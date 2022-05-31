عمرو السولية يثير الجدل بعد تصرفه المستفز أمام جماهير الوداد (فيديو)

وطن – أثار نجم فريق الأهلي المصري عمرو السولية 33 عاماً، الجدل الواسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرفه المستفز أمام جماهير الوداد البيضاوي، بعد خسارة فريقه لقب دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر فيه، قيام نجم الأهلي عمرو السولية بإلقاء ميداليته الفضية على الأرض أمام أنظار جماهير الوداد البيضاوي، خلال خروجه من أرضية الملعب. تجاه غرفة تبديل الملابس، تعبيراً عن استيائه من خسارة فريقه اللقب.

عمرو السولية وجماهير الوداد المغربي

وأثار المقطع المتداول عبر منصات التواصل، استفزاز جماهير الوداد المغربي الذي توج فريقها باللقب هذا الموسم، على حساب الأهلي المصري، إزاء التصرف. الذي قام به اللاعب عمرو السولية داخل أرضية ملعب المباراة.

لاعب الأهلي عمرو السولية لم يتقبل خسارة نهائي أفريقيا ويلقي بميداليته الفضية pic.twitter.com/jrIjZaufGT — Goalna (@Goalna) May 31, 2022

اقرأ أيضاً:

وبقيت تلك الميدالية الفضية للاعب ملقاه على الأرض، قبل أن يأخذها أحد رجال الأمن المتواجدين داخل أرضية ملعب ” مركب محمد الخامس” في دولة المغرب.

تقبل الهزيمة مهم عشان تعرف ترجع تكسب تاني، ازعل براحتك بس تقبل الموضوع عشان ياخد وقته ويعدي وقف على رجلك تاني وتكسب تصرف عمرو السولية بـ رمي الميدالية غلط، تصرف عبد المنعم والإشارات لجمهور الوداد بأن الأهلي رقم 1 غلط، تصرف أحمد عبد القادر بعدم السلام على أي حد على المنصة غلط — Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) May 31, 2022

كما وعبر الكثير من أنصار جماهير الوداد البيضاوي، بأن التصرف الذي أقدم عليه، لاعب وسط الأهلي المصري السولية بالغير الأخلاقي والغير الرياضي. فيما اعتبرها البعض بأن هذا التصرف. كان بمثابة توجيه رسالة استياء إلى قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” بحق النادي.

قلة أدب وعدم إحترام من لاعب الأهلي عمرو السولية .. هنالك لاعبون في #أفريقيا يحلمون بلعب مباراة النهائي . فأن تكون وصيف البطل هو أيضا انجاز لايصل له اي لاعب او فريق … لكن تبقى النهايات أخلاق #الكاف #الفيفا pic.twitter.com/11ZNq0eztS — M99TV (@M99_TV) May 31, 2022

اقرأ أيضاً:

انتزاع ميدالياتهم الفضية

ولم يتحمل لاعبو الأهلي الخسارة النظيفة أمام الوداد المغربي، الذي لعب المباراة بثقة عالية أمام جماهيره وأنصاره المتواجدة في المدرجات بالآلاف، حيث أنهم أثناء لحظات تسلمهم لميدالياتهم الفضية. قام اللاعبون بانتزاعها مباشراً بعد استلامهم لها.

عمرو السوليه رمى الميدالية الفضية قبل النزول لغرفة الملابس

طول عمرك راجل ومش بتقبل الهزيمة ولا الظلم ولا القرف الي حاصل ده كله راجل من ظهر رجالة لانك فيك من ريحة الجيل القديم فعلا خليفة حسام غالي في الأهلي

ربنا يهون علينا كلنا الأيام الجاية دي حقيقي💔💔💔@amrelsolia pic.twitter.com/FhBHxi0wW8 — noooon🦅❤️🐼 (@noona7225) May 31, 2022

وتوج فريق الوداد المغربي باللقب الثالث في تاريخ مسيرته، على حساب الأهلي المصري، بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين نظيفين من توقيع النجم المهاري زهير المترجي. بينما فشل الأخير في الدفاع عن لقبه للمرة الثالثة على التوالي. والتتويج باللقب ال11 في تاريخ البطولة الأفريقية.

قد يهمك أيضاً: