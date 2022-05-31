شيرين أبو عاقلة حاضرة في سلطنة عمان والقاعة تضج بالتصفيق بعد ذكر اسمها (فيديو)

وطن – ضجت قاعة اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين في سلطنة عمان، بالتصفيق الحاد من قبل جميع الحضور، بعد ذكر اسم الصحفية ومراسلة “الجزيرة” الراحلة شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت غدرا برصاص الاحتلال.

شيرين أبو عاقلة وسلطنة عمان

ويشار إلى أن العاصمة العمانية مسقط، استضافة اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين وكانت جلسة الافتتاح، الثلاثاء، تحت رعاية جمعية الصحفيين العمانية.

رئيس #جمعية_الصحفيين_العمانية د.محمد العريمي خلال افتتاح اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين في #مسقط : ندين مقتل الصحفية #شيرين_ابو_عاقلة برصاص الاحتلال الاسرائيلي وكل ما يتعرض له الصحفي الفلسطيني وكل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بالعالم ..#عمان #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/CE6XDQGsbu — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 31, 2022

وأثناء كلمته بالاجتماع وفي لفتة لاقت إشادات واسعة، أدان رئيس جمعية الصحفيين العمانية الدكتور محمد العريمي، جريمة الاحتلال البشعة باغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

تصفيق حاد بعد ذكر اسم شيرين

وبمجرد ذكر “العريمي” لاسم مراسلة الجزيرة الراحلة، ضجت القاعة بتصفيق جميع الحضور وثنائهم.

وقال الدكتور محمد العريمي بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “ندين مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.”

وتابع موضحا: “إثر تغطيتها للمواجهات التي نشبت بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطيني الأعزل في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.”

رئيس جمعية الصحفيين العمانيين أضاف: “كما ندين ونشجب كل ما يتعرض له الصحفي الفلسطيني والجرائم التي تحاك ضده من قبل الاحتلال، وأيضا ندين كل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بالعالم.”

واستطرد: “ونعرب عن استعدادنا الدائم للدفاع عن حرية العمل الصحفي، كما نؤكد على دعمنا لكل الاتفاقيات الدولية التي تتضمن سلامة وحماية الصحفيين والإعلاميين حول العالم.”

جمعية الصحفيين العمانية

وكذلك عدم تقييد حريات العمل الصحفي والاتفاقيات التي تضمن كرامة الصحفي في أي مكان، يقول “العريمي” الذي أضاف: “ونعمل في الوقت ذاته على أن تكون هذه الاتفاقيات ملزمة لجميع الدول. ونسعى في الارتقاء عبر مساعي اتحاد الصحفيين العرب لتيسير ذلك.”

وفي سياق آخر أكد الدكتور محمد بن مبارك العريمي، على الثقة العالمية التي حظيت بها سلطنة عمان في استضافة هذا الحدث الكبير.

الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة #جمعية_الصحفيين_العُمانية يؤكد على الثقة العالمية التي حظيت بها سلطنة #عُمان في استضافة هذا الحدث الكبير .. مشيرًا إلى دعمها كافة الاتفاقيات الدولية التي تضمن سلامة وحماية العمل الصحفي والإعلامي.#العمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 31, 2022

مشيرًا بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إلى دعمها كافة الاتفاقيات الدولية التي تضمن سلامة وحماية العمل الصحفي والإعلامي.

اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين في مسقط

والثلاثاء، بدأت استضافت العاصمة العمانية مسقط، لاجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين بحضور أكثر من 350 صحفيا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

الآن :

انطلاق الاجتماع التأسيسي للاتحاد الآسيوي والمحيط الهادئ ،وهو الاتحاد الذي دعت إلى تأسيسه #جمعية_الصحفيين_العمانية ومن المقرر أن يصوت الحاضرون على شكل الهيكل التنظيمي للاتحاد الآسيوي واختيار دولة المقر واختيار الرئيس ونائب الرئيس وبقية أعضاء مجلس الإدارة #كونجرس_الصحفيين٣١ pic.twitter.com/up5TrpYg6j — يوسف الهوتي (@YousufAl_Hooti) May 31, 2022

ومن جانبه أعلن نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية، سالم الجهوري، عن إطلاق السلطنة، جائزة دولية لأفضل صورة صحفية على مستوى العالم.

الصحفي والمحلل السياسي العماني #سالم_الجهوري يفوز بمنصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين لآسيا والمحيط الهادئ بالتزكية ، تقديرا لجهود #عُمان في الدفع بنشأة اتحاد الصحفيين الآسيويين .

ألف مبروك ل #سلطنة_عمان هذا المقعد الآسيوي المتقدم #جمعية_الصحفيين_العمانية#كونجرس_الصحفيين٣١ pic.twitter.com/FgSHboriQc — يوسف الهوتي (@YousufAl_Hooti) May 31, 2022

موضحا أن ذلك سيكون من خلال لجنة مكوّنة من الاتحاد الدولي للصحفيين تضع المعايير الخاصة بالجائزة.

ويشار إلى أن شبكة “الجزيرة” أعلنت إحالة ملف اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة، للجنائية الدولية.

وشددت على أنها ستقاضي الاحتلال، وأن فريقها القانوني ينسق الأمر رفقة خبراء قانون دوليين.

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