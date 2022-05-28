السبت, مايو 28, 2022
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نبيلة مكرم تحرض على ذبح معارضي السيسي بالخارج .. فيديو يعود للواجهة

تزامنا مع اتهام نجلها بقتل صديقيه في أمريكا

باسل النجار
كتب باسل النجار
نبيلة مكرم watanserb.com
نبيلة مكرم

وطن – عاد فيديو قديم لوزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، تحرض فيه على “قطع رقاب” معارضي السيسي بالخارج، للواجهة مجددا تزامنا مع الضجة التي أحدثتها قضية نجلها رامي هاني، المتهم بقتل صديقيه في أمريكا وقد يواجه عقوبة الإعدام.

وزيرة الهجرة المصرية تدعو لقطع رقاب معارضي السيسي بالخارج

الفيديو الذي يعود تاريخه لشهر يوليو من العام 2019، ظهرت فيه وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، وهي تحرض في لقاء مع مجموعة من المهاجرين المصريين لكندا، ضد معارضي السيسي بالخارج.

وقالت الوزيرة في الفيديو الذي رصدته (وطن) مال نصه:”احنا معندناش غير بلد واحدة مصر، مصر اللي بضمنا كلنا ومصر اللي بتقربنا كلنا مع بعض. ومهما اتغربنا ومهما رحنا.. ومهما جينا بتفضل البلد دي داخلة كده في قلبنا ومنستحملش ولا كلمة عليها بره.”

ووجهت نبيلة مكرم وقتها سؤالا للحاضرين أمامها من الجالية المصرية قائلة:”أي حد يقول كلمة على بلدنا بره هيحصله ايه.”، لترد على نفسها:”يتقطع” مشيرة بعلامة الذبح على رقبتها.

ووقتها اعتبر ناشطون تصريحات وزيرة الهجرة المصرية، تحريضا صريحا ضد معارضي النظام بالخارج ودعوة للعنف ضدهم ما عرضها لانتقادات حادة.

وأعاد النشطاء تداول المقطع القديم مجددا، بالتزامن مع بروز قضية نجلها المتهم بقتل زميلين له بالعمل في أمريكا.

وعلق الإعلامي محمد نصر بالقول:”بالمناسبة وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم التي هددت المصريين المعارضين بالذبح أثناء زيارتها كندا، ابن الوزيرة محبوس الآن في أمريكا بتهمة ذبح 2 من زملائه في العمل.”

وغرد ناشط باسم رامي:”فاكرين لما رفعت يدها بعلامة “الذبح” لمعارضي السيسي.. اليوم ابنها أخد منها الإشارة و “ذبح”، ولكن “ذبح” بها زملائه”.”

فيما قال محمد سعد خيرالله:”تلك الحياة عجيبة جدا، النجل بدلاً من تنفيذ كلام والدته الوزيرة نبيلة مكرم ورغبتها في ذبح المعارضين، انحرفت الفكرة في رأسه فذبح الأمريكان.. واقعنا الأسود وما بعد الوحل”

ناشط آخر كتب:”اعتقال وتوجيه تهمة القتل العمد ل”رامي منير هاني فاهم”،٢٦عام،ابن وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، لقتله شخصين في أمريكا.”

وتابع معلقا:”للعلم سبق لوزيرة الهجرة المصرية، خلال زيارة لكندا قبل سنتين، أن نادت علنا بالصوت والصورة إلى”ذبح” المعارضين المصريين في الخارج.”

نبيلة مكرم ترد

وبعد فترة طمت طويلة استمرت لأكثر من شهر ونصف، اضطرت الوزيرة المصرية للخروج ببيان رسمي، السبت، ترد فيه على التسريبات المتداولة منذ مدة بشأن قضية نجلها وتؤكدها.

وقالت نبيلة مكرم في البيان الذي نشرته على حسابها الرسمي بفيسبوك ورصدته (وطن)، مقرة بحقيقة التسريبات، إنها وأسرتها تتعرض لمحنة شديدة، ويمرون بوقت عصيب، بسبب اتهام نجلها بارتكاب جريمة قتل في أمريكا.

رد نبيلة مكرم
رد نبيلة مكرم

وطلبت وزيرة الهجرة المصرية الدعم من المصريين والدعاء لها. كما دعت وسائل الإعلام لتحري الدقة فيما ينقلونه بشأن قضية نجلها.

كما لفتت إلى أنه لم يصدر حكم إلى الآن بشأن قضية نجلها، الذي حددت لها جلسة في يونيو المقبل. وقالت إن الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن.

وتابعت نبيلة مكرم أنه ”مهما كانت العواقب. فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به. وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام.”

رامي هاني نجل نبيلة مكرم يواجه الإعدام في أمريكا

ويشار إلى أن رامي ابن الوزيرة المصرية نبيلة مكرم، المتزوحة من المهندس هاني نبيل منير، متهم بقتل ٢ من زملاءه ومقبوض عليه حاليا في أمريكا.

وما أثار الجدل بين المصريين أيضا هو، أن رامي يعمل في واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول المالية وهي “بنس Pence Wealth Management” لإدارة الثروات.

ومالك هذه الشركة هو درايدن بنس وزوجته ليلى بنس.

ويشار إلى أن ليلى بنس، هي أمريكية مصرية قبطية تربطها بوزيرة الهجرة وزوجها صداقة وتلتقي بها كلما نزلت مصر.

وقد رتبت لها نبيلة مركم لقاء مع السيسي الذي رحب ووافق على مشاركة شركتها في تنظيم حملة مشروع “حياة كريمة”.

وتساءل النشطاء:”كم مسئول مصري يعين أبناءه في شركات دولية مستغلا منصبه؟. ما هو الثمن؟”.

وزارت ليلى بينس مصر في يونيو ٢٠٢١، ووقعت بروتوكول للتعاون بين مؤسستها وبين وزارة الهجرة لدعم المشروع القومي “حياة كريمة” من خلال جمع التبرعات في أمريكا لصالح المشروع.

وفي فبراير ٢٠٢١، تقدمت وزيرة الهجرة المصرية، بالتهنئة للسيدة ليلى بينس. وذلك لتصدرها المركز الأول بقائمة مجلة “فوربس” لأفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات للعام السادس على التوالي.

كما أنه في ٢٢ أغسطس ٢٠٢١، عقدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم اجتماعًا تنسيقيًا عبر “زووم” يضم ليلى بينس وزوجها لإطلاق فعالية برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لجمع التبرعات من المصريين بأمريكا وكندا لصالح مشروع “حياة كريمة”.

نظام السيسي يسعى لتخليص نجل الوزيرة

وتحدثت تقارير صحفية عن محاولات دبلوماسية واتصالات يجريها نظام السيسي منذ وقوع الجريمة، لتخليص نجل وزيرة الهجرة ولملمت الفضيحة. إلا أن تسليط الإعلام الغربي الضوء على القضية جعل الأمر أكثر صعوبة.

نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم
نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” تفاصيل الجريمة، موضحة أنه تم توجيه عدد من التهم إلى رامي نجل الوزيرة المصرية، منها القتل المتعدد والكذب والاستخدام الشخصي لسلاح فتاك.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول التحقيقات بأن التهم الموجهة إليه تجعله مؤهلا لعقوبة الإعدام.

المصدروطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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