الرئيسيةرياضةموعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات المجانية الناقلة
رياضة

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات المجانية الناقلة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وطن – تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الأفريقية والعالم أجمع، صوب ملعب ” مركب محمد الخامس“، لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وستقام المباراة القمة الأفريقية بين الأهلي والوداد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب والجزائر ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة النهائية على البطولة الأفريقية، كالعادة عبر شبكة قنوات “Bein sport HD“، الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضاً: 

وستبث المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD”، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، كما وبمعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

كما وستنقل مباراة الأهلي والوداد بالمجان، على القناة الرياضية المغربية “ Arryadia 3“، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11476، معدل ترميز 27500. وباستقطاب عمودي.

معلق مباراة الأهلي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا

وسيعلق على أحداث مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والوداد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، عبر شبكة قنوات ” Bein sport HD”، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

اقرأ أيضاً: 

تشكيلة الأهلي المصري

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني، المباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي المغربي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني. كما وسيأتي في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، أليو ديانغ.

اقرأ أيضاً: 

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، بيرسي تاو، محمد شريف. بينما سيغيب عن المباراة النهائية، بدر بانون، أكرم توفيق، عمار حمدي بسبب الإصابة.

ويطمح المارد الأحمر الأهلاوي التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والحادي عشر في تاريخ مسيرته، كما ويتطلع منافسه الوداد البيضاوي التتويج باللقب الثالث في مسيرته أمام جماهيره وعشاقه في دولة المغرب.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

إحصائيات مذهلة لم تعرفها من قبل عن دوري أبطال أوروبا

دنيا عبد العزيز تثير السخرية بفستان زفافها الجريء وشهر العسل في مكة!

مجلة إسرائيلية: السعودية تفتح أبوابها للإسرائيليين وعشرات رجال الأعمال دخلوها بجوازات إسرائيلية

مذبحة الريف الأوروبي تهز مصر.. علاقة محرمة ووضع مخل وراء الفاجعة!

فستان منى زكي في “كان” يكشف لأول مرة ما يوجد أسفل ظهرها.. وهكذا حاولت مداراة صدرها!

سلطنة عمان تعلن توقيع الأمر التنفيذي لاتفاقية الدفاع المشترك مع بريطانيا

نيللي كريم في سهرة خاصة مع فيفي عبده وويجز (شاهد)

“لا يمكن إصلاحه أو التعويل عليه”.. مصادر تؤكد انقلاب الملك الأردني عبدالله الثاني على “الأسد”

عزمي بشارة يصف دعوة قيس سعيد للاستفتاء على الدستور التونسي بسلوكيات النظم السلطوية

عبدالله النفيسي يعلق على إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا