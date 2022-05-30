شاهد كيف ظهرت ابنة جوني ديب بملابس جريئة في ظلّ أزمة والدها

وطن- تجاهلت ليلي روز، ابنة النجم العالمي جوني ديب، أزمة والدها، واحتفلت بعيد ميلادها بإطلالة جريئة.

عيد سعيد يا أميرة

ونشرت ليلي روز مجموعة صور لها عبر حسابها الموثق على “انستجرام”، وهي ترتدي ما يشبه قميص النوم باللون الزهري.

ووضعت ابنة جوني ديب لافتة على جسدها كتب عليها “عيد ميلاد سعيد يا أميرة”.

وأشارت ليلي روز في تعليقها إلى أنها بلغت من العمر 23 عاماً.

من هي ليلي روز؟

وليلي روز ممثلة وعارضة أزياء، تحمل جنسية والدها الأمريكية، ووالدتها الفرنسية المغنية فانيسا باراداي.

انفصل والدي ليلي في عام . 2012 ومع انفصال الزوجين أصبحت ابنة جوني ديب وشقيقها الأصغر ” جاك ” مشتتين بين فرنسا وأمريكا.

وبدأت ليلي مسيرتها في عرض الأزياء ثم انخرطت في التمثيل من خلال فيلم (تاسك) رغم صغر سنها من اخراج ” كيفين سميث ” .

تم اختيار ليلي روز لتكون سفيرة لماركة شانيل.

وسبق أن تحدثت آمبر هيرد خلال المحكمة، عن علاقة جوني ديب بابنته ليلي.

غارقة في المخدرات

وقالت أمبر هيرد للمحكمة إنها شعرت ذات مرة “بقلق” شديد تجاه الفتاة الصغيرة ليلي روز، التي كانت تبلغ يومها 14 عاماً.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل“، ذكرت آمبر هيرد على وجه الخصوص مشادّة مع جوني ديب، حدثت بعد أن قَبِل الأخير دعوة ابنته “لنجم موسيقي” أكبر منها للنوم في منزلهم.

وقالت هيرد أمام المحكمة: “شعرت أنّه يجب عليّ حماية ليلي روز. بالطبع، هما ليسا أطفالي، وهذا ليس مكاني، وأنا أفهم ذلك. وأنا أعلم أنه موضوع حسّاس؛ لذلك أفهم سبب غضب جوني منّي”.

وادعت هيرد أن ليلي “غارقة في المخدرات” بسبب والدها. زاعمة أنه كان يحثّها على تدخين الماريجوانا عندما كانت مراهقة.

وأضافت هيرد: “كانت صغيرة جدًا، شعرت بأنّ عليّ أن أحميها”.

لم تحضر زفاف والدها

لكن جوني ديب أكد أن ابنته لم تكن على علاقة جيّدة بزوجة أبيها، لدرجة أنّها رفضت حتى حضور حفل زفافهما في العام 2015 في جزر البهاماس.

وقال جوني في المحكمة: “نظرًا لعدم وجود حقيقة في كلّ الأقاويل، شعرت بأنّ من مسؤوليّتي الدفاع عن نفسي. ليس فقط من أجلي، ولكن أيضًا من أجل ولديّ، اللذين كانا في ذلك الوقت يبلغان من العمر 14 و 16 عامًا فقط”.