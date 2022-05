جدول مواعيد مباريات الأربعاء في تصفيات أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

وطن – ينطلق الأربعاء مواجهات الدور الأول من مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023، للمنتخبات في القارة الأفريقية، تحت رعاية وتنظيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف”.

وستقام أولى المواجهات بين منتخب ليبيا وبتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” وليبيا، عند الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويتزامن بنفس التوقيت مع مباراة أنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى، في تصفيات المواجهات الأولى من دور المجموعات في البطولة الأفريقية.

وستنطلق مباراة غانا ومدغشقر ثالث المواجهات في تصفيات أمم أفريقيا 2023، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

