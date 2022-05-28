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طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل إلى الواجهة مجدداً بعد مفاجأة روان بن حسين (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل إلى الواجهة مجدداً بعد مفاجأة روان بن حسين (فيديو) watanserb.com
صداقة روان بن حسين وبسمة بوسيل قديمة

وطن– أثارت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، حالة من البلبلة والجدل، بسبب ما كشفته عن الفنان المصري تامر حسني وزوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل.

طلقنا وخلفنا!

وظهرت روان بن حسين بفيديو عبر “سناب شات”، وهي ترحب ببسمة بوسيل وتتحدث عن عمق صداقتهما، مشيرة إلى أنها ليست وليدة اللحظة.

وأثناء حديث روان، قالت إن ترابطاً خاصاً يجمعها بزوجة تامر حسني، مردفة: “سنين راحت وسنين جت.. تزوجنا وطلقنا وخلفنا.. يلا الحين بعطيك تقرير كامل”.

وهو الأمر الذي فاجأ الجمهور الذي أصبح متخبطاً، ما بين أن روان أعلنت رسمياً طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل. وآخرون رأوا أنها وقعت في زلة لسان وأنها تقصد نفسها فقط.

ودائماً ما يتعرض الثنائي تامر وبسمة، إلى شائعات حول انفصالهما، وتدور أصابع الاتهام دوماً إلى الفنانة جليلة المغربية.

جليلة المغربية في الوسط

وقبل أسابيع، أشارت المغربية جليلة إلى الأمر بطريقة غير مباشرة دون ذكر أسماء.

وقالت في حينها: “أصلا هدول الكابلز بشكل عام.. عليهم مليون علامة استفهام.. لا معروفين هم مطلقين ولا متزوجين ولا منفصلين ولا أخوه بالرضاعة.. بس فقط صورة قدام الناس مع بعض”.

لكن تامر حسني نشر حينها صوراً عبر خاصية الستوري، وهو يشارك بسمة افتتاح شركتها الجديدة المستقلة.

وعلق تامر: “مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي انتي وولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح“.

بسمة ترد

وسبق أن ردت بسمة على شائعات انفصالها عن تامر بشكل مباشر.

وكتبت بوسيل عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام” قائلة: ”يا رب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسه متجوزتش“.

وتابعت: ”أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي، فياريت نراعي ربنا في مهنتنا. ونبقى نتأكّد من أي حاجة قبل ما ننزلها”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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