“لا تحطوني بثلاجة”.. وصية الشهيد الفلسطيني غيث يامين المؤثرة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وطن – أثارت وصية الفتى الفلسطيني غيث رفيق يامين البالغ من العمر 16 عاما، والذي استشهد متأثرا بجراحه، الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة خطرة في رأسه برصاص قوات الاحتلال في منطقة قبر يوسف بنابلس تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

لا تحطوني بثلاجة

وتداول الناشطون بتأثر شديد وصية الشهيد غيث يامين، التي كتبها فيما يبدو عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قال موصيا الجميع في حال استشهاده: “لا تحطوني بثلاجة لأنو ما بحب البرد وادفنوني بمكان في أطفال عشان ما أضل لحالي، وحساباتي خليهم مفتوحين وكل فترة نزلوا ما بدي حد ينساني”.

وتابع الشهيد في وصيته: “تعالوا كل يوم زوروني واحكوا معي بسمعكم، وما تبكوا لأنو ما بحب أزعل حدا مني أو حد يبكي بسببي”.

"لا تحطوني بثلاجة لأنو ما بحب البرد" وصية #غيث_يامين علي حسابه في إنستغرام قبل استشهاده نتيجه إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه وأصابه في رأسه في #نابلس

عمره 16 عام هو طفل ولم نسمع احد ممن يصيحون بحقوق الاطفال يتحدث عن جريمه قتله بنفس طريقة #شرين_ابو_عاقلة طلقه في الرأس pic.twitter.com/HYzp9wbvMf — أحمد~🖤⚖️ (@Ahmedelzawily2) May 25, 2022

وعلق المغرد محمد أبو نهل على وصية الشهيد قائلا: “في وطني، أصبح الأطفال ينشغلون بكتابة وصاياهم بدلا من أن يعيشوا طفولتهم”.

في وطني، أصبح الأطفال ينشغلون بكتابة وصاياهم بدلا من أن يعيشوا طفولتهم 💔 لا تحطوني بثلاجة لانو ما بحب البرد ..

ادفنوني بمكان في أطفال عشان ما أضل لحالي.. وصايا الشهيـ.د الفتى #غيث_يامين ، كان قد كتبها قبل إختراق رصـ.اصة قنـ اصـة الإحتـ لال رأسه فجر اليوم في نابلـ.س. pic.twitter.com/59NmhMhbUH — Mohamed Abo Nahel 𓂆 (@mhmdsh997) May 25, 2022

وقالت المغردة سميرة أبو شعر، متأثرة بما حدث للشهيد، مرفقة صورة لزملائه أثناء انتظارهم أمام المستشفى قبيل الإعلان عن استشهده: “بهذا المكان انتظر الرفاق رفيقهم غيث يامين ، شهـ ـيداً .. وكانت وصيته أن يدفن مكرماً في مكان حوله أطفال لأنه لا يحب أن يكون وحديداً .. رحمك الله يا شهـ ـيد .. ؛ الشهداء لهم حدث وسر عجيب داىماً” .

بهذا المكان انتظر الرفاق رفيقهم #غيث_يامين ، شهـ ـيداً ♥️ .. وكانت وصيته أن يدفن مكرماً في مكان حوله أطفال لأنه لا يحب أن يكون وحديداً .. رحمك الله يا شهـ ـيد .. 💚💚؛#الشهداء لهم حدث وسر عجيب داىماً . pic.twitter.com/EcVqbfRG3O — سميـرةأبوشعر•شـامة• (@samira__96) May 25, 2022

ونعت المغردة، مايا رحال، الشهيد مع نشرها لوصيته، قائلة: “تعجز الكلمات عن وصف شجاعة وصمود الفلسطيني فهو يعلم بداخله انه مشروع شهادة وأنه مستهدف في أي لحظه من قبل رصاص الإحتلال حتى أنه يجهز نفسه ويعد العدة ليوم إستشهاده فأين نحن من هؤلاء الذين يعشقون الشهادة لأجل تطهير وطنهم من رجس ودنس الإحتلال طوبى لك يا غيث يامين ولجميع الشهداء”.

تعجز الكلمات عن وصف شجاعة وصمود الفلسطيني فهو يعلم بداخله انه مشروع شهادة وأنه مستهدف في أي لحظه من قبل رصاص الإحتلال حتى أنه يجهز نفسه ويعد العدة ليوم إستشهاده

فأين نحن من هؤلاء الذين يعشقون الشهادة لأجل تطهير وطنهم من رجس ودنس الإحتلال

طوبى لك يا #غيث_يامين ولجميع الشهداء pic.twitter.com/3Gi9OgCHDa — Maya rahal (@Maya1media) May 25, 2022

وقال المغردة آلاء حسنات، متسائلة: “ماذا رأي طفل لتكون وصيته -لا تحطوني بثلاجة لانو ما بحب البرد . -ادفنوني بمكان في أطفال عشان ما أضل لحالي . الفتى الفلسطيني غيث يامين 16 عاماً الذي قتله رصاص الاحتلال الليلة في نابلس”.

ماذا رأي طفل لتكون وصيته

-لا تحطوني بثلاجة لانو ما بحب البرد .

-ادفنوني بمكان في أطفال عشان ما أضل لحالي . الفتى الفلسطيني غيث يامين 16 عاماً الذي قتله رصاص الاحتلال الليلة في نابلس#غيث_يامين#نابلس✌#جبل_النار✌ pic.twitter.com/mLSO72Q6bA — Ala'a hasanat آلاء (@ialaa) May 25, 2022

وكان آلاف الفلسطينيين قد شيّعوا، ظهر الأربعاء، جثمان الشهيد الفتى غيث يامين، الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد يامين من مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس إلى وسط المدينة، حيث أدى المشيعون الصلاة عليه هناك، ومن ثم نقل إلى منزله، لتلقي عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل مواراته الثرى.

وردد المشاركون في التشييع عبارات وجهوا فيها التحية إلى المقاومة الفلسطينية في جنين وغزة، مطالبين إياها بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

اللقاء الأخير، #الزغرودة_الأخيرة، النظرة التي لا ثاني لها . كل ذلك يُسطّره طفلا عشق درب الثأر والثوار . . ومحبين نال منهم ألم الفراق .💔#غيث_يامين pic.twitter.com/FkUljBVk0a — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Palestine_Gaz) May 25, 2022

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