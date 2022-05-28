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رياضة

مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 (بث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا watanserb.com
شاهد مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء دول العالم، مباراة ريال مدريد وليفربول، في نهائي قمة الريمونتادا المثيرة والقوية للصراع على لقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين كلا الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً.

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مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

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كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء روابط البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

وستكون المواجهة التاسعة بين ريال مدريد ” الملكي” ونظيره ليفربول ” الريدز”، في تاريخ منافسات دوري أبطال أوروبا، لكن لم يسعد عشاق الريدز. هو أن الفريق لم يذق طعم الانتصار في آخر 5 مواجهات خاضها أمام الريال في البطولة الأوروبية. حيث تلقى الخسارة 4 مرات، وتعادل في مباراة وحيدة.

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وكان فريق ريال مدريد قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة، كما وتوج منافسه الخصم ليفربول 6 مرات في تاريخ المسابقة القارية.

كما وستقام المباراة النهائية على لقب البطولة الأوروبية هذا الموسم بين ريال مدريد وليفربول، على ميدان ملعب ” فرنسا” في العاصمة الفرنسية ” باريس”. فمن سيفعلها الليلة الريال أم ليفربول من أجل إسعاد جماهيره وعشاقه في أرجاء العالم؟!

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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