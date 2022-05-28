مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 (بث مباشر)

وطن – يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء دول العالم، مباراة ريال مدريد وليفربول، في نهائي قمة الريمونتادا المثيرة والقوية للصراع على لقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين كلا الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً.

جميع الأعين تتجه نحو #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا 👀 هل أنتم مستعدون يا ريدز؟ ⭐️ pic.twitter.com/cneZrZ5WPI — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 28, 2022

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مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

في باريس تحت الأضواء نبحث عن مجد أوروبي جديد 🔴#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_مدريد pic.twitter.com/MvKHRigKDQ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 28, 2022

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كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء روابط البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

وستكون المواجهة التاسعة بين ريال مدريد ” الملكي” ونظيره ليفربول ” الريدز”، في تاريخ منافسات دوري أبطال أوروبا، لكن لم يسعد عشاق الريدز. هو أن الفريق لم يذق طعم الانتصار في آخر 5 مواجهات خاضها أمام الريال في البطولة الأوروبية. حيث تلقى الخسارة 4 مرات، وتعادل في مباراة وحيدة.

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وكان فريق ريال مدريد قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة، كما وتوج منافسه الخصم ليفربول 6 مرات في تاريخ المسابقة القارية.

كما وستقام المباراة النهائية على لقب البطولة الأوروبية هذا الموسم بين ريال مدريد وليفربول، على ميدان ملعب ” فرنسا” في العاصمة الفرنسية ” باريس”. فمن سيفعلها الليلة الريال أم ليفربول من أجل إسعاد جماهيره وعشاقه في أرجاء العالم؟!

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