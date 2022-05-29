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فيديو جديد للداعية الكويتي أحمد القطان قبل وفاته بأيام

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
داعية الكويتي أحمد القطان قبل وفاته watanserb.com

وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قالوا إنه آخر فيديو للداعية الكويتي أحمد القطان، في منزله والذي رحل قبل أيام.

الفيديو الذي نشره أحد أفراد أسرة “القطان” جاء تحت عنوان “آخر غداء يجمعنا في بيتنا الثلاثاء 17 مايو 2022”.

وظهر فيه الشيخ أحمد القطان وهو يجلس على أريكة في منزله، ويردد أبياتا من قصيدة لعنترة بن شداد، عن حصانه الذي يدعى “الأبجر ابن نعامة”.

وكان يقول فيها بحسب ما ورد في الفيديو الذي تابعته “وطن”:

ولِبـانِهِ حَتَّـى تَسَـرْبَلَ بِالـدَّمِ
فَـازْوَرَّ مِنْ وَقْـعِ القَنا بِلِبانِـهِ
وشَـكَا إِلَيَّ بِعَبْـرَةٍ وَتَحَمْحُـمِ

ثم بدأ الشيخ القطان يقلد صوت الحصان ليتابع قول عنترة:

لو كانَ يَدْرِي مَا المُحاوَرَةُ اشْتَكَى
وَلَـكانَ لو عَلِمْ الكَلامَ مُكَلِّمِـي

وختم الشيخ الراحل مردداته من قصيدة عنترة: ولقَـدْ شَفَى نَفْسي وَأَذهَبَ سُقْمَهَـا.. قِيْلُ الفَـوارِسِ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْـدِمِ

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أحمد القطان عرف بمناصرته للقضية الفلسطينية

ويُعد الشيخ أحمد القطان أحد أبرز أعلام الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي.

وولد في منطقة “الرقاب” عام 1946، وتخرج من معهد المعلمين عام 1969.

واختلط في بداية حياته بالشيوعيين في بلده الكويت، وبعد ذلك تعرف على الحركة الإسلامية فأصبح من كبار الخطباء والدعاة إلى الإسلام.

كما عرف الشيخ أحمد القطان بمناصرته للقضية الفاسطينية والمسجد الأقصى، وأُطلق عليه لقب خطيب منبر الدفاع عن المسجد الأقصى.

ورقة في ملابس الداعية أحمد القطان بعد وفاته

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لورقة عليها بعض العبارات، قالوا إنها وجدت في ملابس الداعية الكويتي البارز أحمد القطان بعد وفاته.

وتوفي الداعية الكويتي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما.

وأشار تقرير سابق لـ”وطن” إلى أن صورة لورقة متداولة قيل إن “القطان” كتبها بخط يده قبل وفاته، وجدت في ملابسه وتضمنت دعاء كتبه الداعية الكويتي الراحل.

وجاء في نص الدعاء:”اللهم استودعتك قلبي فلا تجعل به إلا أنت.. واستحفظتك لا إله إلا الله فذكرينها عند الموت.”

ورقة وجدوها في ملابس الشيخ أحمد القطان بعد وفاته .. ماذا كتب فيها؟ (شاهد)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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