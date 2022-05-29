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جدري القرود يضرب الإمارات وظهور حالات جديدة.. بيان رسمي كشف الوضع ومخاوف من التفشي

باسل النجار
كتب باسل النجار
جدري القرود في الإمارات watanserb.com
جدري القرود في الإمارات

وطن- يبدو أن “جدري القرود” يقترب من مرحلة التفشي في الإمارات بعدما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، ظهور حالات جديدة في الدولة وناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب السلوكيات الغير الآمنة.

“جدري القرود” يضرب الإمارات

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، نقلت عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع إعلانها تسجيل 3 حالات جديدة لـ”جدري القرود ” في الدولة.

وأوصت الصحة الإماراتية أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة.

كما شددت في بيانها على ضرورة أخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات، وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.

وفيما لم تحدد وزارة الصحة الإماراتية أماكن الإصابة بالتحديد، دعاها ناشطون إلى الإعلام عنها لتجنب تفشي المرض.

جدري القرود يظهر في الإمارات وبيان رسمي يكشف التفاصيل

تشكيك بالأرقام الرسمية المعلنة

كما شكك ناشطون بشأن الأعداد التي أعلنتها الوزارة والمصابة بـ”جدري القرود”، مشيرين إلى أن الإصابات أكثر من هذا بعيدا عن الأرقام الرسمية.

وكان تقرير لـ(وطن) قبل أيام، حذر من إمكانية تفشي “جدري القرود” في الإمارات متوقعا أنها أول دولة عربية سيصلها المرض.

وهو ما حدث بالفعل بعد يومين من التوقع وأعلنت الإمارات عن ظهور أول حالة مصابة في الدولة.

(وطن) توقعت تفشي “جدري القرود” في الإمارات

وجاء توقع (وطن) مبنيا على طبيعة المجتمع الإماراتي المفتوح على العالم الخارجي، خاصة داخل ملاهي وبارات دبي وأبوظبي.

حيث تتم داخل تلك الملاهي التي يتجمع بها البشر من جنسيات مختلفة، ممارسات شاذة تحت أعين وحماية السلطات التي ترى في ذلك انفتاحا وجذبا سياحيا يعود بمردود مالي كبير على الدولة.

واشتهرت دبي مؤخرا بأنها (عاصمة الدعارة) في العالم وباتت مقصد راغبي المتعة الحرام الأول، حيث يقيم بها أكثر من 60 ألف عاهرة من شتى الجنسيات كما ذكرت تقارير أجنبية سابقة.

وتقصد بائعات الهوى حول العالم الإمارات تحديدا، نظرا لتواجد اثرياء العالم هناك وتوفير بيئة آمنة لهم برعاية السلطات لتلك الممارسات والتي يتم غض الطرف عنها في البلد الإسلامي.

وكانت الهيئات الصحية في دبي وأبوظبي، أطلقت تحذيرات شديدة للمواطنين والمقيمين قبل أيام، بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي “جدري القرود” في الدولة.

لكن يبدو أن السلطات الصحية في الإمارات فشلت في احتواء المرض وتضييق بؤرة انتشاره، ويتوقع أن تصبح الإمارات أول دولة عربية يتفشى فيها المرض خلال أيام.

هل تنشر بارات وملاهي دبي جدري القرود في الإمارات.. إجراءات مشددة تم اتخاذها

المصدروكالة الأنباء الإماراتية (وام) ، توتير ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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