مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 (بث مباشر)

وطن – ينتظر جماهير كرة القدم في الوطن العربي وأرجاء المعمورة، مباراة الأهلي والوداد في القمة العربية المثيرة، الإثنين، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وستنطلق صافرة بداية مباراة قمة الريمونتادا العربية والأفريقية، بين الأهلي المصري ونظيره الوداد المغربي، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”.

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كما وستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” والعديد من دول الخليج العربي، بينما بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً. ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

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مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء روابط البث المباشر الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، على النحو الآتي:

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

ويطمح الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، إلى التتويج باللقب ال11 في تاريخ مسيرته في القارة الأفريقية السمراء، والثالث على التوالي. كما ويسعى منافسه الخصم الوداد المغربي لحصد اللقب الثالث في تاريخه.

الأهلي من أجل الحفاظ على اللقب! 👑

الوداد من أجل النجمة الثالثة! 🌟 الكل مُتأهب لنهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظر في ملعب محمد الخامس. 💯#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @WACofficiel pic.twitter.com/C45YyfU6nE — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 29, 2022

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وستقام المباراة بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي، على ميدان ملعب ” مركب محمد الخامس” داخل دولة المغرب، وسط حضور الآلاف من الأنصار والمشجعين المتوقعة لمشاهدة هذا العرس الأفريقي والعربي مع ختام البطولة الأفريقية هذا الموسم.

بين جُدرانه صُنع التاريخ، واليوم يكتب فصلاً جديدًا. 🤩 جولة داخل ملعب محمد الخامس بكازابلانا في يوم النهائي المُنتظر. 🇲🇦#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/Cay9rBAENL — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 30, 2022

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