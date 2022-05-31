البنك المركزي العماني يعلن العمل على إطلاق عملة رقمية

وطن- أعلن طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، أن البنك يعمل حاليا على إصدار عملة رقمية خاصة به.

وقال “العمري” في كلمته أمام مؤتمر العصر الجديد للصيرفة على أنه جارٍ العمل على العملة الرقمية للبنك والخدمات المصرفية المفتوحة.

سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني يؤكد في كلمته في مؤتمر العصر الجديد للصيرفة على أنه جارٍ العمل على العملة الرقمية للبنك والخدمات المصرفية المفتوحة. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 31, 2022

كما أكد على أن البنك المركزي العُماني ملتزم بدعم الابتكار وتحديث القطاع المالي بما يتماشى مع ضمان الاستقرار.

ويوضح سعادته أن البنك المركزي العُماني ملتزم بدعم الابتكار وتحديث القطاع المالي بما يتماشى مع ضمان الاستقرار المالي. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 31, 2022

انطلاق مؤتمر العصر الجديد للصيرفة

وانطلقت اليوم، الثلاثاء، الموافق الموافق 31 مايو/آيار اعمال النسخة السابعة من مؤتمر العصر الجديد للصيرفة؛ تحت رعاية طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، بمشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي وقطاعات التمويل والاستثمار والتأمين.

تطورات النظام الاقتصادي

ويستعرض المؤتمر تطورات النظام الاقتصادي المالي في ظل هذا العصر الرقمي وكيف يمكن للبنوك أن تكون جاهزة للمستقبل من خلال اعتماد استراتيجيات جديدة وابتكار منتجات وخدمات والوصول إلى العملاء عبر المنصات الرقمية، مع العمل على مكافحة المخاطر السيبرانية.

ويشارك في المؤتمر خبراء ومسؤولين مصرفيين ومتخصصين في التكنولوجيا المالية وخبراء التمويل والاستثمار وخبراء التأمين والاستشاريين.

وسيقام على هامش المؤتمر حفل توزيع جوائز عمان للصيرفة والتمويل والتي سيتم خلالها تكريم قادة الصناعة والمؤسسات والمنتجات / الحلول الرئيسية في مجال الخدمات المالية الحديثة في السلطنة.