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ياسمين صبري وحيدة في “الجنة المخفية” بالمحيط الهندي.. فستان جريء ورسالة مقصودة (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ياسمين صبري وحيدة في
ياسمين صبري

وطن– شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها بصور جديدة من رحلتها، مرفقةً إياها بتعليق تعبر خلاله عن السعادة والراحة النفسية التي تعيشها بعد طلاقها.

ممتنة للأبد

وظهرت ياسمين صبري في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، وهي تتناول وجبة الإفطار في منتصف المحيط الهندي في جزر موريشيوس الملقبة بـ”الجنة المخفية”.

وارتدت ياسمين فستاناً أبيض عاري الأكمام من أحد الجهات، ونسقته مع قبعة بنفس اللون ظهرت تضعها في صورة أخرى.

وكتبت في تعقيبها على الصور: “أنا ممتنة للأبد”.

وعبر خاصية الستوري، نشرت ياسمين صورة كتب عليها: “خذوا ما يليق بكم وبأرواحكم من أحلام، وأشخاص، وكلمات”.

ويرى المتابعون أن الفنانة المصرية تبالغ في إظهار سعادتها ولا مبالاتها بعد طلاقها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

هل تبالغ؟

وجاء في التعليقات: “هو انتوا ال عندكم قلب ولا ايه ال جواكم دا حديد يعنى ولا ايه دا احنا من أقل كلمه الواحد بيقولها للواحده بنقعد نعيط يوم كامل”.

وكتب آخر: “هاد تطلقت عشان تفرجيه انو مش عبالها “.

بينما تنبه آخرون لظهورها وحيدة دوماً، فكتبت متابعة: “دايما مسافرة وحدك ونفس الصور ونفس المحتوى معندكش اصحاب معندكش عائلة؟”.

وعقب آخر: “الوحدة ملل حتى لو معك كنوز الدنيا”.

ياسمين صبري في مهرجان كان

وتألقت ياسمين قبل أيام في حفل عشاء Women in Cinema، ضمن الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي.

وارتدت ياسمين صبري، فستاناً طويل لامعاً دون أكتاف، وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها، وطبقت ماكياجاً ناعماً أظهر نعومة بشرتها ونضارتها.

ونشرت ياسمين صورها عبر حساباتها على مواقع التواصل، وعقبت: “شكراً كان الجميلة”.

أبو هشيمة وإطلالات شبابية

ولا يتوانى أحمد أبو هشيمة عن فعل الأمر نفسه، حيث استمر بمفاجأة متابعيه بصوره التي تتميز بإطلالة شبابية ورسمية أحياناً بعد أيام فقط من الطلاق.

وظهر  أبو هشيمة في أفضل حالاته بإطلالة كاجوال عبر حسابه على “انستجرام”، مستنداً إلى طاولة بلياردو، دون تعليق مرفق.

واعتبر المتابعون أن أبو هشيمة يوجه رسالة بعد طلاقه من ياسمين، بأنه بخير، ويعيش حياته بأفضل حال.

وكانت أحدث صورة نشرها أبو هشيمة، ببدلة رسمية على أحد الشواطئ دون تعليق.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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