوط الطويل في المفاوضات مع نادي أستون فيلا، ومن المحتمل انتقاله مع بداية الموسم المقبل إلى صفوف النادي”.

ولعب تريزيجيه مع فريق باشاك شهير المعار إليه الموسم المنصرم، 13 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 7 أهداف، وصناعة 4 تمريرات حاسمة للفريق.

سكاي سبورتس 📺 أستون فيلا لا يُمانع بيع اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه. ✅ pic.twitter.com/fdEpAmYJNC — جول مصر – GOAL (@goaleg) May 31, 2022

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كما وذكرت تقارير آخرى، عن أنباء دخول نادي بشكتاش في سباق التنافس لضم نجم المنتخب المصري تريزيجيه إلى صفوفه الموسم المقبل، إلا أنه لم يتقدم بعرض رسمي للتعاقد معه.

مسيرته الكروية

وبدأ مسيرة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه من بوابة الأهلي المصري ” المارد الأحمر” في عام 2002، وصولاً إلى الفريق الأول عام 2012. قبل الانتقال إلى صفوف رويال أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة عام 2015.

كما وبعدها انتقل إلى نادي رويال موسكرون (إعارة) عام 2016، ثم الانتقال إلى الدوري التركي الممتاز. من فريق قاسم باشا عام 2017.

BUUUT DE TREZEGUET ! 💥⚽️ Il ne s’arrête plus 🔥

pic.twitter.com/uBvi9AnXRt — Onze Masr (@onzemasr) February 26, 2022

ليتعاقد أستون فيلا الإنجليزي مع اللاعب في صيف عام 2019، فقد شارك معه في 64 مباراة. مسجلاً 9 أهداف وصناعة 5 تمريرات حاسمة لزملائه، وكانت أخر محطاته الكروية مع فريق باشاك شهير التركي. الذي انضم إلى صفوفه معاراً في الميركاتو الشتوي الماضي.

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