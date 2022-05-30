لماذا يجب تجنب السفر يوم الأحد .. وما هو أفضل يوم للسفر؟

وطن – توصلت دراسة حديثة، قامت بها شركة “HappyOrNot” إلى أن السفر يوم الأحد بالطائرة يعد اليوم الأسوأ للسفر.

وقد حللت الدراسة، التي تحدثت عنها صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، أكثر من 4.5 ملايين ملاحظة لعملاء في مطارات 30 دولة.

وقد وجدت البيانات أن أسوأ يوم للسفر في الأسبوع للسفر كان يوم الأحد، حيث كان الناس أقل سعادة.

أفضل يوم للطيران هو الأربعاء

وجدت الدراسة كذلك أن 81% من آراء العملاء كانت إيجابية. في حين كان أفضل يوم للسفر بالطائرة هو الأربعاء، حيث كانت نسبة السعادة أعلى بـ 84.6%.

وفي هذا الإطار، علق Miika Mäkitalo، الرئيس التنفيذي لشركة HappyOrNot قائلاً: مع توقع ازدهار قطاع السفر والسياحة في العطلة الصيفية، أردنا التعرف على آراء المسافرين عبر المطار.”

وأضاف “من خلال إصدار هذه النتائج، نأمل أن نزود المسافرين بمعرفة الوقت المناسب للسفر والأوقات التي يجب تجنبها، بالإضافة إلى تزويد مشغلي المطارات ببيانات تجربة الركاب ليكونوا على دراية بها مع ازدحام المطارات مرة أخرى.”

وحسب البحث، فإن المسافرين في منتصف الليل كانوا أقل سعادة بـ 77.3%، والمسافرون في الثامنة صباحاً، كانوا سعداء بنسبة 86.6%.

أفضل وقت لحجز موعد السفر بالطائرة

لذلك إذا كنت تريد أن تشعر بالسعادة والراحة أثناء السفر، فمن الأفضل حجز أول رحلة في منتصف الأسبوع وخاصة في ساعات مبكرة مع تجنب القيام برحلات يوم الأحد لأنك ستكون تعيسََا.

كما أشارت الصحيفة كذلك إلى أن السفر في وقت مبكر من اليوم أمر جيد لأنه من غير المرجح أن تتأخر رحلتك خلال ذلك الوقت.

وفي هذا السياق، تقول كاثلين بانغز، طيار سابق في شركة طيران تجارية والمتحدث الحالي باسم FlightAware لمجلة فوربس الأمريكية:”الحجز المبكر يمكنك من التمتع بأفضل الخدمات مع فرص تأخير أقل وعمليات إلغاء أقل”.

وتضيف:”كلما تأخرت في الحجز، زادت احتمالية تأخير رحلتك أو إلغائها.”