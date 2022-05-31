جمال سليمان في ورطة بسبب “التلفزيون الإسرائيلي” وتنازلات العرب!

وطن– نفى الفنان السوري جمال سليمان، أن يكون قد أدلى بتصريحات للتفزيون الإسرائيلي.

جاء ذلك بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: “جمال سليمان للتلفزيون الإسرائيلي: العرب قدموا تنازلات كبيرة”.

اعتذار جمال سليمان

وأكد جمال سليمان أن هذا البرنامج تم تصويره قبل سنوات لصالح برنامج استضاف عددًا من النجوم لا ينتمي لإسرائيل.

وكتب الفنان السوري عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”: “أعتذر من الناس اللي ما بتفوت عليها الألاعيب السخيفة. ولكن مع الأسف في ناس بتصدق بسرعة وبالتالي أنا مضطر أوضح”.

وتابع: ” هذا اللقاء ليس مع التلفزيون الاسرائيلي بل برنامج استضاف قبل حوالي خمس سنوات أو أكثر عددا كبيرا من الفنانين وأنا واحد منهم”.

مقلب سخيف

وأردف سليمان: “البرنامج عمل فينا مقلب كان في الحقيقة سخيف إن هنن التلفزيون الاسرائيلي. على ما يبدو نفس الجهة المنتجة تريد أن تعود لتروج لنفسها فكتبت على الغلاف أنني أتحدث للتليفزيون الإسرائيلي. لا أعرف كيف أصف هذا السلوك بكلمات مقبولة… لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وفي سياق آخر، أوضح جمال سليمان، أن مشاركته في ثلاثة أعمال درامية خلال رمضان 2022، لم يكن من ترتيبه.

3 أعمال درامية

وأشار الفنان السوري، خلال حوار على قناة تن، إلى أن مسلسل “مين قال”، كان مسلسل 15 حلقة. وكان الاتفاق أنه سيعرض بعد رمضان، ولكن عرض في رمضان وحقق نجاحا كبيرا.

وأضاف سليمان أن مشاركته في مسلسل “الاختيار 3”، كانت كضيف شرف. مردفاً:” هذا جاء بعد الاتفاق على مسلسل الطاووس، والمشاركة في ثلاثة أعمال جاءت بالصدفة”.

ياسر جلال

ورداً على سؤال “الجميع يريد أن يعلم كواليس أول مشهد مع الفنان ياسر جلال بـ مسلسل الاختيار 3″.، قال سليمان: “أول شيء كنت أشاهده هي صور لـ ياسر، وهو يقوم بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطريقة الحديث”.

وتابع: “شوفت كل ده قبل التصوير وكانت تلك الأشياء مذهلة بالنسبة لي، والتمثيل مع ياسر كان أكثر من رائع”.

وأشاد سليمان بأداء ياسر جلال، قائلاً: “قام بدور عظيم، واستطاع أن يخرج طبقة صوت مميزة”.