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الهدهد

مصرية تفضح عقيدا في الشرطة أرسل لها صورة جنسية.. وتطالب “السيسي” بحقها

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
شيرين شوقي watanserb.com
مصرية تدعى شيرين شوقي تفضح عقيدا بالشرطة

وطن – وجهت مواطنة مصرية تدعى شيرين شوقي استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب تحرش عقيد في الأمن العام يدعى محمد الشاذلي بها، مطالبة إياه بتحصيل حقها منه.

ووفقا لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكدت “شوقي” أن “الشاذلي” أرسل لها صورا جنسية (صورة لقضيبه)، مؤكدة تلقيها الكثير من التهديدات منه.

وأكدت “شوقي” في مقطع الفيديو، أنه لم تعد خائفة من أحد، حتى لو وصل بها الحال الدخول إلى السجن في سبيل فضح العقيد “الشاذلي”، بسبب ما يمارسه بحقها.

وهددت “شوقي” الرئيس المصري بتحويل قضيتها لقضية رأي عام، مؤكدة أنها امرأة في حالها، وليست صحفية ولا مذيعة، مستنكرة أن يقوم عقيد منتسب لجهاز الشرطة بتهديدها.

وتساءلت “شوقي” حول من اعطى العقيد “الشاذلي” الحق بالدخول إلى حسابات النساء المتزوجات وإرسال مثل هذه الصور، مؤكدة أن أمثاله كثر في مصر، ويحتاجون لمن يسلط الضوء عليهم.

وأكدت شيرين شوقي بأنه في حال لم يتم القبض على العقيد “الشاذلي” فإنها ستترك مصر وتهاجر للخارج. مشددة في نفس الوقت على حبها لوطنها، موضحة أن ما تعرضت له هو “ظلم بين”.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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