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لماذا يجب تجنب السفر يوم الأحد .. وما هو أفضل يوم للسفر؟

"قبل أن تحجز مكانك في الرحلة، قد ترغب في التفكير في تغيير يوم سفرك"

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لماذا يجب تجنب السفر يوم الأحد؟ watanserb.com
السفر يوم الأحد بالطائرة يعد اليوم الأسوأ للسفر بحسب دراسة

وطن – توصلت دراسة حديثة، قامت بها شركة “HappyOrNot” إلى أن السفر يوم الأحد بالطائرة يعد اليوم الأسوأ للسفر.

وقد حللت الدراسة، التي تحدثت عنها صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، أكثر من 4.5 ملايين ملاحظة لعملاء في مطارات 30 دولة.

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وقد وجدت البيانات أن أسوأ يوم للسفر في الأسبوع للسفر كان يوم الأحد، حيث كان الناس أقل سعادة.

أفضل يوم للطيران هو الأربعاء

وجدت الدراسة كذلك أن 81% من آراء العملاء كانت إيجابية. في حين كان أفضل يوم للسفر بالطائرة هو الأربعاء، حيث كانت نسبة السعادة أعلى بـ 84.6%.

وفي هذا الإطار، علق Miika Mäkitalo، الرئيس التنفيذي لشركة HappyOrNot قائلاً: مع توقع ازدهار قطاع السفر والسياحة في العطلة الصيفية، أردنا التعرف على آراء المسافرين عبر المطار.”

Miika Mäkitalo
Miika Mäkitalo، الرئيس التنفيذي لشركة HappyOrNot

وأضاف “من خلال إصدار هذه النتائج، نأمل أن نزود المسافرين بمعرفة الوقت المناسب للسفر والأوقات التي يجب تجنبها، بالإضافة إلى تزويد مشغلي المطارات ببيانات تجربة الركاب ليكونوا على دراية بها مع ازدحام المطارات مرة أخرى.”

وحسب البحث، فإن المسافرين في منتصف الليل كانوا أقل سعادة بـ 77.3%، والمسافرون في الثامنة صباحاً، كانوا سعداء بنسبة 86.6%.

أفضل وقت لحجز موعد السفر بالطائرة

لذلك إذا كنت تريد أن تشعر بالسعادة والراحة أثناء السفر، فمن الأفضل حجز أول رحلة في منتصف الأسبوع وخاصة في ساعات مبكرة مع تجنب القيام برحلات يوم الأحد لأنك ستكون تعيسََا.

كما أشارت الصحيفة كذلك إلى أن السفر في وقت مبكر من اليوم أمر جيد لأنه من غير المرجح أن تتأخر رحلتك خلال ذلك الوقت.

كلما تأخرت في الحجز، زادت احتمالية تأخير رحلتك أو إلغائها

وفي هذا السياق، تقول كاثلين بانغز، طيار سابق في شركة طيران تجارية والمتحدث الحالي باسم  FlightAware لمجلة فوربس الأمريكية:”الحجز المبكر يمكنك من التمتع بأفضل الخدمات مع فرص تأخير أقل وعمليات إلغاء أقل”.

وتضيف:”كلما تأخرت في الحجز، زادت احتمالية تأخير رحلتك أو إلغائها.”

 

المصدرنيويورك بوست، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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