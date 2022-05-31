الثلاثاء, مايو 31, 2022
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رياضة

عمرو السولية يثير الجدل بعد تصرفه المستفز أمام جماهير الوداد (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نجم الأهلي عمرو السولية واستفزاز جماهير الوداد المغربي watanserb.com
نجم الأهلي عمرو السولية واستفزاز جماهير الوداد المغربي

وطن – أثار نجم فريق الأهلي المصري عمرو السولية 33 عاماً، الجدل الواسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرفه المستفز أمام جماهير الوداد البيضاوي، بعد خسارة فريقه لقب دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر فيه، قيام نجم الأهلي عمرو السولية بإلقاء ميداليته الفضية على الأرض أمام أنظار جماهير الوداد البيضاوي، خلال خروجه من أرضية الملعب. تجاه غرفة تبديل الملابس، تعبيراً عن استيائه من خسارة فريقه اللقب.

عمرو السولية وجماهير الوداد المغربي

وأثار المقطع المتداول عبر منصات التواصل، استفزاز جماهير الوداد المغربي الذي توج فريقها باللقب هذا الموسم، على حساب الأهلي المصري، إزاء التصرف. الذي قام به اللاعب عمرو السولية داخل أرضية ملعب المباراة.

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وبقيت تلك الميدالية الفضية للاعب ملقاه على الأرض، قبل أن يأخذها أحد رجال الأمن المتواجدين داخل أرضية ملعب ” مركب محمد الخامس” في دولة المغرب.

كما وعبر الكثير من أنصار جماهير الوداد البيضاوي، بأن التصرف الذي أقدم عليه، لاعب وسط الأهلي المصري السولية بالغير الأخلاقي والغير الرياضي. فيما اعتبرها البعض بأن هذا التصرف. كان بمثابة توجيه رسالة استياء إلى قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” بحق النادي.

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انتزاع ميدالياتهم الفضية

ولم يتحمل لاعبو الأهلي الخسارة النظيفة أمام الوداد المغربي، الذي لعب المباراة بثقة عالية أمام جماهيره وأنصاره المتواجدة في المدرجات بالآلاف، حيث أنهم أثناء لحظات تسلمهم لميدالياتهم الفضية. قام اللاعبون بانتزاعها مباشراً بعد استلامهم لها.

وتوج فريق الوداد المغربي باللقب الثالث في تاريخ مسيرته، على حساب الأهلي المصري، بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين نظيفين من توقيع النجم المهاري زهير المترجي. بينما فشل الأخير في الدفاع عن لقبه للمرة الثالثة على التوالي. والتتويج باللقب ال11 في تاريخ البطولة الأفريقية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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