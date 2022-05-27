موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات المجانية الناقلة

وطن – تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الأفريقية والعالم أجمع، صوب ملعب ” مركب محمد الخامس“، لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وستقام المباراة القمة الأفريقية بين الأهلي والوداد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب والجزائر ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة النهائية على البطولة الأفريقية، كالعادة عبر شبكة قنوات “Bein sport HD“، الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

🇪🇬 الأهلي 🆚 الوداد 🇲🇦 📊 أرقام طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. 👇#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @WACofficiel pic.twitter.com/mG7Jw7Wlt2 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 27, 2022

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وستبث المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD”، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، كما وبمعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

قدرات هجومية رائعة. 🤩 🇲🇦 شاهدوا جميع أهداف الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ⚽#TotalEnergiesCAFCL | @WACofficiel pic.twitter.com/CPqA9bYVOK — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 27, 2022

كما وستنقل مباراة الأهلي والوداد بالمجان، على القناة الرياضية المغربية “ Arryadia 3“، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11476، معدل ترميز 27500. وباستقطاب عمودي.

معلق مباراة الأهلي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا

وسيعلق على أحداث مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والوداد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، عبر شبكة قنوات ” Bein sport HD”، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

عودة بالذاكرة 🔙 عندما حصد الأهلي لقبه العاشر في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في نهائي النُسخة الماضية. 🦅 من يظفر بالذهب في كازابلانكا؟ 🧐#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/HkrYT5j2RM — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 26, 2022

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تشكيلة الأهلي المصري

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني، المباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي المغربي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

📸| مران جديد لفريقنا في الدار البيضاء إستعداداً للنهائي الإفريقي. #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/scuZR4b1en — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 27, 2022

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني. كما وسيأتي في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، أليو ديانغ.

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وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، بيرسي تاو، محمد شريف. بينما سيغيب عن المباراة النهائية، بدر بانون، أكرم توفيق، عمار حمدي بسبب الإصابة.

ويطمح المارد الأحمر الأهلاوي التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والحادي عشر في تاريخ مسيرته، كما ويتطلع منافسه الوداد البيضاوي التتويج باللقب الثالث في مسيرته أمام جماهيره وعشاقه في دولة المغرب.

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