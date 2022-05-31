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الهدهد

البنك المركزي العماني يعلن العمل على إطلاق عملة رقمية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
البنك المركزي العماني watanserb.com
البنك المركزي العماني يعلن العمل على إطلاق عملة رقمية

وطن- أعلن طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، أن البنك يعمل حاليا على إصدار عملة رقمية خاصة به.

وقال “العمري” في كلمته أمام مؤتمر العصر الجديد للصيرفة على أنه جارٍ العمل على العملة الرقمية للبنك والخدمات المصرفية المفتوحة.

كما أكد على أن البنك المركزي العُماني ملتزم بدعم الابتكار وتحديث القطاع المالي بما يتماشى مع ضمان الاستقرار.

انطلاق مؤتمر العصر الجديد للصيرفة

وانطلقت اليوم، الثلاثاء، الموافق الموافق 31 مايو/آيار اعمال النسخة السابعة من مؤتمر العصر الجديد للصيرفة؛ تحت رعاية طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، بمشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي وقطاعات التمويل والاستثمار والتأمين.

تطورات النظام الاقتصادي

ويستعرض المؤتمر تطورات النظام الاقتصادي المالي في ظل هذا العصر الرقمي وكيف يمكن للبنوك أن تكون جاهزة للمستقبل من خلال اعتماد استراتيجيات جديدة وابتكار منتجات وخدمات والوصول إلى العملاء عبر المنصات الرقمية، مع العمل على مكافحة المخاطر السيبرانية.

ويشارك في المؤتمر خبراء ومسؤولين مصرفيين ومتخصصين في التكنولوجيا المالية وخبراء التمويل والاستثمار وخبراء التأمين والاستشاريين.

وسيقام على هامش المؤتمر حفل توزيع جوائز عمان للصيرفة والتمويل والتي سيتم خلالها تكريم قادة الصناعة والمؤسسات والمنتجات / الحلول الرئيسية في مجال الخدمات المالية الحديثة في السلطنة.

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المصدرتوتير ،رصد و تحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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