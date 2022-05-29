فيديو جديد للداعية الكويتي أحمد القطان قبل وفاته بأيام

وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قالوا إنه آخر فيديو للداعية الكويتي أحمد القطان، في منزله والذي رحل قبل أيام.

الفيديو الذي نشره أحد أفراد أسرة “القطان” جاء تحت عنوان “آخر غداء يجمعنا في بيتنا الثلاثاء 17 مايو 2022”.

فيديو عائلي للشيخ أحمد القطان قبل وفاته بأيام قليلة#الشيخ_أحمد_القطان pic.twitter.com/SVq2dWwAij — جريدة الوسط الكويتية (@Alwasatkuwait) May 29, 2022

وظهر فيه الشيخ أحمد القطان وهو يجلس على أريكة في منزله، ويردد أبياتا من قصيدة لعنترة بن شداد، عن حصانه الذي يدعى “الأبجر ابن نعامة”.

وكان يقول فيها بحسب ما ورد في الفيديو الذي تابعته “وطن”:

ولِبـانِهِ حَتَّـى تَسَـرْبَلَ بِالـدَّمِ

فَـازْوَرَّ مِنْ وَقْـعِ القَنا بِلِبانِـهِ

وشَـكَا إِلَيَّ بِعَبْـرَةٍ وَتَحَمْحُـمِ

ثم بدأ الشيخ القطان يقلد صوت الحصان ليتابع قول عنترة:

لو كانَ يَدْرِي مَا المُحاوَرَةُ اشْتَكَى

وَلَـكانَ لو عَلِمْ الكَلامَ مُكَلِّمِـي

وختم الشيخ الراحل مردداته من قصيدة عنترة: ولقَـدْ شَفَى نَفْسي وَأَذهَبَ سُقْمَهَـا.. قِيْلُ الفَـوارِسِ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْـدِمِ

أحمد القطان عرف بمناصرته للقضية الفلسطينية

ويُعد الشيخ أحمد القطان أحد أبرز أعلام الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي.

وولد في منطقة “الرقاب” عام 1946، وتخرج من معهد المعلمين عام 1969.

واختلط في بداية حياته بالشيوعيين في بلده الكويت، وبعد ذلك تعرف على الحركة الإسلامية فأصبح من كبار الخطباء والدعاة إلى الإسلام.

كما عرف الشيخ أحمد القطان بمناصرته للقضية الفاسطينية والمسجد الأقصى، وأُطلق عليه لقب خطيب منبر الدفاع عن المسجد الأقصى.

ورقة في ملابس الداعية أحمد القطان بعد وفاته

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لورقة عليها بعض العبارات، قالوا إنها وجدت في ملابس الداعية الكويتي البارز أحمد القطان بعد وفاته.

هذه الورقه وجدوها في جيب الشيخ المرحوم أحمدالقطان بوعبدالله في ملابسه وهو بالمستشفي رحمة الله 🤲😥 pic.twitter.com/iwgQRSb725 — ابوالشمقمق 🇰🇼 (@m69mf) May 28, 2022

وتوفي الداعية الكويتي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما.

وأشار تقرير سابق لـ”وطن” إلى أن صورة لورقة متداولة قيل إن “القطان” كتبها بخط يده قبل وفاته، وجدت في ملابسه وتضمنت دعاء كتبه الداعية الكويتي الراحل.

وجاء في نص الدعاء:”اللهم استودعتك قلبي فلا تجعل به إلا أنت.. واستحفظتك لا إله إلا الله فذكرينها عند الموت.”