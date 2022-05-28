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رياضة

ريال مدريد ملك أوروبا للمرة ال14 على حساب ليفربول (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
احتفال ريال مدريد بلقب دوري أبطال أورويا للمرة ال14 في تاريخه watanserb.com
ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال14 على حساب ليفربول

وطن – توج فريق ريال مدريد باللقب ال14 بدوري أبطال أوروبا في تاريخ مسيرته الكروية، على حساب الخصم العنيد ليفربول في قمة الريمونتادا المثيرة بهدف نظيف دون مقابل.

وافتتح ريال مدريد قمة الريمونتادا النهائية بأولى أهداف المباراة، جاء في الدقيقة ال59 من توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تمريرة على طبق من ذهب من الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي.

ليفربول والتفوق على ريال مدريد

وتفوق فريق ليفربول “الريدز” أمام ريال مدريد ” الملكي” على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، طيلة مجريات المباراة النهائية، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة والاستحواذ بنسبة 54%.

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كما ووصلت عدد تسديدات ريال مدريد إلى 4 تسديدات فقط، باتجاه شباك المرمى، فيما استحوذ الفريق الملكي على الكرة بنسبة 82%.

وشهدت المباراة التألق الملفت الذي ظهر به حارس ريال مدريد “الملكي”، البلجيكي تيبوا كورتوا، الذي تصدى للعديد من الكرات الخطيرة والقاتلة باتجاه شباك مرماه طيلة مجريات دقائق اللقاء. من فريق المنافس ليفربول.

تشكيلة ريال مدريد

ولعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي بتشكيلة أساسية أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، فقد تواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

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لكن في هجوم الفريق اعتمد المدرب على كلاً من: فالفيردي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

تشكيلة ليفربول 

ودخل المدرب الألماني يورغن كلوب بتشكيلة أساسية. أمام ريال مدريد، حيث كان في حراسة المرمى أليسون بيكر.

كما وجاء في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، أندرو روبرتسون، فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أليكساندر آرنولد. وفي خط الوسط آتى كلاً من: تياغو ألكانتارا، فابينيو، هيندرسون.

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على ثلاثي اللاعبين، لويس دياز، ساديو ماني، محمد صلاح.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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