ريال مدريد ملك أوروبا للمرة ال14 على حساب ليفربول (شاهد)

وطن – توج فريق ريال مدريد باللقب ال14 بدوري أبطال أوروبا في تاريخ مسيرته الكروية، على حساب الخصم العنيد ليفربول في قمة الريمونتادا المثيرة بهدف نظيف دون مقابل.
وافتتح ريال مدريد قمة الريمونتادا النهائية بأولى أهداف المباراة، جاء في الدقيقة ال59 من توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تمريرة على طبق من ذهب من الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي.
ليفربول والتفوق على ريال مدريد
وتفوق فريق ليفربول “الريدز” أمام ريال مدريد ” الملكي” على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، طيلة مجريات المباراة النهائية، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة والاستحواذ بنسبة 54%.
مارسيلو يستلم كأس الأبطال ويرفعه في سماء باريس#دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #beINUCL | #UCLfinal pic.twitter.com/9iigt6246b
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2022
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كما ووصلت عدد تسديدات ريال مدريد إلى 4 تسديدات فقط، باتجاه شباك المرمى، فيما استحوذ الفريق الملكي على الكرة بنسبة 82%.
ممر شرفي للاعبي ليفربول#دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #beINUCL | #UCLfinal pic.twitter.com/lQ0b7gVBnC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2022
وشهدت المباراة التألق الملفت الذي ظهر به حارس ريال مدريد “الملكي”، البلجيكي تيبوا كورتوا، الذي تصدى للعديد من الكرات الخطيرة والقاتلة باتجاه شباك مرماه طيلة مجريات دقائق اللقاء. من فريق المنافس ليفربول.
ريال مدريد ملك أوروبا 👑#دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #beINUCL | #UCLfinal pic.twitter.com/SXOH1icEiv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2022
تشكيلة ريال مدريد
ولعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي بتشكيلة أساسية أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، فقد تواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.
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كما وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، كما وجاء في خط الوسط ثلاثي اللاعبين، لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.
لكن في هجوم الفريق اعتمد المدرب على كلاً من: فالفيردي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.
فينيسوس يهز شباك ليفربول بعد عرضية متقنة من فالفيردي #دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #beINUCL | #UCLfinal pic.twitter.com/VYbfaBjj43
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2022
تشكيلة ليفربول
ودخل المدرب الألماني يورغن كلوب بتشكيلة أساسية. أمام ريال مدريد، حيث كان في حراسة المرمى أليسون بيكر.
كما وجاء في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، أندرو روبرتسون، فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أليكساندر آرنولد. وفي خط الوسط آتى كلاً من: تياغو ألكانتارا، فابينيو، هيندرسون.
صلاح بأكثر الكرات خطورة اقترب كثيراً من التسجيل مرة جديدة كروتوا يقف له بالمرصاد.#دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #beINUCL | #UCLfinal pic.twitter.com/qHuIBq1er0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2022
كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على ثلاثي اللاعبين، لويس دياز، ساديو ماني، محمد صلاح.