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كم سيحصل الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا من المال هذا الموسم؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
اليويفا وقيمة جائزة المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2022 watanserb.com
اليويفا وقيمة جائزة المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا”، عن قيمة الجائزة المالية للفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2022-2021، التي ستكون من نصيب ريال مدريد أو ليفربول اللذين يتنافسان على البطولة بعد نجاحهما في الوصول إلى المباراة النهائية هذا الموسم.

وسيحصل المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا “Champions League” هذا الموسم، على مبلغ يقدر ب 22.6 مليون دولار أمريكي. وهذا ما يميزه عن جائزة الوصيف المالية المقدرة ب17.5 مليون دولار. لمشاركته في كأس السوبر الأوروبي في شهر أغسطس/ آب القادم.

اليويفا وجوائز دوري أبطال أوروبا

كما وسيتقاضى كل فريق وصل إلى مرحلة المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022، على جائزة مالية تقدر ب17.7 مليون دولار. بالإضافة إلى مبلغ 3.1 مليون دولار لكل فوز في دور المجموعات، ومليون مقابل كل تعادل في أي من المباريات.

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وفيما يلي الجوائز المالية التي أقرها الاتحاد الأوروبي “اليويفا”، لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم:

الدور النهائي ( المباراة الختامية): 17.5 مليون دولار أمريكي.

دور النصف النهائي: 14.1 مليون دولار أمريكي.

الدور ربع النهائي: 12 مليون دولار أمريكي.

دور الثمن النهائي: 10.8 مليون دولار أمريكي.

لكن الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022، سيحصل على مبلغ إضافي على تلك الجوائز المالية، يصل قيمته إلى 5.1 مليون دولار.

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نهائي دوري أبطال أوروبا

ويترقب عشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة، مباراة ريال مدريد وليفربول المثيرة والقوية، السبت، من أجل المنافسة على لقب نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، داخل ملعب “فرنسا” في العاصمة (باريس).

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كما وسيخوض فريق ليفربول ” الريدز” مباراة رد الاعتبار والثأر، أمام ريال مدريد ” الملكي”، عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018. بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد. في مباراة إصابة المصري محمد صلاح الشهيرة بعد تدخل المتادور سيرخيو راموس وخروجه من الملعب.

يشار إلى أن فريق ريال مدريد الإسباني يمتلك قد توج ب13 لقباً طوال مشواره كأكثر نادٍ في القارة الأوروبية، كما ويمتلك منافسه الخصم ليفربول الإنجليزي 6 ألقاب في المسابقة ذاتها.

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المصدروطن + الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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