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رياضة

مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 (بث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بث مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 watanserb.com
شاهد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمجان

وطن – ينتظر جماهير كرة القدم في الوطن العربي وأرجاء المعمورة، مباراة الأهلي والوداد في القمة العربية المثيرة، الإثنين، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وستنطلق صافرة بداية مباراة قمة الريمونتادا العربية والأفريقية، بين الأهلي المصري ونظيره الوداد المغربي، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”.

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كما وستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” والعديد من دول الخليج العربي، بينما بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً. ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

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مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء روابط البث المباشر الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، على النحو الآتي:

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا 

ويطمح الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، إلى التتويج باللقب ال11 في تاريخ مسيرته في القارة الأفريقية السمراء، والثالث على التوالي. كما ويسعى منافسه الخصم الوداد المغربي لحصد اللقب الثالث في تاريخه.

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وستقام المباراة بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي، على ميدان ملعب ” مركب محمد الخامس” داخل دولة المغرب، وسط حضور الآلاف من الأنصار والمشجعين المتوقعة لمشاهدة هذا العرس الأفريقي والعربي مع ختام البطولة الأفريقية هذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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