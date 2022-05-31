جدول مواعيد مباريات الأربعاء في تصفيات أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

وطن – ينطلق الأربعاء مواجهات الدور الأول من مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023، للمنتخبات في القارة الأفريقية، تحت رعاية وتنظيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف”.

موعد مباراة ليبيا وبتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وستقام أولى المواجهات بين منتخب ليبيا وبتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” وليبيا، عند الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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ويتزامن بنفس التوقيت مع مباراة أنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى، في تصفيات المواجهات الأولى من دور المجموعات في البطولة الأفريقية.

#منتخبنا_الليبي لكرة القدم يختتم معسكره التدريبي في الاسكندرية المصرية ويعود اليوم الجمعة الى مدينة بنغازي استعدادًا لمباراة الأربعاء المقبل أمام بوتسوانا علي ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الأولي من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 حظ طيب لمنتخبنا الوطني الليبي في رحلة افريقيا المقبلة pic.twitter.com/dPKHkHFYhI — محمود المجعوك (@MahmudMusrata) May 27, 2022

مباراة غانا ومدغشقر في تصفيات أمم أفريقيا

وستنطلق مباراة غانا ومدغشقر ثالث المواجهات في تصفيات أمم أفريقيا 2023، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

ولكن بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً. أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان، كما وستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباريات

وستبث كافة مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023، كالعادة عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباريات عبر قناة “beIN Sport HD 3″، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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المعلقين على المباريات

ووفق جدول المعلقين على مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، سيعلق محمد بركات على مباراة منتخب ليبيا وبتسوانا.

كما ومن المتوقع أن يعلق خليل البلوشي على مباراة غانا ومدغشقر، بينما سيعلق على مباراة أنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى حسن العيدروس.

ومن الجدير بالذكر، بأن دولة ساح العاج (كوت ديفوار) للمرة الثانية، ستستضيف نهائيات كأس الأمم الأفريقية بنسختها الرابعة والثلاثين، في ال23 من شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

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