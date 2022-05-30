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رياضة

الوداد المغربي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة ال3 على حساب الأهلي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 watanserb.com
مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

وطن – توج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال3 في تاريخ مسيرته، بعد فوزه على الأهلي المصري بهدفين نظيفين دون رد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” مركب محمد الخامس”.

نتيجة مباراة الوداد والأهلي

وافتتح صاحب الأرض الوداد البيضاوي أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال15، من توقيع اللاعب زهير المترجي بتسديدة صاروخية عانقت شباك مرمى حارس الأهلي محمد الشناوي.

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وعاود ذات اللاعب في الدقيقة ال48 مع بداية الشوط الثاني من مجريات الشوط الثاني، ليحرز الهدف الثاني.

كما وشهدت المباراة تفوق فريق الأهلي على الوداد البيضاوي على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد تسديداته باتجاه شباك المرمى برصيد 14 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 67%.

بينما وصلت عدد تسديدات الوداد المتوج باللقب برصيد 11 تسديدة، كما ووصلت نسبة الاستحواذ بنسبة 33%.

تشكيلة الأهلي المصري

ودخل فريق الأهلي تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني بتشكيلة أساسية أمام الوداد البيضاوي، حيث جاء في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وآتى في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، علي معلول، أشرف معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، كما وجاء في خط الوسط كلاً من: حمدي فتحي، أليو ديينغ، طاهر محمد طاهر.

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وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، أحمد عبد القادر رضوان، بيرسي تاو، حسين الشحات.

تشكيلة الوداد المغربي

ولعب المدرب المغربي وليد الركراكي المباراة النهائية بتشكيلة أساسية أمام الأهلي المصري، حيث تواجد في حراسة المرمى أحمد رضا التاجناوي.

كما وجاء في دفاع الفريق كلاً من: أيوب العملود، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، بينما في خط الوسط كلاً من اللاعبين، رضى جعدي، جلال اللداودي، أيمن حسوني، يحيى جبران.

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واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، زهير المترجي، غي مبينزا.

كما ونجح فريق الوداد التتويج بلقب الثالث في تاريخ مسيرته، بينما فشل الأهلي المصري في نيل اللقب الحادي عشر في تاريخه كأكثر نادٍ في القارة  الأفريقية السمراء، والحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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