ريال مدريد ملك أوروبا للمرة ال14 على حساب ليفربول (شاهد)

وطن – توج فريق ريال مدريد باللقب ال14 بدوري أبطال أوروبا في تاريخ مسيرته الكروية، على حساب الخصم العنيد ليفربول في قمة الريمونتادا المثيرة بهدف نظيف دون مقابل.

وافتتح ريال مدريد قمة الريمونتادا النهائية بأولى أهداف المباراة، جاء في الدقيقة ال59 من توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تمريرة على طبق من ذهب من الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي.

ليفربول والتفوق على ريال مدريد

وتفوق فريق ليفربول “الريدز” أمام ريال مدريد ” الملكي” على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، طيلة مجريات المباراة النهائية، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة والاستحواذ بنسبة 54%.

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كما ووصلت عدد تسديدات ريال مدريد إلى 4 تسديدات فقط، باتجاه شباك المرمى، فيما استحوذ الفريق الملكي على الكرة بنسبة 82%.

وشهدت المباراة التألق الملفت الذي ظهر به حارس ريال مدريد “الملكي”، البلجيكي تيبوا كورتوا، الذي تصدى للعديد من الكرات الخطيرة والقاتلة باتجاه شباك مرماه طيلة مجريات دقائق اللقاء. من فريق المنافس ليفربول.

تشكيلة ريال مدريد

ولعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي بتشكيلة أساسية أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، فقد تواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

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معلومات وأرقام صادمة عن تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا كما وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، كما وجاء في خط الوسط ثلاثي اللاعبين، لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

لكن في هجوم الفريق اعتمد المدرب على كلاً من: فالفيردي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

تشكيلة ليفربول

ودخل المدرب الألماني يورغن كلوب بتشكيلة أساسية. أمام ريال مدريد، حيث كان في حراسة المرمى أليسون بيكر.

كما وجاء في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، أندرو روبرتسون، فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أليكساندر آرنولد. وفي خط الوسط آتى كلاً من: تياغو ألكانتارا، فابينيو، هيندرسون.

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على ثلاثي اللاعبين، لويس دياز، ساديو ماني، محمد صلاح.

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