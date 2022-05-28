فستان منى زكي في “كان” يكشف لأول مرة ما يوجد أسفل ظهرها.. وهكذا حاولت مداراة صدرها!

وطن– تألقت الفنانة المصرية منى زكي بفستان جريء على السجادة الحمراء، في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ75.

تاتو منى زكي

وظهرت منى زكي في إحدى فعاليات مهرجان كان بفستان أسود طويل، يتميز بوجود عدة فتحات في منطقة الصدر والظهر.

وكشف فستان الفنانة المصرية عن تاتو ملون جديد ظهر في نهاية ظهرها ملون، معالمه غير واضحة ولكنها المرة الأولى التي ترصده الكاميرات.

وفستان منى زكي من تصميم اللبناني جورج حبيقة، وبالعودة إلى الفستان الأصلي يتبين أنه النجمة المصرية قامت بالتعديل عليه لتغطية المزيد من منطقة الصدر. فزادت قطعة سوداء من نفس الخامة.

انتقادات أيضاً

ومع ذلك، لم تسلم منى زكي من الانتقادات التي بقيت تطالها منذ مشهد الملابس الداخلية في فيلم “أصحاب ولا أعز”.

وجاء في التعليقات: “انا مبقتش اطيقك بصراحة “.

وكتب آخر: “علشان تعرفوا أن البت دي جلدها تخين، رايحة المهرجان بسبب الفيلم الفضيحة اللي عملته”.

وعلقت متابعة على تعديل منى للفستان: “لولا اللي حصل معاها كانت سابته زي ماهو، بس البنى آدم كدا لازم ياخد على دماغه”.

وأطلت منى زكي في أغلب لقطات الفيلم الذي أثار مشهد خلع ملابسها الداخلية به، كونه يدور حول ليلة واحدة يقضيها الأصدقاء معاً. بفستان أزرق كلاسيكي. تميز بفتحة حرف v لدى منطقة الصدر. وكعب أسود كلاسيكي.

ولعبت منى زكي دور سيدة متزوجة تدعى مريم ولديها طفلان، وتعيش في لبنان مع زوجها وتعاني الكثير من المشاكل معه.

وتدور أحداث الفيلم حول سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقرروا أن يلعبوا لعبة. فيضع كل منهم هاتفه على الطاولة. على أن تكون الرسائل أو المكالمات التي يستقبلها كل منهم على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة إلى فضائح ومفاجآت حول أسرار كل شخص منهم.

العنكبوت

من ناحية أخرى، يعرض للفنانة حاليا في دور السينما فيلم “العنكبوت”.

وهو من بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب. و تأليف محمد ناير وإخراج أحمد جلال.

ويعد فيلم “العنكبوت” الاجتماع الفني الأول لمنى زكي وأحمد السقا بعد 6 سنوات من عرض فيلمهما الأخير “من 30 سنة”.