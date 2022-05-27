أفضل 10 مطارات في أمريكا (صور)

وطن – في كل عام، تقوم شركة “جي دي باور” J.D. Power الأمريكية باستطلاعات رأي للكشف عن نسبة الرضا عن المطارات في أمريكا الشمالية، وتصنف الشركة المطارات الكبرى على مقياس 1000 نقطة بناء على ستة عوامل وهي جودة مرافق وخدمات المحطة، أماكن الوصول والمغادرة، قسم استلام الأمتعة، فحص تسجيل الوصول وفحص الأمتعة، وجودة الأطعمة والمشروبات والمتاجر.

وفي هذا السياق، يكشف مايكل تايلور، رئيس قسم استخبارات السفر في شركة جي دي باور عن أفضل 10 مطارات في أمريكا الشمالية، وفقا لما أوردته مجلة “bestlifeonline“.

10. مطار مينابوليس سنت بول الدولي

عندما يتعلق الأمر بالمطارات الكبيرة (التي حددتها شركة جي دي باور على أنها المطارات التي تضم 33 مليون مسافر أو أكثر سنويًا)، فإن مطار مينيابوليس سانت الدولي كان واحدًا من بين ثلاثة تصدروا قائمة العشرة الأوائل.

من حيث رضا العملاء، حصل المطار على 815 نقطة من أصل 1,000.

وفي هذا السياق نقلت المجلة عن مايكل تايلور قوله “مرافق المحطات الكبرى هي نقاط قوة المطار الرئيسية.”

كما أشار كذلك إلى أن المطار انتهى مؤخرًا من أعمال تشييد كبيرة “مما ساعد على تحسين درجاته”.

9. مطار جون إف كينيدي الدولي

وفقََا لشركة “جي دي باور”، سجل مطار جون إف كينيدي في نيويورك، أكثر المطارات ازدحامًا، 817 نقطة من اصل 1،000.

في حين وصف تايلور هذا المطار بأنه “قصة نجاح”، موضحًا أنه حقق تحسينات كبيرة في العقد الماضي من حيث محلات البيع بالتجزئة الموجودة بداخله وخدمات الأطعمة والمشروبات على الرغم من كونه مطارًا متعدد المحطات.

8. مطار أوستن- بيرجستروم الدولي

كما سجل مطار أوستن وهو مطار كبير يستوعب 10 إلى 32.9 مليون مسافر سنويًا، 819 نقطة من أصل 1.000.

7. مطار ناشفيل الدولي

يقول تايلور إن مطار ناشفيل الدولي، الذي سجل 820 نقطة من حيث رضا العملاء، حقق مستوى أداء جيد من حيث خدمات الأطعمة والمشروبات ومحلات البيع بالتجزئة.

6. مطار سولت ليك سيتي الدولي

ساعدت خدمة التصميم الصوتي لمطار سولت لايت سيتي الذي يقع في مدينة سولت ليك في ولاية يوتا على تسجيل 826 نقطة ذلك أنه يوفر راحة كبيرة للمسافرين حسب ما أكده تايلور.

5. مطار ميامي الدولي

من بين جميع المطارات الضخمة في البلاد، احتل مطار ميامي الدولي المرتبة الأولى برصيد 828.

وفقًا للاستبيان الذي أصدرته شركة “جيه. دي. باور”، كان مطار ميامي الدولي واحدًا من أعلى المطارات تسجيلًا ويعود ذلك لخدمات الطعام والشراب ومحلات البيع بالتجزئة التي يقدمها.

كما يقول تايلور إن هذا المطار يحتوي على مطعم ”Corona Beach House” وحانة ” Bacardi Mojito” وهي أجواء شبيهة بتلك الموجودة في شواطئ جنوب فلوريدا.

4. مطار دالاس لوف فيلد

سجل مطار لوف فيلد، الذي تهيمن عليه شركات الطيران الجنوبية الغربية، 829 نقطة.

بينما أكد تايلور على أن المطار خضع لأعمال تجديد قبل وباء فيروس كورونا مشيرا إلى أنه يقدم خدمات رائعة من حيث الأطعمة والمشروبات والمتاجر.

3. مطار رالي-دورهام الدولي

يقول تايلور إن مطار رالي دورهام، الذي حصل على 841 درجة من أصل 1.000 يقوم بعمل رائع بتركيز خدماته في مساحة كبيرة مفتوحة.

كما أكد في هذا الإطار: “لديهم كراسي هزازة تطل على نوافذ المطار أين يمكن للمسافر الاسترخاء والنظر إلى الطائرات”.

2. مطار تامبا الدولي

حصل مطار تامبا الدولي بفلوريدا على 843 درجة بفضل “إدارته” حسب ما يقول تايلور.

انتهى المطار مؤخرًا من أعمال بناء داخلية ويقوم بعمل جيد في خدمات المطاعم والمشروبات ومحلات البيع بالتجزئة، كما يقوم بإجراء فحص أمني فعال.

1.مطار نيو اورليانز لويس أرمسترونغ الدولي

افتتح مطار نيو أورلينز محطة جديدة في عام 2019، مما ساعده على تحقيق أعلى درجة من بين جميع المطارات برصيد 844 نقطة.

كما تشير شركة “جيه. دي. باور” إلى أنه من حيث خدمات الطعام والمشروبات وخدمات البيع بالتجزئة، فقد حصل على ثاني أعلى درجة.