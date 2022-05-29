بنزيما في الصدارة .. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما 34 عاماً، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، التتويج بلقب هداف دوري أبطال أوروبا مع ختام البطولة الأوروبية، عقب نيل ريال مدريد اللقب للمرة ال14 في تاريخه بعد فوزه على ليفربول بهدف نظيف دون رد.

وتمكن نجم ريال مدريد بنزيما من الوصول إلى الهدف رقم ال15 مع نهاية هذا الموسم، لأول مرة في تاريخ مسيرته، متفوقاً بذلك على جميع نجوم كرة القدم في القارة الأوروبية. كما وبات مرشح وبقوة لنيل جائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

بنزيما هداف دوري أبطال أوروبا 2022

ولم يستطع الفرنسي بنزيما من تسجيل أي من الأهداف، في المباراة الختامية أمام ليفربول، السبت، على غرار الهدف الذي ألغاه حكم المباراة بداعي التسلسل. والذي أثار الجدل بعدم احتسابه.

هداف دوري أبطال أوروبا ⚽️🔝

استمتع مع أهداف بنزيما في دوري أبطال أوروبا هذا العام 🌟pic.twitter.com/SiIShDbfMs — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) May 25, 2022

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كما وتفوق قائد الفريق الملكي الإسباني بنزيما، على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مكينة أهداف بايرن ميونخ الألماني هذا الموسم، الذي حل في وصافة ترتيب القائمة بفارق هدفين فقط.

فشل بنزيما في معادلة رقم رونالدو

ولم يتمكن الفرنسي كريم بنزيما في الوصول إلى رقم صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو 37 عاماً، في تسجيل 17 هدفاً في موسم واحد. الذي سجلها الدون في موسم عام 2013-2014. مع نادي ريال مدريد في المسابقة القارية.

A new trophy that rewards a hard collective and individual work. 🏆

Thanks to all Madridistas, the trophy is also yours ¡ 𝗛𝗔𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗! 🤍 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘮𝘰𝘯 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦… ⚔️ Al hamdulillah 🤲🏼❤️#Nueve #HalaMadrid #CHAMP14NS #UCL pic.twitter.com/v9WqLBhcFl — Karim Benzema (@Benzema) May 29, 2022

وكان قد توج الموسم المنصرم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بلقب هداف دوري أبطال أوروبا 2020-2021 مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند الألماني برصيد 10 أهداف.

الفوز بالكرة الذهبية

وفي سياق آخر، قال مهاجم ريال مدريد بنزيما في تصريح له عبر صحيفة “ موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ” دعونا نرى ماذا سيحدث، آمل في ذلك بالتأكيد. لقد حصلت على ألقاب وقمت بأشياء مميزة. ولكن الآن حان وقت الاستماع والقيام بكل ما هو جيد”.

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ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022

ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، برصيد 15 هدفاً. كما ويليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ المهدد بالرحيل عن البافاري هذا الصيف، في وصافة الترتيب برصيد 13 هدفاً.

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وجاء نجم أياكس أمستردام الهولندي سيباستيان هالير، في ثالث جدول الترتيب. برصيد 11 هدفاً، كما وفي رابع الترتيب آتى المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول برصيد 8 أهداف.

كما وفي المركز الخامس كريسترفر نكونكو نجم فريق لايبزيغ الألماني. برصيد 7 أهداف، متساوياً بذلك مع الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي بنفس الرصيد من الأهداف لهذا الموسم.

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