بنزيما في الصدارة .. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما 34 عاماً، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، التتويج بلقب هداف دوري أبطال أوروبا مع ختام البطولة الأوروبية، عقب نيل ريال مدريد اللقب للمرة ال14 في تاريخه بعد فوزه على ليفربول بهدف نظيف دون رد.

وتمكن نجم ريال مدريد بنزيما من الوصول إلى الهدف رقم ال15 مع نهاية هذا الموسم، لأول مرة في تاريخ مسيرته، متفوقاً بذلك على جميع نجوم كرة القدم في القارة الأوروبية. كما وبات مرشح وبقوة لنيل جائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

ولم يستطع الفرنسي بنزيما من تسجيل أي من الأهداف، في المباراة الختامية أمام ليفربول، السبت، على غرار الهدف الذي ألغاه حكم المباراة بداعي التسلسل. والذي أثار الجدل بعدم احتسابه.

كما وتفوق قائد الفريق الملكي الإسباني بنزيما، على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مكينة أهداف بايرن ميونخ الألماني هذا الموسم، الذي حل في وصافة ترتيب القائمة بفارق هدفين فقط.

ولم يتمكن الفرنسي كريم بنزيما في الوصول إلى رقم صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو 37 عاماً، في تسجيل 17 هدفاً في موسم واحد. الذي سجلها الدون في موسم عام 2013-2014. مع نادي ريال مدريد في المسابقة القارية.

A new trophy that rewards a hard collective and individual work. 🏆

Thanks to all Madridistas, the trophy is also yours ¡ 𝗛𝗔𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗! 🤍

𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘮𝘰𝘯 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦… ⚔️ Al hamdulillah 🤲🏼❤️#Nueve #HalaMadrid #CHAMP14NS #UCL pic.twitter.com/v9WqLBhcFl

— Karim Benzema (@Benzema) May 29, 2022