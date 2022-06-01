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رياضة

أستون فيلا يعرض تريزيجيه للبيع .. وهذا النادي قريب من التوقيع معه

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أستون فيلا وبيع تريزيجيه هذا الصيف watanserb.com
أستون فيلا وبيع تريزيجيه هذا الصيف

وطن – أكدت العديد من التقارير الإنجليزية والتركية، بأن نادي أستون فيلا يخطط في بيع اللاعب محمود تريزيجيه 27 عاماً، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة “سكاي سبورت” البريطانية، بأن أستون فيلا الإنجليزي يستعد لسماع العديد من العروض من أجل السماح برحيل نجم المنتخب المصري تريزيجيه، بجانب العديد من اللاعبين مورجان سانسون. أنور الغازي، برتران تراوري.

انتقال تريزيجيه إلى الدوري التركي

وكان المصري تريزيجيه قد انتقل على سبيل الإعارة، إلى صفوف نادي باشاك شهير التركي الموسم المنصرم. بعد غيابه عن الملاعب لأشهر طويلة بسبب الإصابة.

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وأوضحت صحيفة “fanatik” التركية، بأن نادي فنربخشة مهتم بشدة في التعاقد مع نجم أستون فيلا محمود تريزيجيه هذا الصيف، بعد التألق الذي ظهر به اللاعب مع فريق باشاك شهير المعار إليه الموسم الماضي.

وأردفت الصحيفة، ” نادي فنربخشة قد دخل في مفاوضات مع إدارة أستون فيلا، من أجل التعاقد مع المصري تريزيجيه، الذي يتنهي عقده مع النادي الإنجليزي في صيف عام 2023. كما وتبلغ القيمة التسويقية للاعب نحو 10 مليون يورو”.

مفاوضات فنربخشة مع أستون فيلا

كما وأضافت، ” فنربخشة قطع الشوط الطويل في المفاوضات مع نادي أستون فيلا، ومن المحتمل انتقاله مع بداية الموسم المقبل إلى صفوف النادي”.

ولعب تريزيجيه مع فريق باشاك شهير المعار إليه الموسم المنصرم، 13 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 7 أهداف، وصناعة 4 تمريرات حاسمة للفريق.

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كما وذكرت تقارير آخرى، عن أنباء دخول نادي بشكتاش في سباق التنافس لضم نجم المنتخب المصري تريزيجيه إلى صفوفه الموسم المقبل، إلا أنه لم يتقدم بعرض رسمي للتعاقد معه.

مسيرته الكروية

وبدأ مسيرة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه من بوابة الأهلي المصري ” المارد الأحمر” في عام 2002، وصولاً إلى الفريق الأول عام 2012. قبل الانتقال إلى صفوف رويال أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة عام 2015.

كما وبعدها انتقل إلى نادي رويال موسكرون (إعارة) عام 2016، ثم الانتقال إلى الدوري التركي الممتاز. من فريق قاسم باشا عام 2017.

ليتعاقد أستون فيلا الإنجليزي مع اللاعب في صيف عام 2019، فقد شارك معه في 64 مباراة. مسجلاً 9 أهداف وصناعة 5 تمريرات حاسمة لزملائه، وكانت أخر محطاته الكروية مع فريق باشاك شهير التركي. الذي انضم إلى صفوفه معاراً في الميركاتو الشتوي الماضي.

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المصدروطن + سكاي سبورت + fanatik
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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