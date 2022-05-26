فيديو صادم من “المريجة” في لبنان ومُعلمة تدهس الطلاب جماعيا بسيارتها

وطن- انتهى إشكال بين طلاب لبنانيين وآخرين سوريين أمام مدرسة الأوقاف في منطقة “المريجة” بمأساة دهس أدت إلى إصابة 6 طلاب بحالة خطرة و4 آخرين أصيبوا بجروح ورضوض متوسطة. من بينهم أب واثنين من أبنائه من مدينة “بنش” بريف إدلب.

مشاجرة المريجة في لبنان

وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن إشكالاً حدث، الثلاثاء، بين تلامذة في مدرسة الأوقاف في “المريجة”، سرعان ما تطوّر إلى تضارب بالسكاكين.

الأمر الذي استدعى طلب أحد طرفي الإشكال أشخاصاً من “آل زعيتر” لمساندته وعلى الإثر، تطور الأمر إلى تضارب بالسكاكين وفي هذه الأثناء خرجت معلمة بسيارتها فدهست المصابين.

ويُعرف عدد من أفراد عائلة “زعيتر” في لبنان بجرائم المخدرات وكل ما يرتبط بها، بدءاً من زراعتها وتصنيعها وانتهاء بتهريبها.

وذلك فضلاً عن جرائم أخرى تتعلق بالسلب والخطف والقتل، ومنهم نوح زعيتر وابن شقيقته حسين زعيتر، المطلوبين للأنتربول الدولي والسلطات اللبنانية.

المعلمة دهست الطلاب بسيارتها

وأظهر مقطع فيديو جانباً من المشاجرة قبل أن تظهر سيارة جيب فضية اللون، وتقتحم مكان المشاجرة وتدهس عدداً من الموجودين ويسمع صوت أحد الأشخاص وهو يصيح أسفا السيارة قائلا:”ما عم ترجع العالم”.

وذلك قبل أن يتم دفع السيارة وإخراج المصابين من تحتها، وأصـدرت المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، الأربعاء، بيانا بخصوص الحادث على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وجاء في البيان ما نصه: “تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونيّة فيديو عن إشكال أمام مدرسة برج البراجنة الثانية الرسميّة المختلطة، وقيام إحدى السيارات بدهس أشخاص كانوا متواجدين أمام المدرسة”.

وأضاف أنه “بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّه في الساعة السادسة عصراً من تاريخ 24/5/2022 حصل إشكال أمام المدرسة المذكورة بين أشخاص عدّة بينهم تلامذة، تخلّله استعمال لآلات حادّة. وعند خروج إحدى المعلّمات من المدرسة، قامت بدهسهم.

أصيبت بنوبة عصبيّة

ووفق بيان لقوى الأمن الداخلي “حضرت السيّدة إلى مركز فصيلة “المريجة” في وحدة الدرك الإقليمي وصرّحت أنها حين خرجت من مكان عملها تفاجأت بما يحصل أمامها، وأصيبت بنوبة عصبيّة وهي تقود السيّارة، من جرّاء مشاهدتها لإشكال كبير يتعارك فيه العشرات”.

وتُركت المعلّمة رهن التحقيق بناء على إشارة القضاء المختصّ. ليخلى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان “فادي ملكون” سبيلها فيما بعد وكأن شيئاً لم يكن.

ردود فعل اللبنانيين

وأثارت الحادثة في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة ونبذ للاجئين بخاصة في حاضنة حزب الله، تعليقات وردود متباينة حيث قال “ريتشارد أبو حمد”: “هيدول طلاب؟؟؟ هيدا تعليم حزب الله”.

#مدرسة_الاوقاف_الشيعيه_قرب_بلدية المريجه هيدول طلاب؟؟؟ هيدا تعليم حزب الله pic.twitter.com/z1AvuwfDyT — Richard Abou Hamad (@RichardAbouHa10) May 24, 2022

فيما علق “سلمان أنداري” على فيديو المشاجرة والدهس: “مزعج جدا الفيديو المتداول عن الإشكال الذي حصل في منطقة المريجة بين طلاب مراهقون.. استخدام سكاكين وتضارب عنيف. وسيارة تدهس الموجودين!!!!.. عالم مرعب جداً جدا”.

وبدورها ردت “سارة”: “شباب مشحون للأسف الكبار يأكلون الحصرم و جيل الشباب يضرسون”.

فيما أرجع ناشط آخر ما حصل إلى قلة التربية بالبيوت واستهتار المدارس وأضاف “أن الانشغال بأمور فارغة توصل لمثل هذه النتيجة، معبراً عن اعتقاده بأن الآتي أعظم” وختم تعليقه: “احصدوا ما زرعت أيديكم”.

قلة التربية بالبيوت واستهتار المدارس والالتهاء بامور فارغة بتوصل لهيك نتيجة والآتي اعظم احقدوا ما زرعت ايديكم . — SuzBass🇰🇼❤️🇱🇧 (@rsrfouli) May 24, 2022

وفي السياق ذاته علق “طارق الأشقر”، أن “غياب الرادع، تشرذم بين المسؤولين ومن يدير البلد بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي حتمًا سيخلق هذا المناخ.

مضيفا:”لن يتحسن الوضع طالما البلد نحو الانهيار”.

وأوجزت الإعلامية اللبنانية “غادة عيد” ما حصل بالقول: “وكأننا بتنا نعيش حالات من الجنون. هذا ما حَدَثَ عصراً في منطقة المريجة.”