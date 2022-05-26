مصرية تفضح عقيدا في الشرطة أرسل لها صورة جنسية.. وتطالب “السيسي” بحقها

وطن – وجهت مواطنة مصرية تدعى شيرين شوقي استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب تحرش عقيد في الأمن العام يدعى محمد الشاذلي بها، مطالبة إياه بتحصيل حقها منه.

ووفقا لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكدت “شوقي” أن “الشاذلي” أرسل لها صورا جنسية (صورة لقضيبه)، مؤكدة تلقيها الكثير من التهديدات منه.

وأكدت “شوقي” في مقطع الفيديو، أنه لم تعد خائفة من أحد، حتى لو وصل بها الحال الدخول إلى السجن في سبيل فضح العقيد “الشاذلي”، بسبب ما يمارسه بحقها.

وهددت “شوقي” الرئيس المصري بتحويل قضيتها لقضية رأي عام، مؤكدة أنها امرأة في حالها، وليست صحفية ولا مذيعة، مستنكرة أن يقوم عقيد منتسب لجهاز الشرطة بتهديدها.

وتساءلت “شوقي” حول من اعطى العقيد “الشاذلي” الحق بالدخول إلى حسابات النساء المتزوجات وإرسال مثل هذه الصور، مؤكدة أن أمثاله كثر في مصر، ويحتاجون لمن يسلط الضوء عليهم.

وأكدت شيرين شوقي بأنه في حال لم يتم القبض على العقيد “الشاذلي” فإنها ستترك مصر وتهاجر للخارج. مشددة في نفس الوقت على حبها لوطنها، موضحة أن ما تعرضت له هو “ظلم بين”.

استغاثة مذيعه #شرين_شوقي من ضابط امن عام اسمه محمد الشاذلي ويهددها من اجل إقامة علاقة محرمه معها بالرغم من انها متزوجه#انزل_الشارع_كفايه_هشتاجات#ارحل_يا_سيسي#السيسي_يمهد_لمجاعه#تيران_وصنافير_مصريه pic.twitter.com/tqtycbrUI9 — كش♟ملك 👑 (@tranquil25jan) May 25, 2022

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