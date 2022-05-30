الإسرائيليون فعلوا في قلب البحرين مالم يجرؤوا على فعله بتل أبيب نفسها

وطن- شهدت البحرين منذ أيام نشاطاً تطبيعياً على العلن في سفارة إسرائيل في المنامة، بمناسبة ما سُمي بعيد الاستقلال الـ 74 لدولة إسرائيل، وهو التاريخ الذي كتبه الفلسطينيون بدمائهم وآلامهم.

من البحرين.. الإسرائيليون يحتفلون بذكرى احتلال فلسطين

ونشرت صفحة “إسرائيل في البحرين Israel in Bahrain” التابعة لخارجية الاحتلال بتويتر، صورا لتوقيع دبلوماسيون ورجال أعمال وشباب بحرينيون وإسرائيليون على “جدار توقيعات” في المنامة، في أول حدث من نوعه بمناسبة العيد المزعوم.

وقع دبلوماسيون ورجال أعمال وشباب بحرينيون وإسرائيليون على جدار التوقيعات في أول حدث من نوعه بمناسبة عيد الاستقلال الاسرائيلي في المنامة – معاً نصنع التاريخ! 🇮🇱🇧🇭@AmbassadorNaeh pic.twitter.com/nDuYlpdoI6 — إسرائيل في البحرين | Israel in Bahrain (@IsraelinBahrain) May 30, 2022

ذكرى قيام الكيان الصهيوني

وترافق هذا النشاط مع إقامة حفل استقبال أقامته سفارة الكيان المحتل في البحرين بمشاركة وكيل الخارجية الشيخ عبد الله آل خليفة، وأكثر من 300 ضيف يمثلون فروع الحكومة والقطاعات الخاصة في البحرين.

وأقيمت الحفلة في ذات اليوم الذي يعرف بـ”يوم النكبة”، وهو اليوم الذي أعلن فيها قيام الكيان الصهيوني عام 1948 وشرد فيه ملايين الفلسطينيين خارج مناطق سكناهم التي احتلها الصهاينة.

وصارت البحرين أول دولة خليجية تحتفل بما يسمى يوم “استقلال إسرائيل” الذي يوازي يوم النكبة.

وجاء هذا الاحتفال بعد مرور أسبوعين على عقد مؤتمر للحوار بين الأديان، حضره يهود في المملكة العربية السعودية.

وجاء أيضا في اليوم التالي لحظر العراق الاتصالات مع الإسرائيليين وإصدار قانون بتجريم التطبيع.

ردود فعل غاضبة

خبر الحفل بمناسبة تأسيس الكيان الصهوني الغاصب في العاصمة البحرينية المنامة، اثار ردود أفعال غاضبة من قل البحرينيين والعرب.

ووصف“ناصر بن راشد النعيمي” تصرفات حكومة البحرين بغير الناضجة، خاصة بعد التطبيع مع نظام الفصل العنصري في اسرائيل.

وأضاف أن المختصين يعرفون أن البحرين تلعب دور الكومبارس في بعض المشاهد.

ومن جانبه طالب سعيد الموسوي، بإغلاق سفارة الاحتلال وطرد السفير الإسرائيلي وبشكل فوري، ووقف كافة أشكال التطبيع معبراً عن اعتقاده بأن هذا أكثر قرار يحظى بإجماع وطني لا مثيل له، وما حدث في القدس لوحده يكفي للإقدام على هذه الخطوة.

ورأى د.صالح النعامي أن الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ 74 لما يسمى “استقلال اسرائيل” هو ذات التاريخ الذي احتلت إسرائيل فيه فلسطين وشردت شعبها.

العرب والمسلمين براء من هذا الفعل

واستدرك أن “شعب البحرين وكل العرب والمسلمين براء من هذا الفعل.”

وفي السياق ذاته علق عمر قائلاً :”أبرأ إلى الله من شرك الوطنية الذي طغى على الدين، ومن تقديس الحكام ومن التطبيع مهما كان شكله.”

وأضاف: “ما يحصل في بلدي لا يمثل شعب البحرين الحر، وما يحصل من احتفالات وزيارات متبادلة مع الصهاينة الذي يقوم بها حثالة وزبالة الناس لا يمثلني أبدا.”

أبرئ إلى الله من شرك الوطنية الذي طغى على الدين، ومن تقديس الحكام و أبرئ إلى الله من التطبيع مهما كان شكله، وما يحصل في بلدي لا يمثل شعب البحرين الحر، ومايحصل من احتفالات و زيارات متبادلة مع الصهاينة الذي يقوم بها حثالة و زبالة الناس لا يمثلني أبدا أبدا … — عمر/ omar (@omarbahraini) May 28, 2022

وفي تعليقه على صورة الاحتفال في سفارة إسرائيل في المنامة قال”أبو عبد الرحمن”:”هذه الصورة أبعد من أي تخيل يمكن أن يتخيله أي إنسان.”

وتابع بنبرة تساؤل:”لا أعرف حقيقة شعور من يلبسون البشوت ويقفون خلف مغتصب أرض حورب وقوطع أكثر من ثمانون سنة ! اي عار يرتكبونه!”

صوره ابعد من اي تخيل يمكن ان يتخيله اي انسان ،، احتفال بذكرى تاسيس دولة الاحتلال الدوله الصهيونيه في احد المدن الخليجيه #البحرين ،، لا اعرف حقيقة شعور من يلبسون البشوت ويقفون خلف مغتصب ارض حورب وقوطع اكثر من ثمانون سنه ! اي عار يرتكبونه !#بحرينيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/uWDfSVjSuU — أبو عبدالرحمن (@nabdulrahmn) May 28, 2022

الحملة الأهلية لمقاومة التطبيع قالت إن “شعب البحرين بريء من أي انغماس للنظام البحريني بعار التطبيع المهين، ويؤكد تمسكه بقضية فلسطين المركزية حتى تحرير كل شبر منها، واسترجاع شعبها كامل حقوقه المسلوبة”.

ويشار إلى أن البحرين أعلنت تطبيع العلاقات رسميا مع الاحتلال رفقة الإمارات وتحت رعاية محمد بن زايد، في العام 2020 باحتفالية في البيت الأبيض بأواخر أيام حكم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق.