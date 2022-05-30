ما هي العملات المشفرة التي قد تنجو من انهيار الأسعار؟

وطن – تجري مقارنة الحالة المزاجية في أسواق العملات المشفرة بشكل متزايد بجنون لشركات “الدوت كوم” في مطلع هذا القرن. حيث وصلت التقييمات إلى مستويات عالية جديدة وأفلست الشركات التي ليس لديها نموذج أعمال ولديها تقييمات بملايين الدولارات عندما هدأ الجنون.

الوضع مماثل في أسواق العملات المشفرة. حيث الغالبية العظمى من العملات المعدنية المتوفرة حاليًا في الأسواق وعددها 1،385 غير معروفة، لكنها لا تزال تقدم عروض أسعار تصل إلى عدة مليارات من الدولارات.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة الماركا الإسبانية والناطقة باللغة الإنجليزية إلى ان عملة دجكوين “Dogecoin”. وهي عملة مشفرة أُنشأت كمحاكاة ساخرة بهدف التقليل من عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، تبلغ قيمتها السوقية 1.6 مليار دولار.

ووفقاً لنولان باورلي (Nolan Bauerle). مدير الأبحاث في موقع كوين دسك (CoinDesk) الإخباري، 90 بالمئة من العملات الرقمية اليوم لن تنجو من انهيار السوق. والعملات التي ستنجو ستهيمن على السوق، ما يعزز عوائد المستثمرين الأوائل. وإذا كان تقدير شركة RBC Capital لسوق مستقبلية بقيمة 10 تريليون دولار للعملات الرقمية صحيحاً، فإن هذه العوائد ستكون كبيرة.

ومع ذلك ، فإن العملات الناجية في أسواق العملات الرقمية أكثر صعوبة مما يبدو. لا توجد عملة واحدة قد حققت القبول السائد أو اقتربت منه.

مع ذلك، إن تحديد العملات الناجية في أسواق العملات الرقمية أكثر صعوبة مما يبدو، إذ لم تحقق أي عملة إنجازات كبيرة فيما يتعلق بالقبول السائد.

حتى عملة البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر قيمة والأكثر استخدامًا في العالم، تعاني من مشكلات التوسع مثل رسوم المعاملات المرتفعة وبطء الشبكات.

ما هي العملات المشفرة التي ستنجو؟

في حالة حدوث انهيار في أسواق العملات الرقمية، سيكون من السهل نسبياً تحديد بعض العملات الناجية. حيث يمكن القول إن بتكوين (Bitcoin)، أول عملة رقمية، تكتسب شعبية بسرعة كمخزن للقيمة.

ولدت عملات فرعية مثل لايت كوين (Litecoin) وبتكوين كاش (Bitcoin Cash) من سلسلة الكتل (blockchain) الخاصة بها ومن قاعدة التشفير الخاصة بها. وكلاهما يتنافسان ليكونا العملة الرقمية الأكثر شعبية في المعاملات اليومية.

ويكتسب عالم إثيريوم (Ethereum) للتطبيقات اللامركزية زخماً سريعاً، وهو مسؤول عن عدد كبير من العملات الرمزية المبنية على نظامه الأساسي، بما في ذلك بوبيولس (Populous).

عملات أخرى ، مثل داش، راهنت على ادعاءات مماثلة وأنشأت مجالات مناسبة في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة، مثل زيمبابوي وإسبانيا.

ولدى عملة NEO القدرة على أن تكون مرشحة للفوز في سباق العملات الرقمية. فهي موجه نحو الاقتصاد الذكي، وتتعاون منصتها مع الحكومة الصينية لتوسيع النظام البيئي للعملات الرقمية في البلاد. كما تعاونت أيضاً مع وزارة الاقتصاد اليابانية وأعلنت عن شراكة إستراتيجية مع مايكروسوفت تشاينا (Microsoft China).

ومن جهة أخرى، من العملات الرقمية التي تتطلب مستوى أعلى من تحمل المخاطر من المستثمرين. فعملة ترون (TRON)، على سبيل المثال، عملة رقمية زادت شعبيتها مؤخراً تفتقر إلى منتج ولديها مؤسس قليل الخبرة.

وفي الوقت نفسه، تدعي شبكة ركويست (Request Network) أنها مستقبل التجارة. ولكن تغيرت هذه الرؤية مؤخراً على يد إحدى خدمات تجميع تحويل الأموال عبر الإنترنت. يذكر المستند التعريفي التمهيدي الخاص لهذه المنصة الرقمية مجموعة متنوعة من التطبيقات لعملتها المعدنية، بدءاً من “إنترنت الأشياء” إلى المدفوعات عبر الإنترنت وتطبيق منطق الأعمال للقوانين الحكومية.

ومع ذلك، من حيث الشراكات أو الخبرة في تلك المجالات، فإن الشركة الناشئة لديها القليل لتظهره.