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رياضة

زين الدين زيدان يرفض عرض باريس سان جيرمان المغري لهذا السبب

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نتائج اجتماع ناصر الخليفي مع المدرب زين الدين زيدان watanserb.com
نتائج اجتماع ناصر الخليفي مع المدرب زين الدين زيدان

وطن – كشفت العديد من التقارير الإسبانية، عن سبب رفض الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 49 عاماً، المدرب السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، تولي تدريب فريق باريس سان جيرمان كبديل عن الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو الموسم المقبل.

وأفادت إذاعة ” مونت كارلو” الفرنسية الدولية، بأن سبب رفض زين الدين زيدان تدريب الفريق الباريسي، حتى لا يوضع في دائرة الاتهام والخيانة من قبل جماهير نادي ريال مدريد ومارسيليا، إلى جانب إرسال صدمة أخرى إلى الفريق الملكي. بعد فشله في التعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف.

زيدان ورفض عرض باريس سان جيرمان

لكن شبكة “Tele foot” الفرنسية، قد عللت بسبب آخر عن رفض الأسطورة زيدان صاحب ال3 ألقاب بدوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، هو عدم إقتناعه بمشروع الرياضي للنادي (PSG). كما ورغم نجاح الأخير في إقناع مبابي في البقاء وتجديد عقده حتى صيف عام 2025.

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وكانت أنباء قد ترددت في الآونة الأخيرة، عن اقتراب الفرنسي زيدان من قيادة تدريب نادي باريس سان جيرمان، خلفاً للمدرب الأرجنتيني بوكيتينو المهدد بالإقالة في أي لحظة، بسبب فشله في موسمين على التوالي في تحقيق الهدف. الذي يسعى لتحقيقه النادي. كما وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

اجتماع ناصر الخليفي مع زيدان

وفي السياق ذاته، فقد أكدت صحيفة “Eurosport ” الفرنسية، عن تفاصيل اجتماع القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في العاصمة الفرنسية (باريس).

وأوضحت الصحيفة، بأن الفرنسي قد رفض عرض الخليفي. بتولي تدريب باريس سان جيرمان، على ضوء عدم إقتناع المدرب في المشروع الرياضي الذي يقوم عليه النادي.

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وقد كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في وقت سابق، عن قيمة العرض الذي تقدم به نادي باريس سان جيرمان من أجل التفاوض مع المدرب زيدان لتولي مهمة تدريب الفريق الباريسي. حيث بلغ قيمة العقد بنحو 25 مليون يورو في الموسم الواحد فقط.

يشار إلى أن الفرنسي زيدان يرغب في قيادة تدريب منتخب فرنسا “الديوك”، بديلاً عن المدرب ديدييه ديشان، بعد الحصول على وعود من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. والذي من المحتمل أن يكون بعد نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

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المصدروطن + مونت كارلو + موندو ديبورتيفو + Tele foot+ Eurosport
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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