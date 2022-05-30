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زواج نرمين الفقي إلى الواجهة من جديد.. هل تحققت الشائعة المتكررة هذه المرة؟

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
زواج نرمين الفقي إلى الواجهة من جديد.. هل تحققت الشائعة المتكررة؟ watanserb.com
نرمين الفقي

وطن– تصدر اسم الفنانة المصرية نرمين الفقي، محركات البحث والتريند عبر مواقع التواصل، بعد أنباء عن زواجها أخيراً.

زوج نرمين الفقي!

جاء ذلك بعد ظهور نرمين الفقي في أكثر من صورة مع أحد المصورين الذين تتعامل معهم.

نرمين الفقي

وبالبحث عن الأمر، تبين أن الأمر مجرد شائعة قديمة، ظهرت قبل عامين حين نشر حساب يحمل اسم نرمين فقي، صورتها مع المصور رامي أنور.

وأرفق الحساب الصورة بتعليق: ” الحمد لله، ربنا كرمني بشريك حياتي، ربنا يخليك ليا يا رب”.

نرمين الفقي

صديقة وأخت فقط

وضجت مواقع التواصل حينها بالخبر الذي نفاه رامي أنور فوراً، وقال حينها في تصريحات لوسائل إعلام محلية: “أنا زعلان جدا بجد، ومخنوق من ساعة ما شفت الكلام”.

ووصف أنور نرمين الفقي بـ”الصديقة المحترمة”، و”الأخت”، مشيراً إلى أن تلك الصورتين التقطها معها على هامش فعاليات النسخة السادسة من انترناشونال “فاشون أورد”.

بدورها نفت نرمين أيضاً الخبر في حينها عبر حسابها الموثق على “انستجرام”.

مواصفات فتى أحلام نرمين

وكتبت الفنانة في حينها: ” الكلام ده مالوش أي أساس من الحقيقة. يمكن اللي كتب الشائعات عاوز يحس بأهميته والحقيقة هو أو هي عملوا خير لأن كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم”.

نرمين الفقي

وأوضحت نرمين طبيعة علاقتها برامي أنور قائلة: “ده راجل مصور ونزلت الصور من زمان أنا برد على الإشاعة للناس المحترمة اللي بيفهموا”.

وفي سياق آخر، كشفت نرمين الفقي عن مواصفات فتى أحلامها التي تتمناها.

وقالت في لقاء مصور سابق إنه يجب أن يكون رجل بمعنى الكلمة ويتحمل المسؤولية، وأن يكون حنون.

وأكدت نرمين أنها لا تهتم بالأمور المادية، مردفة: “أنا لو بصيت على الفلوس كان زماني تجوزت مليارديرات، وهرتبط لو اتحبيت بجد”.

نرمين الفقي وفاروق الفيشاوي

وعلى رغم جمالها الذي لم يتأُثر بمرور سنوات عمرها الـ49، ولم يعبث به مشرط طبيب تجميل، إلا أن نرمين الفقي لم يسبق لها الزواج.

وهذا ما يجعل الفنانة المصرية عرضةً للشائعات في كل فترة، إحداها حين تم تداول خبر ارتباطها بالفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي.

لكن نرمين أيضاً نفت الأمر في وقتها، ووصفته بالصديق الوفي الذي ساندها في وقت الحاجة.

عمليات التجميل

وسبق أن أكدت نرمين أنها لم تخضع لأي عملية تجميل في حياتها.

وقالت نرمين في لقاء تلفزيوني حين طرحت عليها المذيعة سؤال حول ما إذا خضعت للتجميل: ” والله خالص. هي حواجبي بس كانت تقيلة قوي زمان، أنا مش ضد عمليات التجميل لكن ضد المبالغة”.

وأكدت نرمين حينها أنها لا تمانع التجميل إذا كان هناك ضرورة له. مثل التعرض لتشوه بسبب حادث أو عملية جراحية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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