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شيرين أبو عاقلة حاضرة في سلطنة عمان والقاعة تضج بالتصفيق بعد ذكر اسمها (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
شيرين أبو عاقلة سلطنة عمان watanserb.com
الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة

وطن – ضجت قاعة اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين في سلطنة عمان، بالتصفيق الحاد من قبل جميع الحضور، بعد ذكر اسم الصحفية ومراسلة “الجزيرة” الراحلة شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت غدرا برصاص الاحتلال.

شيرين أبو عاقلة وسلطنة عمان

ويشار إلى أن العاصمة العمانية مسقط، استضافة اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين وكانت جلسة الافتتاح، الثلاثاء، تحت رعاية جمعية الصحفيين العمانية.

وأثناء كلمته بالاجتماع وفي لفتة لاقت إشادات واسعة، أدان رئيس جمعية الصحفيين العمانية الدكتور محمد العريمي، جريمة الاحتلال البشعة باغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

تصفيق حاد بعد ذكر اسم شيرين

وبمجرد ذكر “العريمي” لاسم مراسلة الجزيرة الراحلة، ضجت القاعة بتصفيق جميع الحضور وثنائهم.

وقال الدكتور محمد العريمي بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “ندين مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.”

رئيس جمعية الصحفيين العمانية الدكتور محمد العريمي

وتابع موضحا: “إثر تغطيتها للمواجهات التي نشبت بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطيني الأعزل في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.”

رئيس جمعية الصحفيين العمانيين أضاف: “كما ندين ونشجب كل ما يتعرض له الصحفي الفلسطيني والجرائم التي تحاك ضده من قبل الاحتلال، وأيضا ندين كل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بالعالم.”

واستطرد: “ونعرب عن استعدادنا الدائم للدفاع عن حرية العمل الصحفي، كما نؤكد على دعمنا لكل الاتفاقيات الدولية التي تتضمن سلامة وحماية الصحفيين والإعلاميين حول العالم.”

جمعية الصحفيين العمانية

وكذلك عدم تقييد حريات العمل الصحفي والاتفاقيات التي تضمن كرامة الصحفي في أي مكان، يقول “العريمي” الذي أضاف: “ونعمل في الوقت ذاته على أن تكون هذه الاتفاقيات ملزمة لجميع الدول. ونسعى في الارتقاء عبر مساعي اتحاد الصحفيين العرب لتيسير ذلك.”

وفي سياق آخر أكد الدكتور محمد بن مبارك العريمي، على الثقة العالمية التي حظيت بها سلطنة عمان في استضافة هذا الحدث الكبير.

مشيرًا بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إلى دعمها كافة الاتفاقيات الدولية التي تضمن سلامة وحماية العمل الصحفي والإعلامي.

اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين في مسقط

والثلاثاء، بدأت استضافت العاصمة العمانية مسقط، لاجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين بحضور أكثر من 350 صحفيا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

ومن جانبه أعلن نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية، سالم الجهوري، عن إطلاق السلطنة، جائزة دولية لأفضل صورة صحفية على مستوى العالم.

نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية سالم الجهوري

موضحا أن ذلك سيكون من خلال لجنة مكوّنة من الاتحاد الدولي للصحفيين تضع المعايير الخاصة بالجائزة.

ويشار إلى أن شبكة “الجزيرة” أعلنت إحالة ملف اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة، للجنائية الدولية.

وشددت على أنها ستقاضي الاحتلال، وأن فريقها القانوني ينسق الأمر رفقة خبراء قانون دوليين.

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المصدروكالة الأنباء العمانية + تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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