إحصائيات مذهلة لم تعرفها من قبل عن دوري أبطال أوروبا

وطن – قبيل ساعات تفصلنا عن المواجهة النهائية بين ريال مدريد وليفربول، على لقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022، نستعرض على حضراتكم إحصائيات سريعة بالأرقام لم تعرفونها من قبل للبطولة الأوروبية التي يعشقها محبي الكرة المستديرة في أرجاء دول العالم.

أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا

يتربع فريق بايرن ميونخ الألماني ” البافاري”، على قائمة أكثر الفرق في القارة العجوز الأوروبية تسجيلاً للأهداف في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 31 هدفاً، كما ويليها في الترتيب فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز” برصيد 30 هدفاً.

كما وجاء فريق مانشستر سيتي ” الأزرق السماوي” في المركز الثالث برصيد 29 هدفاً، وفي المركز الرابع آتى فريق ريال مدريد ” الملكي” برصيد 25 هدفاً.

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الاستحواذ على الكرة

ووفق موقع كوورة، فقد يعد العملاق البافاري أكثر الفرق بين الأندية الأوروبية استحواذاً على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 60%، كما ويليه الريدز بنسبة 60.1% في المركز الثاني من الترتيب.

وآتى في المركز الثالث مانشستر سيتي بنسبة 59.8%، وأياكس أمستردام الهولندي بنسبة 59.5% في المركز الرابع، أما في المركز الخامس جاء تشيلسي “البلوز” بنسبة 59.1%.

الاعتراضات الناجحة للكرة

يتفوق فريق ريال مدريد الإسباني على جميع الفرق في أندية القارة الأوروبية، كأكثر فريق استطاع نجومه في تنفيذ اعتراضات ناجحة للكرة داخل أرضية الملعب برصيد 148 مرة.

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كما ويليه فريق بنفيكا البرتغالي في المركز الثاني برصيد 146 مرة، وفياريال ” الغواصات الصفراء” في المركز الثالث برصيد 131 مرة.

وفي المركز الرابع آتى فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” برصيد 126 مرة. كما وجاء فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي في المركز الخامس برصيد 119 مرة.

الأكثر صناعة للأهداف في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر البرتغالي برونو فيرنانديز نجم فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، برصيد 7 مرات، ويليه البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد برصيد 6 مرات. متساوياً بذلك مع الألماني ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ.

كما وآتى في المركز الرابع البرازيلي أنتوني لاعب أياكس أمستردام برصيد 5 مرات، وجاء الفرنسي كيليان مبابي ولوكا مودريتش في المركز الخامس برصيد 4 مرات.

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التسديد على شباك المرمى

يتصدر الترتيب النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني برصيد 23 تسديدة، وفي المركز الثاني البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع فريق بايرن ميونخ برصيد 13 تسديدة.

بينما في المركز الثالث جاء لاعب ساحل العاج سيباستيان هالير برصيد 11 تسديدة، كما وجاء المصري محمد صلاح في المركز الرابع برصيد 8 تسديدة. والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 7 تسديدة.

أكثر الحراس تصدي للكرات

كما ويعد البلجيكي تيبوا كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أكثر التصدي للكرات بتجاه مرماه برصيد 52 مرة، والأرجنتيني جيرونيمو رولي حارس مرمى فياريال برصيد 41 مرة في ثاني الترتيب.

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وآتى الألماني أوديسياس فلاكوديموس حارس مرمى بنفيكا في المركز الثالث برصيد 38 مرة، وأثينياديش في المركز الرابع برصيد 29 مرة. وحارس كلوب بروج البلجيكي سيمون مينيوليه برصيد 28 مرة.

قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا

ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، برصيد 15 هدفاً. ويليه البولندي ليفاندوفسكي في وصافة الترتيب برصيد 13 هدفاً.

15 هدفًا في 11 مباراة 🔥 كل أهداف الحكومة كريم بنزيما في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 🤩 هل يكررها مساء اليوم؟ 👀🤔pic.twitter.com/y2XSC7qh4y — GOAL Arabia (@GoalAR) May 28, 2022

كما وجاء في المركز الثالث سيباستيان هالير برصيد 11 هدفاً، ويليه المصري محمد صلاح في رابع الترتيب. برصيد 8 أهداف، والجزائري رياض محرز في المركز الخامس برصيد 7 أهداف.

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