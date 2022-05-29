الرئيسيةرياضةبنزيما في الصدارة .. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022
رياضة

بنزيما في الصدارة .. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022 watanserb.com
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما 34 عاماً، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، التتويج بلقب هداف دوري أبطال أوروبا مع ختام البطولة الأوروبية، عقب نيل ريال مدريد اللقب للمرة ال14 في تاريخه بعد فوزه على ليفربول بهدف نظيف دون رد.

وتمكن نجم ريال مدريد بنزيما من الوصول إلى الهدف رقم ال15 مع نهاية هذا الموسم، لأول مرة في تاريخ مسيرته، متفوقاً بذلك على جميع نجوم كرة القدم في القارة الأوروبية. كما وبات مرشح وبقوة لنيل جائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

بنزيما هداف دوري أبطال أوروبا 2022

ولم يستطع الفرنسي بنزيما من تسجيل أي من الأهداف، في المباراة الختامية أمام ليفربول، السبت، على غرار الهدف الذي ألغاه حكم المباراة بداعي التسلسل. والذي أثار الجدل بعدم احتسابه.

اقرأ أيضاً: 

كما وتفوق قائد الفريق الملكي الإسباني بنزيما، على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مكينة أهداف بايرن ميونخ الألماني هذا الموسم، الذي حل في وصافة ترتيب القائمة بفارق هدفين فقط.

فشل بنزيما في معادلة رقم رونالدو

ولم يتمكن الفرنسي كريم بنزيما في الوصول إلى رقم صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو 37 عاماً، في تسجيل 17 هدفاً في موسم واحد. الذي سجلها الدون في موسم عام 2013-2014. مع نادي ريال مدريد في المسابقة القارية.

وكان قد توج الموسم المنصرم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بلقب هداف دوري أبطال أوروبا 2020-2021 مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند الألماني برصيد 10 أهداف.

الفوز بالكرة الذهبية

وفي سياق آخر، قال مهاجم ريال مدريد بنزيما في تصريح له عبر صحيفة “ موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ” دعونا نرى ماذا سيحدث، آمل في ذلك بالتأكيد. لقد حصلت على ألقاب وقمت بأشياء مميزة. ولكن الآن حان وقت الاستماع والقيام بكل ما هو جيد”.

اقرأ أيضاً: 

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022

ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، برصيد 15 هدفاً. كما ويليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ المهدد بالرحيل عن البافاري هذا الصيف، في وصافة الترتيب برصيد 13 هدفاً.

اقرأ أيضاً: 

وجاء نجم أياكس أمستردام الهولندي سيباستيان هالير، في ثالث جدول الترتيب. برصيد 11 هدفاً، كما وفي رابع الترتيب آتى المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول برصيد 8 أهداف.

كما وفي المركز الخامس كريسترفر نكونكو نجم فريق لايبزيغ الألماني. برصيد 7 أهداف، متساوياً بذلك مع الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي بنفس الرصيد من الأهداف لهذا الموسم.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + موندو ديبورتيفو + جوول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

“مسيرة الأعلام”.. قطعان المستوطنين تدنس الأقصى ورد فوري من المرابطين يربك الاحتلال

المذيعة المصرية سما أحمد تهرب ليلة زفافها لسبب صادم! (شاهد)

حمد المزرعي يتطاول على محمد صلاح ويسبه بلفظ خارج بعد خسارة ليفربول

سلاف فواخرجي تنكرت في الجامع استجابة للسيدة رقية ورأت كل الأنبياء! (فيديو)

قرار جديد لمجلس الأمن بشأن أرملة القذافي واثنين من أبنائها

شيرين عبدالوهاب تكشف الكثير لجمهورها مباشرة: “لم أعد لحسام وفلسطين حلمي”  

وصية سمير صبري وتغسيله بعد الموت يكشفان مفاجأة مدوية حول نجله! (فيديو)

ياسمين صبري وحيدة في “الجنة المخفية” بالمحيط الهندي.. فستان جريء ورسالة مقصودة (شاهد)

هكذا غادر سادجورو سلطنة عمان.. ورسالة شديدة اللهجة من المفتي لـ”الشذاذ المندسين”

محمد بن زايد يزور قبر أخيه الشيخ خليفة ويرفع أكف الضراعة داعيا له

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا