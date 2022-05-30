زين الدين زيدان يرفض عرض باريس سان جيرمان المغري لهذا السبب

وطن – كشفت العديد من التقارير الإسبانية، عن سبب رفض الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 49 عاماً، المدرب السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، تولي تدريب فريق باريس سان جيرمان كبديل عن الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو الموسم المقبل.

وأفادت إذاعة ” مونت كارلو” الفرنسية الدولية، بأن سبب رفض زين الدين زيدان تدريب الفريق الباريسي، حتى لا يوضع في دائرة الاتهام والخيانة من قبل جماهير نادي ريال مدريد ومارسيليا، إلى جانب إرسال صدمة أخرى إلى الفريق الملكي. بعد فشله في التعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف.

زيدان ورفض عرض باريس سان جيرمان

لكن شبكة “Tele foot” الفرنسية، قد عللت بسبب آخر عن رفض الأسطورة زيدان صاحب ال3 ألقاب بدوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، هو عدم إقتناعه بمشروع الرياضي للنادي (PSG). كما ورغم نجاح الأخير في إقناع مبابي في البقاء وتجديد عقده حتى صيف عام 2025.

🚨 Téléfoot : زين الدين زيدان لن يأتي الى باريس ، المدرب الفرنسي غير مقتنع بالمشروع الباريسي . — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) May 29, 2022

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وكانت أنباء قد ترددت في الآونة الأخيرة، عن اقتراب الفرنسي زيدان من قيادة تدريب نادي باريس سان جيرمان، خلفاً للمدرب الأرجنتيني بوكيتينو المهدد بالإقالة في أي لحظة، بسبب فشله في موسمين على التوالي في تحقيق الهدف. الذي يسعى لتحقيقه النادي. كما وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

الـ RMC SPORT | زيدان لا يفكر في تدريب باريس يريد تدريب منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2022 pic.twitter.com/L7TAUUflbw — MILANEIAH 92 (@RF__1992) May 23, 2022

اجتماع ناصر الخليفي مع زيدان

وفي السياق ذاته، فقد أكدت صحيفة “Eurosport ” الفرنسية، عن تفاصيل اجتماع القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في العاصمة الفرنسية (باريس).

🇫🇷 Telefoot | أولوية باريس (زيدان) لن ينضم إلى باريس سان جيرمان، زيزو غير مقتنع بمشروع باريس. pic.twitter.com/Uts0vDp3OM — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 29, 2022

وأوضحت الصحيفة، بأن الفرنسي قد رفض عرض الخليفي. بتولي تدريب باريس سان جيرمان، على ضوء عدم إقتناع المدرب في المشروع الرياضي الذي يقوم عليه النادي.

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وقد كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في وقت سابق، عن قيمة العرض الذي تقدم به نادي باريس سان جيرمان من أجل التفاوض مع المدرب زيدان لتولي مهمة تدريب الفريق الباريسي. حيث بلغ قيمة العقد بنحو 25 مليون يورو في الموسم الواحد فقط.

جماهير باريس سان جيرمان تطالب زيدان بالانضمام الى فريقها.

pic.twitter.com/EKZRHiFKND — HamzaRMFC 🅜🅔🅓🅘🅐 (@HamzaRMFC2) May 27, 2022

يشار إلى أن الفرنسي زيدان يرغب في قيادة تدريب منتخب فرنسا “الديوك”، بديلاً عن المدرب ديدييه ديشان، بعد الحصول على وعود من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. والذي من المحتمل أن يكون بعد نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

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