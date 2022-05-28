هل تم إعدام مرتزق مغربي قاتل بجانب القوات الأوكرانية؟

وطن – كشف فيكتور غافريلوف، رئيس قسم التحقيق في الجرائم ضد السلام والأمن البشري في مكتب المدعي العام لجمهورية “دونيتسك” الشعبية التي اعترفت بها روسيا كدولة مستقلة، أن عددا من المرتزقة البريطانيون والمغاربة الذين ألقي القبض عليهم أثناء قتالهم بجانب القوات الأوكرانية، من المحتمل الحكم عليهم الإعدام لمشاركتهم في الأعمال القتالية ضد شعب الجمهورية.

وقال “غافريلوف” في تصريحات لوكالة “سبوتنيك“، إن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك قد أكمل التحقيق في قضية جنائية ضد مجموعة من المرتزقة الأجانب من المملكة المتحدة والمغرب، وقد يواجهون عقوبة الإعدام.

وأكد على أنه نتيجة لشهادة مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك التفصيلية للمواطنين البريطانيين شون بينر وأندرو هيل، وكذلك مواطن من المملكة المغربية يدعى سعدون إبراهيم، تم إثبات تورطهم في ارتكاب أعمال غير قانونية، وذلك وفقا لتصريحاته لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتابع: “لقد تم تشكيل القضية الجنائية ضد المرتزقة الذين شاركوا في إعداد وإدارة الأعمال القتالية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل. تم نقل مواد القضية إلى إحدى المحاكم في الجمهورية للنظر في الأسس الموضوعية، ونتيجة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار زمن الحرب، يمكن تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين”.

يشار إلى انه في أبريل/ نيسان الماضي، كشفت تقارير إعلامية روسية أن “الوحدات العسكرية المقاتلة ضد الجيش الأوكراني ألقت القبض على شاب مغربي كان يشارك في الأعمال العدائية ضواحي العاصمة كييف”، وفق تعبيرها.

فيديو يوثق لحظة اعتقال المرتزق المغربي سعدون إبراهيم

ونشر حينها المراسل الروسي ألكسندر سلادكوف، مقطع فيديو يظهر شابّا هزيلا يرتدي زيّا عسكريا خاصا بالجيش الأوكراني، مصفّد اليدين.

وقال المراسل الذي قام باستجواب الموقوف إنّ “اسم الشاب هو إبراهيم سعدون، ويعمل في سلاح مشاة البحرية الأوكراني بموجب عقد”.

وكشف “سعدون” في الفيديو أنه درس في كلية الأيروديناميكية وتقنيات الفضاء في معهد كييف للفنون التطبيقية.

وقال الشّاب المغربي في المقابلة التي عقدها مع المراسل الرّوسي إنه واجه صعوبات قبل لحظة الأسر، وكان خائفا للغاية؛ ووفقه فإن “أسوأ شيء هو أن تدرك أن خصمك على بعد مترين منك، وهو الذي كنت قد رأيته سابقًا فقط من خلال منظار”.

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