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أثناء إقامتك في فندق .. أمور يجب الإنتباه إليها أهمها خزنة الغرفة وفتحة التجسس

طاقم الطائرة يقيمون في الفنادق حول العالم خلال جداولهم المزدحمة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
الإقامة في فندق watanserb.com
تقول المضيفة “لا تفتح بابك أبدًا دون النظر من خلال فتحة التجسس"

وطن – شاركت مضيفة طيران سابقة مجموعة من النصائح لضمان بقاء المسافر بأمان في غرفة الفندق، حسب صحيفة ديلي اكسبرس البريطانية.

من خلال مقطع فيديو على تيك توك، شاركت المستخدمة @anjas.adventures نصائح خاصة لتحسين إقامتك في الفندق من حيث الأمان.

فتحة التجسس على باب الفندق

تقول المضيفة السابقة “لا تفتح بابك أبدًا دون النظر من خلال فتحة التجسس، وعلى الرغم من أن الفنادق غالبًا ما تتمتع بأمن جيد، فمن الممكن أن يدخل أشخاص لا يقيمون في الفندق.”

غرفة فندق
غرفة فندق

واضافت”يمكن للضيوف الآخرون أيضًا التجول في ممرات الفندق بحرية. وفي حين أن معظم الأشخاص لن يحاولوا أبدًا الدخول إلى غرفة شخص آخر، فمن الجيد دائمًا أن تكون آمنًا”.

تحتوي جميع غرف الفنادق تقريبًا على فتحة تجسس في الباب حيث سيتمكن الضيوف من التحقق من الأشخاص في الخارج.

استبدل مفتاح غرفتك 

أضافت المضيفة “استبدل مفتاح غرفتك ببطاقة احتياطية للاستمرار في تشغيل التكييف وشحن أغراضك. سيتم تشغيل معظم غرف الفنادق ببطاقة مفتاح يتم حفظها في فتحة بجانب الباب. وغالبًا ما تتحكم بالطاقة في الغرفة مثل الأضواء”.

وأوضحت مضيفة الطيران أن استبدال مفتاح الغرفة ببطاقة أخرى قد يؤدي إلى استمرار تشغيل الأجهزة أثناء خروج الضيوف. ومع ذلك، قد لا يعمل هذا مع كل فندق.

غرفة في فندق
غرفة في فندق

كما أشارت كذلك إلى أنه يجب على الضيوف أيضًا التأكد من عدم نسيانهم لبطاقة المفاتيح الخاصة بهم. ومن الجيد أيضًا إيقاف تشغيل مكيف الهواء إذا كان الضيوف يتجهون للخارج للحفاظ على الطاقة.

خزنة غرفة الفندق

كما تنصح المضيفة “ضع شيئًا في الخزنة لن تتمكن من مغادرة غرفتك بدونه حتى لا تنسى بقية الأشياء فيها. خزنة غرفة الفندق هي المكان المثالي لتخزين أشياء باهظة الثمن أو الوثائق المهمة مثل جوازات السفر.”

وأضافت “ومع ذلك، في حالة الاندفاع لحزم أمتعتك بعد عطلة، قد يكون من السهل نسيان المتعلقات المهمة في الخزنة. وستتمكن الفنادق من إرسال العناصر إلى الضيوف إذا تركوها خلفهم، لكن ذلك سيكون مشكلة غير ضرورية للضيوف”.

واقترحت المضيفة على الضيوف الاحتفاظ بعنصر أساسي لن يتمكنوا من المغادرة بدونه في الخزنة، وقالت “إذا ترك الضيوف حذاءًا أو شاحن هاتف في الخزنة أثناء وجودهم في الغرفة، فقد لا ينسون الأشياء الأخرى الموجودة في الخزنة.”

المصدرديلي اكسبرس، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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